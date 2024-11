Isola dei Famosi, provini iniziati: c’è già il nome della prima Vip

Fonte: IPA Isola dei Famosi

Fervono i preparativi per L’Isola dei Famosi. Un anno fa il programma non ha riscosso grande successo ma Mediaset vuole ancora puntare su questo format e per questo sono già iniziati i provini per la prossima edizione. Si cercano nuovi Vip da mettere alla prova in Honduras tra cocchi e mosquitos. Certo, con il passare del tempo, non è facile ingaggiare personaggi di spicco ma la produzione avrebbe contattato una soubrette molto nota, con un passato come Velina a Striscia la notizia.

Maddalena Corvaglia a L’Isola dei Famosi?

Stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, sarebbero iniziati in questi giorni i provini per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. E sarebbe stata provinata Maddalena Corvaglia, l’ex Velina bionda di Striscia la notizia, oggi soubrette e conduttrice. Non è chiaro se la selezione sia stata superata o meno. “Maddalena Corvaglia è stata chiamata per il provino de L’Isola dei Famosi, visto che stanno già iniziando i casting per il prossimo anno”, ha spiegato la Marzano.

In passato la Corvaglia aveva ammesso che non avrebbe mai partecipato ad un programma del genere. “Se non mangio divento pazza”, aveva ammesso Maddy. Ma il reality show resta indubbiamente una importante occasione di lavoro, un modo per tornare sulla cresta dell’onda e, perché no, fare un personale viaggio interiore per scoprire o riscoprire se stessi. L’ultima esperienza televisiva della Corvaglia risale a qualche mese fa, quando ha partecipato a Pechino Express in coppia con l’amica Barbara Petrillo.

Tra l’altro, Maddalena Corvaglia sarebbe perfetta per un reality show come L’Isola dei Famosi: da sempre è molto atletica, una grande appassionata di sport, anche di quelli più estremi. Più volte la 44enne si è definita un maschiaccio, spericolata e molto determinata. Un vero e proprio vulcano di energia che potrebbe dare il meglio di sé all’Isola dei Famosi. E con quel caratterino esplosivo e grintoso potrebbe sicuramente distinguersi fin da subito come leader. Non resta che attendere come evolveranno le trattative…

Fonte: IPA

Le novità de L’isola dei Famosi 2025

Nonostante gli ascolti bassi dell’ultima edizione, Mediaset è decisa a riproporre L’Isola dei Famosi in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello. Ovviamente con un cast completamente rinnovato, a partire dalla conduttrice. Vladimir Luxuria, che nel 2024 ha preso il posto di Ilary Blasi alla guida del reality show, non ha convinto fino in fondo. Sicuramente le scarse dinamiche non hanno aiutato. E ora l’azienda di Pier Silvio Berlusconi vorrebbe puntare tutto su Diletta Leotta.

Stando agli ultimi pettegolezzi, sarà molto probabilmente il volto di DAZN la nuova presentatrice de L’Isola dei Famosi. Anche se di recente la siciliana ha fallito a La Talpa, chiusa prima del previsto. Come spifferato dal giornalista Gabriele Parpiglia, pare che Mediaset voglia continuare a scommettere su Diletta Leotta.

Che, con tutta probabilità, sarà affiancata da Vladimir Luxuria – che tornerebbe così a fare l’opinionista, ruolo in cui è sempre stata perfettamente pungente – e Dario Maltese, già visto un anno fa accanto a Sonia Brugnaelli. Al momento, però, non c’è una data d’inizio dello show.