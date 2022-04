Brenda Asnicar, cosa fa oggi l’attrice de Il mondo di Patty

Il Mondo di Patty è stata una delle telenovelas argentine più seguite di sempre: un trionfo, un successo di pubblico e critica, amata in Italia da grandi e piccini. Impossibile non ricordare gli attori, e in particolare Brenda Asnicar: da adolescente, oggi è una splendida trentenne. Il ruolo di Antonella è stato fortuito per lei, perché le ha permesso di diventare famosa in ogni parte del mondo. Ma cosa fa oggi? Su Twitter, ha espresso il desiderio di trasferirsi in Italia. E, sì, c’entra (persino) Tommaso Zorzi.

Cosa fa oggi Brenda Asnicar

La Divina de Il Mondo di Patty – Patito Feo in lingua originale – ci ha enormemente conquistate ai tempi. Una vera bad girl, un carattere ribelle, una personalità forte, così in contrasto con Patty – interpretata da Laura Esquivel – che invece ha puntato sempre tutto sulla dolcezza e sulla sensibilità. Come sempre, però, bisogna suddividere l’attore dal personaggio: oggi Brenda è un’imprenditrice, oltre che cantante di successo.

Dopo la telenovela, per la Asnicar si sono aperte diverse porte. Tra l’altro, negli ultimi tempi è ritornata a cantare la canzone Las Divinas sul palco di Los Mammones, uno show argentino. Oltre alla musica, ha lavorato anche nel mondo della moda. La sua è una famiglia di artisti: il fratello è un regista cinematografico, musicista e ha anche un’impresa di animazione digitale.

L’attrice ha in ogni caso continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e in TV in particolare, nella telenovela Mìa, mi amiga invisibile. Ha sfilato per tantissimi brand, ha calcato passerelle importanti e ha addirittura fondato un marchio personale: la moda è una sua grande passione. La carriera, in ogni caso, è ciò su cui si è sempre concentrata.

La vita sentimentale di Brenda Asnicar

Il cuore di Brenda Asnicar, al giorno d’oggi, non batte per nessuno in particolare: ciononostante, l’attrice ha avuto una lunga frequentazione con Carlo Tevez, calciatore argentino. Nel 2017, ha annunciato il suo matrimonio segreto con Alejandro De Angulo: sposati in un’isola della Croazia, la coppia ha divorziato dopo due anni. E no, nonostante il grande affiatamento con l’attore Gastòn Soffritti – Matias de Il Mondo di Patty – i due attori non sono mai stati insieme. Oggi, la Asnicar è single e ha diversi progetti interessanti.

Brenda Asnicar in Italia: il suo desiderio

Tutti hanno dei progetti di vita per il futuro, compresa Brenda Asnicar, che su Twitter ha condiviso la sua intenzione di trasferirsi in Italia, chiedendo consigli. Oltre ad aver sempre manifestato una grande passione per le arti, sin da piccola Brenda conosce l’italiano, dal momento in cui ha frequentato il Centro Culturale Italiano di Villa Adelina. Lì ha imparato la nostra lingua e, dunque, non avrebbe assolutamente problemi a vivere in Italia.

Ma c’è di più, perché l’attrice avrebbe chiesto a Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, alcuni suggerimenti sul nostro Belpaese. A rivelarlo è stato lo stesso showman sui social. “Oggi finisco di registrare e vedo che mi arriva un messaggio di Brenda Asnicar che mi dice che si sta trasferendo in Italia e mi chiede info per affitti e case varie. Cioè, raga, ci rendiamo conto? Io sto per coronare il sogno, ciao mamma”.