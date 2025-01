Striscia la notizia, ultima puntata per il Velino Gianluca Briganti: si cerca la sostituta

Fonte: Ufficio Stampa Striscia la notizia Striscia la notizia, Beatrice Cori e Gianluca Briganti

Novità a Striscia la notizia. I telespettatori dello storico tg satirico dovranno dire addio a Gianluca Briganti, il Velino entrato nel cast della trasmissione solo lo scorso settembre. Antonio Ricci ha deciso di tornare alla vecchia formula dello show, quella che vede protagoniste la Velina bionda e la Velina mora. Confermata dunque Beatrice Coari, che sarà affiancata da un’altra ragazza che sarà scelta direttamente dal pubblico.

Il Velino Gianluca Briganti lascia Striscia la notizia

Martedì 7 gennaio, il Velino Gianluca Briganti salirà per l’ultima volta sul bancone più noto del piccolo schermo. “Giunto come previsto alla fine della temporanea collaborazione con Striscia la notizia“, puntualizza il tg satirico in una nota stampa. “Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv – ha detto Briganti nel comunicato – e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci, per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!”. Sui social ha aggiunto: “Un’esperienza bellissima dove tutti mi hanno trattato con grande rispetto e professionalità”.

Ha poi ringraziato la collega, la Velina Beatrice Coari definendola “meravigliosa ed unica compagna di viaggio”. Da lunedì 13 gennaio il noto programma di Canale 5 darà il via a una selezione volta alla scelta di una Velina bionda da affiancare alla mora. Per tre settimane gli spettatori potranno seguire ogni sera le varie fasi di tale selezione e votare direttamente da casa la candidata preferita nel corso di ciascuna puntata sino alla finalissima, al termine della quale verrà proclamata la vincitrice.

Un po’ come accadeva qualche anno fa col format estivo Veline, dove era il pubblico a decretare le vincitrici. Da quello show, condotto prima da Teo Mammucari e poi da Ezio Greggio, sono uscite alcune delle coppie più amate dal pubblico di Striscia la notizia come Giorgia Palmas e Elena Barolo e Federica Nargi e Costanza Caracciolo.

Chi è Gianluca Briganti, il Velino di Striscia la notizia

Classe 1986, Gianluca Briganti è un ballerino, attore e performer. È nato a Viareggio da padre napoletano e madre cilena, da cui ha imparato la forza del ritmo e della musica. Dopo essersi diplomato nel 2010 al “Mas”, Music Arts & Show a Milano, ha preso parte a numerosi musical come Flashdance, Cats, La famiglia Addams, Tarzan, The Bodyguard e Dirty Dancing, in cui ha interpretato proprio l’iconico ruolo di Johnny. Ha partecipato anche a tv show e varietà.

Ha trascorso un anno intero a Las Vegas, dove ha lavorato nel musical di Magic Mike Live. A questo proposito, intervistato da La Nazione, ha dichiarato: “Nel 2020 ha fatto parte dello show Magic Mike Live a Berlino dove ho affinato le mie capacità da aerialist. Dopo la riapertura dei teatri post-pandemia, la produzione World Wide di Magic Mike Live ha deciso di offrirmi il nord America tour. Sono il primo italiano in assoluto a fare parte del cast americano di questo show e subito dopo il tour è arrivata il ruolo nel cast originale di Magic Mike Live a Las Vegas”.

Briganti, oltre a essere ballerino e attore, è anche un acrobata. Ha iniziato sui tappeti elastici della sua città per poi perfezionarsi in contesti di palcoscenico. Gianluca è inoltre un fotografo freelance con sede a Milano.

In più è uno sportivo: ha praticato calcio fino a 19 anni, è un appassionato di fitness e di skateboarding. Gli piace surfare a Bali e, quando può, esce a fare un giro in moto con la sua Suzuki. Uno dei suoi motti: “Preferisco essere felice per sbaglio che infelice per scelta”.