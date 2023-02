Frasi sulla semplicità, citazioni e aforismi per apprezzare il bello delle piccole cose

Fonte: 123rf

In un mondo caotico, in cui si va sempre a mille e si insegue sempre ciò che non si ha a portata di mano, alle volte si perde il valore delle piccole cose. Le frasi sulla semplicità, invece, riescono a mettere a fuoco ciò che conta davvero. Un dono prezioso da tenere sempre con sé.

Ecco allora che DiLei ha fatto una selezione delle citazioni e degli aforismi più significativi. In maniera tale da non dimenticare mai quello che è davvero importante e quanto si possa essere davvero fortunati anche se, apparentemente, ci sono ancora tanti desideri da rincorrere ed esaudire.

Frasi sulla semplicità e spontaneità

Le frasi sulla semplicità spesso camminano di pari passo con la spontaneità oppure raccontano di un processo lungo e non sempre facile. Perché tenere sempre bene fisso nella mente quello che davvero conta nella vita non è sempre immediato, ma quando ci si riesce il viaggio diventa ancora più bello.

Che fine ha fatto la semplicità? Sembriamo tutti messi su un palcoscenico, e ci sentiamo tutti in dovere di dare spettacolo (Charles Bukowski).

La semplicità è la più grande sofisticatezza (Leonardo da Vinci).

Nella casa di una famiglia felice, semplici stoviglie di ceramica risplendono più della giada (Proverbio cinese).

Adoro i piaceri semplici. Sono l’ultimo rifugio delle persone complicate (Oscar Wilde).

È molto semplice essere felici, ma è molto difficile essere semplici (Rabindranath Tagore).

L’ovvio è quel che non si vede mai finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità (Gibran Khalil).

Potrei vivere nel guscio di una noce, e sentirmi re dello spazio infinito (William Shakespeare).

Proprio la cosa più piccola, più sommessa, più lieve, il fruscìo di una lucertola, un soffio, un guizzo, uno sbatter di occhi. Di poco è fatta la miglior felicità (Friedrich Nietzsche).

Qualsiasi sciocco può fare qualcosa di complesso; ci vuole un genio per fare qualcosa di semplice (Pete Seeger).

Questo è uno dei miei mantra: concentrazione e semplicità. Il semplice può essere più forte del complesso. Devi lavorare duro per pulire il tuo pensiero e renderlo semplice. Ma alla fine ne vale la pena perché una volta ottenuto ciò, puoi spostare le montagne (Steve Jobs).

Complicare è facile, semplificare è difficile. Per complicare basta aggiungere, tutto quello che si vuole: colori, forme, azioni, decorazioni, personaggi, ambienti pieni di cose. Tutti sono capaci di complicare. Pochi sono capaci di semplificare (Bruno Munari).

Benedetti siano gli istanti, i millimetri, e le ombre delle piccole cose (Fernando Pessoa).

La capacità di semplificare significa eliminare il superfluo in modo che solo il necessario possa parlare (Hans Hofmann).

Semplicità, molto rara nella nostra epoca (Publio Ovidio Nasone).

Si può essere felici anche mangiando un cibo molto semplice, bevendo acqua pura e avendo come cuscino unicamente il proprio braccio ripiegato (Confucio).

Tutte le cose migliori sono semplici e molte possono essere espresse in una sola parola: libertà, giustizia, onore, dovere, misericordia, speranza (Winston Churchill).

La natura tende sempre ad agire nel modo più semplice (Jacques Bernoulli).

La semplicità non è una cosa semplice (Charlie Chaplin).

Accendere un fuoco in un camino è il piacere più solido di qualsiasi altra cosa al mondo (Charles Dudley Warner).

Meno è più (Ludwig Mies van der Rohe).

Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplicistico (Albert Einstein).

Essere semplici è la cosa migliore al mondo (Gilbert Keith Chesterton).

Quel che voi chiamate semplicità è proprio il suo contrario. Voi siete facili, non semplici (Georges Bernanos).

Si dovrebbero usare parole comuni per dire cose non comuni (Arthur Schopenhauer).

La semplicità è una grande virtù, ma occorre un duro lavoro per raggiungerla nonché gusto per apprezzarla. E come se non bastasse: la complessità vende meglio (Edsger Wybe Dijkstra).

Per ogni problema complesso esiste una risposta chiara, semplice e sbagliata (Henry Louis Mencken).

La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione (Isaac Newton).

La semplicità è la gloria dell’espressione (Walt Whitman).

Di tutte le cose, la semplicità è la più difficile da copiare (Richard Steele).

Saper semplificare significa eliminare ciò che è superfluo perché possa esprimersi ciò che è necessario (Hans Hofmann).

La semplicità è la cosa più difficile da ottenere a questo mondo; è l’estremo limite dell’esperienza e l’ultimo sforzo del genio (George Sand).

Un giorno troverò le parole giuste, e saranno semplici (Jack Kerouac).

Tra due spiegazioni, scegli la più chiara. Tra due forme, la più elementare. Tra due parole, la più breve (Eugenio d’Ors).

Senza semplicità nessuna performance umana può arrivare alla perfezione (Jonathan Swift).

Le cose più semplici sono le più straordinarie, e soltanto un saggio riesce a vederle (Paulo Coelho).

La semplicità assoluta è il modo migliore per distinguersi (Charles Baudelaire).

A compiacersi del semplice ci vuole un’anima grande (Arturo Graf).

La ricchezza non consiste nell’avere grandi proprietà, ma nell’avere pochi desideri (Epitteto).

È curioso a vedere che quasi tutti gli uomini che vogliono molto, hanno le maniere semplici; e che quasi sempre le maniere semplici sono prese per indizio di poco valore (Giacomo Leopardi).

L’arte della semplicità è un puzzle di complessità (Douglas Horton).

È la semplicità che rende una persona poco istruita più efficace di una dotta quando ci si rivolge a un pubblico popolare (Aristotele).

Vedere le cose in modo semplice è la cosa più difficile al mondo (Charles Webster Hawthorne).

L’uomo dovrebbe mettere altrettanto ardore nel semplificare la sua vita quanto ce ne mette a complicarla (Henri Louis Bergson).

Se non riesci a spiegarlo a un bambino di 6 anni, non l’hai capito nemmeno tu (Albert Einstein).

Il facile è difficilissimo. Il semplice è complicatissimo (Leo Longanesi).

Niente è vero, tranne ciò che è semplice (Johann Wolfgang von Goethe).

La nostra vita è sprecata nei dettagli… Semplifica, semplifica (Henry David Thoreau).

Nulla può riuscir male quando il senso del dovere e la semplicità di spirito s’uniscono a offrirlo (William Shakespeare).

Semplificare, vuol dire anche aggiungere leggerezza (Colin Chapman).

Ho gettato via la mia tazza quando ho visto un bambino che beveva al ruscello dalle proprie mani (Socrate).

Il progresso è la capacità dell’uomo di complicare la semplicità (Thor Heyerdahl).

Le piccole cose hanno la loro importanza: è sempre per le piccole cose che ci si perde (Fëdor Michajlovič Dostoevskij).

Si deve parlare semplicemente, ma pensare complicato – non viceversa (David Friedrich Strauss).

Non utilizzare mai un’espressione straniera, un termine scientifico o una parola difficile se puoi trovare l’equivalente nel linguaggio quotidiano (George Orwell).

Una spiegazione spesso significa porre la stessa domanda in modo più semplice (Harry Mülisch).

È una cosa talmente semplice fare all’amore… È come aver sete e bere. Non c’è niente di più semplice che aver sete e bere; essere soddisfatti nel bere e nell’aver bevuto; non aver più sete. Semplicissimo. (Leonardo Sciascia).

La maggior parte delle idee fondamentali della scienza sono essenzialmente semplici e di solito possono essere espresse in un linguaggio comprensibile a tutti (Albert Einstein).

La libertà consiste nell’essere padrone della propria vita e nel fare poco conto delle ricchezze (Platone).

Certe scoperte appaiono semplicissime dopo che sono state fatte (Roberto Vacca).

Tutti i grandi cambiamenti sono semplici (Ezra Pound).

Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta; il loro semplice essere in questo momento è perfezione (Osho).

Ecco cos’hanno di simpatico le parole semplici, non sanno ingannare (José Saramago).

Riduci la complessità della vita, eliminando i bisogni inutili della vita, e le fatiche della vita si ridurranno (Edwin Way Teale).

Il semplice non è mai facile da mettere in pratica da chi fa di tutto per complicarlo (Jean-Paul Malfatti).

Ho solo tre cose da insegnare: semplicità, pazienza, compassione. Questi sono i tre tuoi più grandi tesori. Semplice nelle azioni e nei pensieri, tu ritorni alla fonte dell’essere. Paziente sia con gli amici sia con i nemici, tu ti concili con il senso delle cose. Compassionevole verso te stesso, riconcili tutti gli esseri del mondo (Lao Tzu).

La singolarità vera e nuova, l’originalità, non è cosa che si procacci di fuori; si ha dentro o non si ha; e chi l’ha veramente non sa neppure d’averla e la manifesta con la maggiore semplicità (Luigi Pirandello).

Anime semplici abitano a volte corpi complessi (Ennio Flaiano).

Io vengo dalla campagna, dove si ha la possibilità di coltivare ogni cosa e non si ha bisogno di uscire e ammazzarsi per trovare un lavoro o del denaro; tu puoi mangiare, lavarti, costruirti di tutto, dalla casa a un paio di scarpe… a me piace il contadino (Ziggy Marley).

I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, l’acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi ne manca (Epicuro).

Qualsiasi stupido può fare qualcosa di complicato, ma per puntare alla semplicità occorre un genio (Woody Guthrie).

Non c’è grandezza dove non c’è semplicità, bontà e verità (Lev Tolstoj).

Non bisognerebbe aggiungere neanche una virgola a ciò che può essere detto in poche parole (Gregory David Roberts).

La semplicità è complicata da raggiungere.

La semplicità è l’essenza dell’universalità (Mahatma Gandhi).

Ci vuole molto tempo per imparare a fare qualcosa di semplice (Marty Rubin).

I semplici sono esenti da preoccupazione e timore, e semplici vogliono restare, e noi dobbiamo restare segreti affinché essi restino come sono (John Ronald Reuel Tolkien).

Semplicità è fare il viaggio della vita con un solo bagaglio (Charles Dudley Warner).

Anche per i fisici la descrizione con un linguaggio semplice sarà un criterio di valutazione del grado di conoscenza che è stato raggiunto (Werner Karl Heisenberg).

La semplicità è la necessità di distinguere sempre, ogni giorno, l’essenziale dal superfluo.

La felicità è come gli orologi: i meno complicati sono quelli che si guastano meno (Nicolas Chamfort).

Il calcio è semplice, ma è difficile giocare semplice (Johan Cruyff).

La felicità può e deve passare necessariamente per la semplicità (Edoardo Winspeare).

Un bambino di tre anni è una creatura che trae altrettanto divertimento da un’altalena da cinquantasei dollari quanto dal trovare un piccolo vermiciattolo verde (Bill Vaughan).

Chiunque può essere un eroe, anche un uomo che fa una cosa semplice e rassicurante, come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito (Christian Bale, Batman).

Credo che una condotta di vita semplice e discreta sia la cosa migliore per tutti, la cosa migliore per il corpo e la mente (Albert Einstein).

Le grandi cose sono spesso più facili di quanto si pensi (Voltaire).

Io non sono un genio, io sono solo curioso. Faccio molte domande, e quando la risposta è semplice, allora Dio sta rispondendo (Albert Einstein).

Le cose indispensabili alla felicità sono semplici, così semplici che le persone complicate non sanno costringersi a riconoscere quali sono le cose delle quali sentono realmente la mancanza (Bertrand Russell).

Le domande più semplici sono le più profonde, Dove sei nato? Dov’è la tua casa? Dove stai andando? Che cosa stai facendo? Pensa a queste cose di quando in quando, e osserva le tue risposte cambiare (Richard Bach).

Rendere complicato ciò che è semplice è cosa banale; trasformare ciò che è complicato in qualcosa di semplice, incredibilmente semplice: questa è creatività (Charles Mingus).

La vita non è fatta di grandi sacrifici e doveri ma di piccole cose: nelle quali i sorrisi e le gentilezze abitualmente elargiti sono ciò che vince e preserva il cuore e assicurano il conforto (Humphry Davy).

Scoprire è la capacità di lasciarsi disorientare dalle cose semplici (Noam Chomsky).

Sei riuscito nella vita, quando tutto quello che vuoi veramente è solo ciò di cui hai realmente bisogno (Vernon Howard).

È meno facile di quanto si creda: piacere alle persone colte pur rimanendo comprensibile per quelle semplici (Georges Simenon).

L’uomo comprende tutto, salvo ciò che è perfettamente semplice (Hugo von Hofmannsthal).

La perfezione si ottiene non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non c’è più niente da togliere (Antoine de Saint-Exupéry).

Frasi sulla semplicità ed eleganza

E, a proposito di frasi sulla semplicità, quasi sempre per essere realmente sofisticati e perché gli altri si girino a guardare chi brilla di luce propria è bene puntare sul sobrio. Perché non serve lo sfarzo quando la bellezza – soprattutto quella interiore – è dentro di sé. A tal proposito, ecco le frasi sull’eleganza.

Vieni a veder l’anima con me stasera? Portati un vestito semplice, parole chiare, un po’ di sogni e una carezza leggera (Fabrizio Caramagna).

L’eleganza deve essere la giusta combinazione di distinzione, naturalezza, cura e semplicità. Fuori da questo, credetemi, non c’è eleganza. Solo pretesa (Christian Dior).

Frasi sulla bellezza semplice

E, giusto per restare in tema di charme e classe, ecco alcune frasi sulla semplicità che cammina di pari passo con la bellezza a tutto tondo. Perché il ‘meno’ alle volte colpisce e rimane impresso maggiormente rispetto al ‘più’.

È un mistero impenetrabile la semplicità dell’acqua, della luce o del pane (Fabrizio Caramagna).

La semplicità è la principale condizione della bellezza morale (Lev Tolstoj).

La bellezza è come una gemma preziosa, per la quale la migliore montatura è la più semplice (Francesco Bacone).

Ho solo tre cose da insegnare, semplicità, pazienza e compassione. Questi sono i tre tuoi più grandi tesori (Lao Tzu).

Le cose migliori nella vita sono le più vicine: il respiro nelle narici, la luce nei tuoi occhi, i fiori ai tuoi piedi, gli incarichi nelle tue mani, il sentiero del bene proprio davanti a te. Allora non cercare di afferrare le stelle, ma svolgi le semplici cose della vita come vengono, sicuro che le funzioni quotidiane e il pane quotidiano sono le cose più dolci della vita (Robert Louis Stevenson).

Chiunque riesca a mantenere viva la capacità di vedere la bellezza nelle piccole cose non sarà mai infelice (Rinaldo Sidoli).

La generale e principale caratteristica dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che nell’espressione (Johann Winckelmann).

Un educatore è un uomo che rende facili le cose difficili (Ralph Waldo Emerson).

La semplicità è una ricerca dell’essenza. E l’essenza non è mai banale (Fabrizio Caramagna).

Lo scultore produce le sue bellissime statue intaccando le parti del blocco di marmo che non sono necessarie – si tratta di un processo di eliminazione (Elbert Hubbard).

Noi attribuiamo bellezza a ciò che è semplice; che non ha parti superflue; che serve esattamente al suo scopo; che mantiene la relazione con tutte le cose; che è il mezzo dei molti estremi (Ralph Waldo Emerson).

Frasi sulla semplicità, il punto di vista delle donne

E, a proposito del pensiero femminile, ecco una selezione dei pensieri più o meno astratti di menti davvero sopraffine e che hanno sempre cercato di ricordare ciò che conta sul serio. E, a proposito di frasi sulla semplicità firmate dalle donne, ecco le frasi di Coco Chanel. Un esempio di grandezza, senza la necessità di strafare per farsi notare.