Ignazio Boschetto è uno dei componenti de Il Volo. Il 7 settembre 2025 ha svelato di essere diventato papà del piccolo Gabriele con un'Instagram story

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono diventati genitori. Il tenore del Il Volo e la moglie hanno condiviso una foto nelle loro stories di Instagram, da cui traspare tutta la loro gioia per il lieto arrivo. La coppia non ha ancora svelato ulteriori dettagli sull’arrivo del loro piccolino, decidendo di godersi a pieno uno dei momenti più belli della sua vita.

Ignazio Boschetto è diventato papà

Il Volo è uno dei gruppi musicali più amati degli ultimi anni e, malgrado la giovane età dei tre cantanti che compongono il complesso di voci, il successo da loro raggiunto è addirittura planetario. Uno dei tre cantanti de Il Volo è stato di recente protagonista di un lietissimo evento. Si tratta di Ignazio Boschetto, che ha svelato il 7 settembre 2025 di essere diventato papà del piccolo Gabriele.

Nelle sue stories Instagram il cantante, infatti, ha postato la foto di un palloncino trasparente, che ne conteneva altri più piccoli azzurri ed era decorato da un fiocco in tinta. Sull’oggetto decorativo si trovava una frase inequivocabile: “Benvenuto Gabriele”.

Con la foto del palloncino e questa tenera frase, Ignazio Boschetto ha voluto annunciare a tutti i suoi ammiratori di essere diventato papà nel modo più riservato possibile. Nel dolce scatto si vedeva anche un morbido orsetto di peluche con un papillon blu con pois bianchi, probabilmente il primo amichetto giocattolo del nuovo arrivato.

Ignazio Boschetto ha corredato la sua foto con un tenero annuncio: “A casa con il nostro piccolino” e un cuoricino celeste, facendo così presupporre che il lieto evento sia accaduto qualche giorno fa e di averlo voluto comunicare ai suoi fan solo in seguito, come già fatto anche da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. All’annuncio social si è aggiunta anche la neo mamma Michelle Bertolini che ha deciso di condividere lo stesso scatto del marito nelle sue stories Instagram.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, la storia d’amore

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono stati protagonisti di una storia d’amore da sogno. I due hanno deciso di convolare a nozze, dopo una proposta di matrimonio dolcissima, avvenuta a dicembre 2023, che era stata raccontata sui social dalla neo mamma con delle parole piene di gioia: “Sì e mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te. Ti amo tanto”.

La coppia ha pronunciato il fatidico Si il 14 settembre sul lago di Como, dopo una cerimonia civile a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Sia Ignazio Boschetto che la moglie Michelle Bertolini hanno raccontato il meraviglioso momento della gravidanza con dei post social.

Anche il primo annuncio della dolce attesa è stato fatto attraverso un contenuto social: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papá e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu”.