Frasi sull’umiltà: le più belle e significative, per riflettere

Le più belle frasi sull'umiltà

Cosa significa davvero essere umili? Siamo portati a pensare il meglio di noi, e ciò è sicuramente importante per la nostra autostima, eppure non per questo possiamo considerarci più importanti degli altri. L’umiltà è quel profondo sentimenti che ci spinge a non prevaricare chi ci sta vicino, a rispettare le persone che ci circondano e a non sentirci superiori.

Sebbene sia importante avere fiducia in se stessi, quando questa fiducia diventa eccessiva potremmo risultare presuntuosi e arroganti, arrivando pian piano a farci terra bruciata intorno e ferendo coloro che avevamo accanto. Non è facile rinunciare all’orgoglio, ma apprendere la virtù dell’umiltà potrà farci sentire bene e trasformarci in persone migliori. Su DiLei abbiamo raccolto alcune frasi e citazioni famose che potranno aiutarti a riflettere su questo argomento.

Riflessioni sull’umiltà

La vera grandezza sta nell’umiltà, ed è questo uno degli insegnamenti più importanti che potrai mai apprendere dalla vita. Ecco allora alcune riflessioni profonde e bellissime che ti daranno nuovo spunto per diventare una persona più umile.

L’orgoglio ci rende artificiali, l’umiltà ci rende reali. (Thomas Merton)

Il vero genio non è altro che la virtù soprannaturale dell’umiltà nel dominio del pensiero. (Charles Caleb Colton)

L’umiltà è davvero importante, perché ti mantiene fresco e giovane. (Steven Tyler)

È stato l’orgoglio a trasformare gli angeli in diavoli, è l’umiltà che rende gli uomini angeli. (Sant’Agostino)

L’umiltà non è negare i propri punti di forza, è essere onesti riguardo alle proprie debolezze. (Rick Warren)

Tutti i corsi d’acqua scorrono verso l’oceano perché è più in basso di loro. L’umiltà gli dà il suo potere. (Lao Tzu)

Condividere la tua debolezza significa renderti vulnerabile. Renderti vulnerabile significa mostrare la tua forza. (Criss Jami)

Finché sei orgoglioso non puoi conoscere Dio. Un uomo orgoglioso guarda sempre dall’alto in basso cose e persone. E naturalmente, finché guardi in basso non puoi vedere qualcosa che è sopra di te. (C.S. Lewis)

Nessun dolore che soffriamo, nessuna prova che sperimentiamo è sprecata. Serve alla nostra educazione, allo sviluppo di qualità come la pazienza, la fede, la forza e l’umiltà. Tutto ciò che soffriamo e che sopportiamo, soprattutto quando lo facciamo con pazienza, edifica i nostri caratteri, purifica i nostri cuori, dilata le nostre anime e ci rende più teneri e caritatevoli, più degni di essere chiamati figli di Dio. (Orson F. Whitney)

La vita è una lunga lezione di umiltà. (James M. Barrie)

L’umiltà è il solido fondamento di tutte levirtù. (Confucio)

Ci avviciniamo ai grandi quando siamo grandi in umiltà. (Rabindranath Tagore)

Alcuni si chiedono se ridurre il proprio orgoglio significhi ammettere la sconfitta. Penso di no. L’umiltà è un segno di forza interiore e saggezza. (Haemin Sunim)

L’umiltà apre più porte dell’arroganza. (Zig Ziglar)

Frasi sull’umiltà delle persone

Nella vita, imparare ad essere umili è una delle conquiste più grandi: andare sempre avanti a testa bassa, considerarsi alla pari degli altri ed essere consapevoli di avere ancora molto da apprendere sono fondamenti che si ripercuoteranno in positivo nella tua quotidianità. Leggiamo alcune frasi ispiratrici.

Non c’è rispetto per gli altri senza umiltà in se stessi. (Henri Frederic Amiel)

Credo che la prima prova di un uomo veramente grande sia nella sua umiltà. (John Ruskin)

Umiltà, quella bassa, dolce radice dalla quale tutte le virtù celestiali hanno origine. (San Tommaso Moro)

L’umiltà, la gentilezza e la disponibilità vanno molto oltre e aprono porte che non puoi immaginare. (Ann Tran)

I principi della vita consistono in gran parte la capacità di affrontare le difficoltà con coraggio, le delusioni con allegria e le prove con umiltà. (Thomas S. Monson)

L’umiltà è la porta d’accesso alla grazia e al favore di Dio. (Harold Warner)

Chi si sente migliore degli altri rimarrà illuso da se stesso e dalla vita. Bisogna essere umili, perché è l’umiltà che ci rende persone speciali. (Michele Acanfora)

L’umiltà è la virtù più bella che possiamo sviluppare. (Joyce Meyer)

Senza umiltà, non può esserci umanità. (John Buchan)

La perfezione è impossibile senza umiltà. Perché dovrei tendere alla perfezione, se sono già abbastanza bravo? (Leo Tolstoj)

L’altruismo è umiltà. Umiltà e libertà vanno di pari passo. Solo una persona umile può essere libera. (Jeff Wilson)

L’umiltà è la virtù più ardua da conquistare: nulla è più duro a morire del desiderio di pensare bene di se stessi. (Thomas Stearns Eliot)

L’umiltà è una virtù che consente di riconoscere i propri limiti oltre ai pregi, e i pregi altrui oltre ai limiti. (Emanuela Breda)

Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza. (Bruce Lee)

Sii umile di cuore, grave nelle parole, prudente nelle tue risoluzioni. (Padre Pio)

Frasi sull’umiltà nel lavoro

Nella scalata al successo, è facile “montarsi la testa”: ma cosa sarebbe anche il più grande leader senza l’aiuto di tutti coloro che per lui si sono sempre spesi? Per questo è importante saper essere umili, riconoscere il lavoro degli altri e renderne merito. Potrai anche tu diventare una persona migliore nel lavoro come nella vita: ecco alcuni aforismi che potranno farti riflettere.

Vuoi salire? Inizia scendendo. Progetti una torre che squarcerà le nuvole? Poni prima le fondamenta dell’umiltà. (Sant’Agostino)

Essere un leader significa avere umiltà, avere rispetto e servire le persone che stiamo guidando. E quel tipo di carattere, quel tipo di integrità non solo porta una vera realizzazione ai nostri cuori, ma ha anche un grande effetto sulla vita di tutte le persone intorno a noi. (Radhanath Swami)

Un leader è il migliore quando le persone sanno a malapena che esiste, quando il suo lavoro è finito, il suo obiettivo è raggiunto, diranno: “L’abbiamo fatto noi stessi”. (Lao Tzu)

L’umiltà sta diventando un’arte perduta, ma non è difficile da praticare. Significa che ti rendi conto che altri sono stati coinvolti nel tuo successo. (Harvey Mackay)

Lavorare insieme per risolvere qualcosa richiede un alto livello di umiltà e un alto livello di autocoscienza. (Paul Polman)

Nessun uomo diventerà un grande leader se vuole fare tutto da solo, per ottenere tutto il merito di averlo fatto. (Andrew Carnegie)

Ci sono tre elementi essenziali per la leadership: umiltà, chiarezza e coraggio. (Fuchan Yuan)

Chi ha imparato ad obbedire saprà comandare. (Solone)

Un buon leader è una persona che si prende un po’ più della sua parte di colpa e un po’ meno della sua parte di merito. (John C. Maxwell)

Ci vuole più umiltà nei nostri momenti di successo che non in quelli di sconfitta. (John Dewey)

Frasi sulle persone umili

Nessuno vorrebbe avere accanto una persona saccente e arrogante, che crede di essere la migliore e di non avere più nulla da imparare. Non commettere l’errore di sentirti “arrivato” anche tu, perché la strada è sempre più lunga e tutta in salita: apprendi l’umiltà, con queste bellissime frasi molto profonde.

Essere umili significa riconoscere che non siamo sulla terra per vedere quanto possiamo diventare importanti, ma per vedere quanta differenza possiamo fare nella vita degli altri. (Gordon B.)

Un grande uomo è sempre disposto ad essere piccolo. (Ralph Waldo Emerson)

Un vero genio ammette di non sapere nulla. (Albert Einstein)

Ho tre cose preziose che tengo saldamente e che apprezzo. La prima è la gentilezza; la seconda è la frugalità; la terza è l’umiltà, che mi impedisce di anteporre me stesso agli altri. Sii gentile e puoi essere audace, sii frugale e puoi essere liberale, evita di metterti davanti agli altri e potrai diventare un leader tra gli uomini. (Lao Tzu)

Ogni persona che incontri sa qualcosa che tu non sai: impara da loro. (H. Jackson Brown Jr.)

I più amati da Dio sono quelli che sono ricchi e tuttavia hanno l’umiltà dei poveri, e coloro che sono poveri e hanno la magnanimità dei ricchi. (Saadi)

L’umiltà è perfetta quiete del cuore. È non aspettarsi nulla, non meravigliarsi di nulla di ciò che mi viene fatto, non sentire nulla contro di me. Significa essere tranquillo quando nessuno mi loda e quando sono biasimato o disprezzato. (Andrew Murray)

Una persona umile ha maggiori probabilità di essere sicura di sé. Una persona con vera umiltà sa quanto è amata. (Cornelius Plantinga)

Sia ben chiara una cosa: non bisogna confondere l’umiltà con il falso pudore o il servilismo. (Paulo Coelho)

Il potere è pericoloso se non hai umiltà. (Richard J. Daley)

Cresciamo in tutta la statura della nostra umiltà, prima di aspirare a divenire più grandi. (Henry David Thoreau)

È l’uomo umile che fa le grandi cose, è l’uomo umile che fa le cose audaci. (Gilbert Keith Chesterton)

Frasi sull’umiltà e la semplicità

Essere umili non significa essere deboli, tutt’altro: nell’umiltà si cela una forza incredibile, quella della semplicità. Credi in te stesso e nelle tue risorse, ma non dimenticare mai che hai ancora molto da imparare dalle persone che incontri sulla tua strada, e non pensarti mai superiore agli altri. Il segreto è tutto qui: queste frasi che abbiamo raccolto potranno aiutarti in questo percorso.

L’umiltà e la semplicità sono le due vere sorgenti della bellezza. (Johann Winckelmann)

La vera umiltà non è uno spirito abietto, umiliante, che disprezza se stesso; è solo una giusta stima di noi stessi come Dio ci vede. (Tryon Edwards)

L’umiltà è la capacità di rinunciare al proprio orgoglio e conservare comunque la propria dignità. (Vanna Bonta)

L’umiltà non è altro che un giusto giudizio di noi stessi. (William Law)

Affermo di essere un semplice individuo soggetto a sbagliare come qualsiasi altro compagno mortale. Riconosco, tuttavia, di avere abbastanza umiltà da confessare i miei errori e tornare sui miei passi. (Mahatma Gandhi)

L’orgoglio si preoccupa di chi ha ragione. L’umiltà si preoccupa di ciò che è giusto. (Ezra T. Benson)

L’umiltà è regalità senza corona. (Spencer W. Kimball)

Non c’è niente di nobile nell’essere superiore al tuo simile; la vera nobiltà è nell’essere superiore a te stesso. (Ernest Hemingway)

Sul trono più alto del mondo, sediamo ancora solo sul nostro sedere. (Michel de Montaigne)

L’umiltà è il fondamento di tutte le altre virtù, quindi, nell’anima in cui questa virtù non esiste, non può esserci altra virtù se non nella mera apparenza. (Sant’Agostino)

Non guardare mai nessuno dall’alto in basso, a meno che tu non lo stia aiutando a rialzarsi. (Jesse Jackson)

L’umiltà non è codardia. La mitezza non è debolezza. L’umiltà e la mitezza sono in realtà poteri spirituali. (Swami Sivananda)

L’unica saggezza che possiamo sperare di acquisire è la saggezza dell’umiltà. (T.S. Eliot)

Frasi sull’umiltà di Papa Francesco

Papa Francesco, nei suoi discorsi, ha più volte parlato di umiltà. È questa una delle virtù più importanti per chi aspira ad una vita vissuta in Dio. Ma anche senza essere credenti le sue parole si rivelano fonte di grandi insegnamenti. Ecco alcune delle citazioni più significative, da leggere e rileggere.

Il mondo ci dice di cercare il successo, il potere e il denaro. Dio ci dice di cercare umiltà, servizio e amore.

Chi serve gli altri ed è realmente senza prestigio esercita la vera autorità nella Chiesa. Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire; a sradicare l’istinto del dominio sugli altri ed esercitare la virtù dell’umiltà.

La fede è un dono gratuito di Dio che chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e affidarsi, per vedere il luminoso cammino dell’incontro tra dio e gli uomini, la storia della salvezza.

La mitezza e l’umiltà di cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso degli altri, ma anche a non pesare su di loro con le nostre vedute personali, i nostri giudizi, le nostre critiche o la nostra indifferenza.

Per essere grandi bisogna prima di tutto saper essere piccoli. L’umiltà è alla base di ogni vera grandezza.

I santi ci mostrano la strada che conduce al Regno di Dio e alla felicità: la strada dell’umiltà, della compassione, della mitezza, della giustizia e della pace. Essere santi è camminare su questa strada.

Anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e con tenerezza questa confessione e in nome di Dio perdona.

Se vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, cercalo nella povertà, cercalo dove Lui è nascosto: nei bisognosi, nei malati, negli affamati, nei carcerati.

Frasi sull’umiltà di Madre Teresa

Madre Teresa di Calcutta ha speso la sua vita accanto agli ultimi, ai poveri, ai bisognosi. L’umiltà è stata una delle sue virtù più grandi, quella che le ha permesso di spogliarsi di ogni arroganza, ancor prima che di ogni cosa superflua che dominava la sua vita, e di mettersi a disposizione degli altri. Nelle sue frasi, potrai ritrovare grande spiritualità e una fonte infinita di ispirazione.