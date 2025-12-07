Amici, le pagelle dell’undicesima puntata: Rudy Zerbi si prende gioco dei ragazzi (3), Celentano è ossessionata (4)

Le pagelle dell’undicesima puntata di “Amici”, che ha visto il ritorno di alcuni personaggi che hanno fatto la storia della trasmissione

Amici di Maria De Filippi arriva all’undicesima puntata in quest’edizione 2025. La sfida è sempre più avvincente e i giovani allievi si impegnano sempre più per guadagnarsi un posto in finale e, chissà, la vittoria. A giudicarli tornano i più grandi ballerini nella storia del programma: Kledi Kadiu, Anbeta Toromani e Francesca Tocca. Tra gli ospiti anche Cristiano Malgioglio, travolgente e ironico come sempre. Non mancano tuttavia i momenti di tensione e le consuete liti tra insegnanti.

Cristiano Malgioglio, mai così dolce. Voto: 9

In mezzo a questa classe di giovanissimi piena di belle speranze, il sempre pungente Cristiano Malgioglio tira fuori una versione inedita. Ringrazia quando entra in studio, “mi mantenete giovane” dichiara agli alunni di Amici. E per tutti loro non ha che belle parole e teneri consigli. Si complimenta con i più talentuosi e, quando la critica è inevitabile, la ricopre di zucchero e tenerezze. Un lato paterno, delicato e affettuoso che si rivela prezioso anche perché decisamente raro nel piccante Malgioglio.

Resta, naturalmente e per fortuna, la solita diva sfrontata e irresistibilmente piena di sé. Si esibisce nelle sue hit dal sapore latino-americano, sfoggia un outfit che, seppur più discreto del solito, farebbe invia a Lady Gaga e non manca di sciorinare aneddoti che lo vogliono amico del cuore delle più grandi star del mondo.

E se con i ragazzi è morbido come il burro, con gli insegnanti tira fuori gli artigli. Rimette tutti in riga quando è il momento giusto, bacchetta con severità quando i giudizi sfociano nella cattiveria. Oggi non ha il mantello ma il suo ruolo è quello di un supereroe. Cristiano protettore dei piccoli Amici, giunto in volo per far paura persino ad Anna Pettinelli. Malgioglio, in fondo, è sempre Malgioglio e proprio per questo si merita un bel voto.

Anbeta paladina della giustizia. Voto: 8

Anbeta Toromani vanta un record quasi ineguagliabile, è tra i pochi allievi nella storia di Amici ad aver conquistato senza remore alcuna la severissima Alessandra Celentano. E della maestra più cattiva di tutti, non ha più alcuna paura. Non teme di contraddirla, neppure quando si parla di Pierpaolo che (nonostante abbia ricevuto la benedizione persino dell’étoile Eleonora Abbagnato) della Celentano è la preda prediletta in quest’edizione.

“Nessuno può arrabbiarsi se dico la verità”: è il suo mantra. E la verità Anbeta la dice sempre e comunque, nel bene e nel male. È senza dubbio la più equa e imparziale degli ospiti chiamati a giudicare le esibizioni dei ragazzi. Severa senza mai fare una piega, si complimenta senza alzare un sopracciglio. Perché l’emotività Anbeta la lascia fuori dallo studio e ogni cosa che dice non è altro che la pura verità. Così dovrebbe essere un vero maestro – gruppo di prof di Amici, guardare e imparare grazie.

Francesca Tocca, quanta umiltà. Voto: 7

Appena fa il primo passo verso lo studio, il pubblico irrompe in una standing ovation. Tutti urlano il suo nome e lei, istintivamente, abbassa lo sguardo al suolo. Francesca Tocca è bellissima, talentuosa e di successo. Eppure, si imbarazza di fronte alla ola di un pubblico di adolescenti. L’umiltà è qualcosa di prezioso che non si può fingere. Francesca Tocca, oltre a tutto il resto (compreso Raimondo Todaro come marito), ce l’ha in gran quantità.

Così come ha il garbo per giudicare i ragazzi senza mai sfociare nella critica fine a sé stessa, cercando di trovare il lato positivo di ogni esibizione, senza tuttavia nascondere le imperfezioni su cui è necessario continuare a lavorare. Ma questa Francesca ce l’avrà qualche difetto? Non lo abbiamo ancora trovato.

Kledi, il ritorno del grande maestro. Voto: 7

La puntata festiva del 7 dicembre ha raccolto in studio i nomi che hanno fatto la storia di Amici e, tra questi, non poteva di certo mancare Kledi Kadiu. Il ballerino protagonista degli albori del programma di Maria De Filippi, di cui è stato volto per oltre un decennio. Oggi, torna nelle vesti di giudice, con il sorriso scanzonato di sempre e la solita professionalità.

Dietro il viso d’angelo, si nasconde un giudice implacabile. Ai giovani danzatori non ne lascia passare una. Segnala anche la più piccola imperfezione, sottolinea anche i difetti meno evidenti. Sa che per emergere sono necessarie disciplina e duro lavoro. Il suo insegnamento non sarà facile da digerire per i ragazzi, ma è senz’altro prezioso.

Alessandra Celentano e le sue ossessioni. Voto: 4

Alessandra Celentano è ormai il meme di sé stessa. Sono anni, decenni, che si ossessiona con i piedi e i colli del piede e le caviglie degli allievi di Amici. Nessuno mette in dubbio che si tratta di elementi che nella danza classica hanno il loro peso, epperò la Celentano sfiora qui il feticismo. Riusciremo a vedere almeno una puntata di Amici in cui non si parla di piedi? A quanto pare, non finché Celentano resterà al suo posto.

Maria De Filippi, mentore affettuosa. Voto: 6

Sono ormai decenni che Maria De Filippi conduce e dirige la scuola televisiva di Amici, nonostante il tempo che passa, però, la passione resta quella degli inizi. Per Maria, ogni ragazzo ha un nome e un volto, conosce tutti e si prende cura di tutti.

All’allieva più insicura, mostra in anteprima i bei voti guadagnati oggi. Nel momento di votare chi mandare in sfida, rinfranca gli animi sottolineando come la sfida possa essere “l’occasione per mostrare chi siete”. Si concede persino una carezza di fronte alle lacrime del cantante in sfida. Com’è umana lei direbbe qualcuno, noi invece lo promuoviamo senza dubbi.

Rudy Zerbi fa un passo indietro. Voto: 3

Se Maria De Filippi si prende cura delle fragilità dei ragazzi di Amici, Rudy Zerbi gioca senza remore con la loro emotività già in bilico. Prima manda Michele in sfida perché non abbastanza bravo, è lui stesso a trovare la sfidante che, nei suoi programmi, avremmo dovuto mandarlo a casa. Poi lo ascolta cantare e ci ripesa: “Michele merita di stare qui. Mandarlo a casa sarebbe ingiusto”. Chiede (e ottiene) che la sfida venga annullata. Per convinzione, forse per convenienza, “non voglio che vada a casa per mano mia”.

E cosa fare allora della povera Caterina, la sfidante cui Zerbi aveva quasi assicurato un banco? L’insegnante chiede che le venga assegnato un posto in scuola per via di un talento innegabile. Gesto nobile ma tardivo. Non si può scherzare così con le speranze di questi poveri allievi.