Amadeus debutta sul Nove con "Chissà Chi è", mentre in Rai va in scena Carlo Conti al Tg1 per Sanremo: un momento televisivo indimenticabile

Fonte: IPA Amadeus

“Permesso, posso entrare, si può? Amici del Nove, buonasera, grazie al pubblico presente in studio”. Con queste parole Amadeus ha voluto dare il “bentornato” agli spettatori affezionati del Nove (e non solo) in Aspettando Chissà Chi è. Un sorriso che tradisce l’emozione del “buona la prima”, ma che conferma il talento indiscusso del conduttore. “State con noi tutta la sera: l’avventura comincia”. Tutto ciò mentre Carlo Conti va in onda sul Tg1 con rivelazioni (non del tutto nuove) sul suo Festival di Sanremo.

Chissà Chi è, il debutto di Amadeus

Un fuoriclasse. Amadeus apre la stagione televisiva sul Nove, e non sulla Rai, con il suo savoir-faire. Non fa un plissé, nonostante l’emozione, il momento in cui si è ritrovato a presentare I Soliti Ignoti nella versione “rivisitata”: è cambiato il nome, ci sono delle novità rispetto al passato. E con lui c’è Lillo, grande ospite della prima puntata di Chissà Chi è.

“Una serata particolare, non solo perché è la prima puntata di Chissà Chi è, ma perché c’è una serata incredibile di musica, quindici artisti con quindici canzoni che saranno i successi di questo autunno”, queste le parole del conduttore, che dopo il game show lascia spazio all’evento musicale dell’autunno.

E ancora il suo ringraziamento è per il pubblico, per chi è presente in studio e chi lo segue da casa. Così, le primissime parole di Amadeus a inizio puntata segnano uno stacco rispetto al passato, alla Rai. Chiudono un cerchio. “Buonasera, meraviglioso pubblico del Nove. Benvenuti alla prima puntata di Chissà Chi è dagli studi milanesi”.

In contemporanea, sicuramente non per caso, al Tg1 del 22 settembre 2024, Carlo Conti ha parlato di Sanremo. “Ora vi do il nome dei 24 Big! No, li annunceremo all’inizio del mese di dicembre, sto ascoltando tante canzoni, i cantanti italiani mi stanno mettendo in difficoltà”. Uno scontro, forse quello per eccellenza: un chiaro segnale della Rai, anche perché, di fatto, non ci sono stati grossi annunci.

Le parole prima dell’inizio della puntata

“Oggi è un giorno per me importante, questo 22 settembre 2024, l’inizio di una nuova avventura. La parola che mi viene in mente è felicità, la felicità di essere in questa azienda, alla Warner Bros Discovery, la felicità di essere stato venticinque anni in un’azienda che amerò sempre, che è la Rai, e anche la sincera felicità che il programma che ho lasciato continui ad avere il meritato successo”.

Prima della partenza sul Nove, Amadeus ha affidato a un post Instagram il flusso dei suoi pensieri, parole che dimostrano ancora una volta che ha chiuso con il passato – con il suo savoir-faire, senza spaccature – menzionando velatamente l’ottimo risultato di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, ma dicendosi “felice” del nuovo percorso.

Nel suo camerino ci sono tutti gli oggetti a cui tiene, dalle giacche blu ai portafortuna che gli ha regalato la moglie Giovanna nel corso del tempo. Incluso un cuore appeso al muro: “Papà, sei il migliore”, un incoraggiamento del figlio José. Per Amadeus non è un vero e proprio giorno zero: non quando si è ai suoi livelli.