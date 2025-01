Che fine ha fatto Maddalena Corvaglia: il cambio di vita

Fonte: IPA Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia è ricordata soprattutto per essere stata una delle storiche veline bionde di Striscia la Notizia, anche se non sono mancate esperienza televisive successive. Una delle ultime apparizioni è quella in Pechino Express al fianco di Barbara Petrillo, ma da qualche tempo la presenza della showgirl in tv sembra essere sempre più sporadica. Anche la storica amicizia con l’altra ex velina Elisabetta Canalis sembra aver raggiunto il capolinea, ma cosa è successo? Ecco svelato che fine ha fatto Maddalena Corvaglia.

Maddalena Corvaglia, la nuova vita alle Baleari

Nel 2023 Maddalena Corvaglia ha deciso di lasciare Milano, città nella quale ha vissuto per anni, per trasferirsi a Palma di Maiorca, la capitale delle Baleari, insieme alla fine Jamie. Il cambio di vita radicale ha sorpreso molti, ma l’ex velina ha spiegato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al Messaggero di aver preso questa decisione per motivi di sicurezza.

Milano infatti, secondo Maddalena, sarebbe peggiorata molto sotto il profilo della sicurezza dopo il periodo Covid e la Corvaglia non si sarebbe più sentita né sicura né a suo agio in una città considerata molto meno vivibile rispetto a prima. La ricerca di una dimensione più umana e di una vita differente, anche per il bene della figlia, l’avrebbero spinta a lasciare l’Italia per godersi una nuova dimensione proprio alle Baleari.

Sul suo profilo Instagram l’ex velina racconta spesso momenti di vita quotidiana nella sua nuova città, ma soprattutto condivide con la sua community pensieri e punti di vista sulle cose che accadono ogni giorno nel mondo, spesso dando consigli ispirazionali, ma esprimendo anche opinioni personali su temi scomodi. E proprio uno dei video pubblicati quest’estate in occasione delle Olimpiadi sarebbe diventato virale e avrebbe fatto parecchio discutere. Nel video Maddalena Corvaglia affronta la questione della pugile algerina Imane Khelif che aveva battuto l’italiana Angela Carini e aveva sollevato non poche polemiche perché affetta da iper-androginia.

Dunque il trasferimento di Maddalena alle Baleari, unitamente ad alcune sue posizioni ideologiche, potrebbero essere stati la causa dell’allontanamento definitivo da Elisabetta Canalis, sua amica storica.

La stessa Canalis, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, era tornata sull’argomento e aveva dichiarato che le due amiche si erano allontanate com’è normale che accada nella vita e che l’una non faceva bene all’altra, senza aggiungere ulteriori spiegazioni ma chiarendo il bene che ancora prova nei confronti di Maddalena.

La vita privata di Maddalena Corvaglia

Il trasferimento di Maddalena Corvaglia alle Baleari insieme alla figlia Jamie corrisponde ad un vero e proprio nuovo capitolo della sua vita. Dopo la relazione con Enzo Iacchetti, durata dal 2002 al 2007, la showgirl ha sposato il chitarrista di Vasco Rossi, l’americano Stef Burns e, dopo il matrimonio, la coppia si è trasferita negli Stati Uniti dove Maddalena ha dato alla luce la loro bambina Jamie, oggi 13enne.

Dopo la fine della relazione, avvenuta nel 2017, Maddalena ha deciso di tornare in Italia, ma due anni fa la showgirl ha preso la decisione di lasciare nuovamente il Belpaese per un nuovo cambio radicale che potesse restituirle una dimensione vitale più rilassata e a misura d’uomo.

Dopo la fine del matrimonio con Stef Burns, la Corvaglia ha vissuto una relazione terminata nel 2021 con l’imprenditore Alessandro Viani e, successivamente, si sarebbe parlato di una frequentazione – mai accertata e mai smentita – con Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio Berlusconi. In realtà i due sarebbe stati fotografati diverse volte insieme, ma mai immortalati in baci o effusioni, tanto che la Corvaglia avrebbe messo a tacere questi rumors commentando semplicemente “Quando sarò innamorata sarò io a dirvelo”.