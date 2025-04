Sta per arrivare la prima figlia de Il Volo, come già la chiamano i fan. Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini saranno presto genitori: sta per arrivare la piccola Bianca

Ignazio Boschetto de Il Volo diventerà padre. Sua moglie Michelle Bartolini è incinta. Un annuncio giunto in serata, in maniera un po’ insolita, attraverso un post congiunto su Instagram. Tre fotografie e tanta tenerezza. Il tutto avvolto in una coltre di messaggi entusiasti, provenienti da varie parti del mondo.

Ignazio Boschetto, primo figlio

Ignazio Boschetto ha di certo deciso di vivere pienamente i suoi 30 anni. Poche settimane prima di questo traguardo, infatti, ha sposato la sua Michelle Bartolini. Oggi, pochi mesi dopo, ha annunciato di star per diventare padre.

Una notizia che ha colpito al cuore i fan de Il Volo, soprattutto chi ha visto i tre crescere fin da quando erano giovanissime promesse. Di tempo ne è passato e ora il trio si ritrova a “fare cose da adulti”.

Questa è una splendida notizia però soprattutto per i diretti interessati, sommersi da messaggi d’amore. Hanno visto coronato finalmente il loro sogno:

“Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo d’essere già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu Bianca”.

L’annuncio

Tre le foto pubblicate. Nella prima si vede Ignazio Boschetto in ginocchio, intendo a baciare il ventre di Michelle, mentre lei lo avvolge con una mano sulla nuca. Nella seconda, dallo stile un po’ retrò come le altre, le mani dei due sono congiunte, a formare un cuore posto sulla pancia della futura mamma.

Il trittico si conclude poi con una foto che mette in risalto i loro profili, giocando con le luci e mostrandoli mentre si guardano con amore, con lui ancora in ginocchio. La coppia ha parlato di pochi mesi, il che lascia pensare che la notizia della gravidanza sia loro nota da qualche tempo. Non è da escludere che Michelle sia incinta di 2-3 mesi.

Non sono mancati i commenti Vip, come il cuore di Antonella Clerici, che li ha “letteralmente” visti crescere. La maggior parte dei commenti è in inglese e in spagnolo (soprattutto quest’ultima lingua). In molti stentano a credere che stia per nascere la prima figlia de Il Volo, come verrà rapidamente rinominata. Del resto questo è il destino dei figli dei gruppi celebri. Lo sanno benissimo gli ormai ex bambini dei Pooh. Si attende ora la reazione pubblica alla notizia dell’arrivo della piccola Bianca da parte degli zii speciali Gianluca e Piero.