Grande Fratello sondaggi, chi è l’eliminato di stasera 16 gennaio

Dopo annunci, emozioni forti e colpi di scena, torna l’appuntamento bisettimanale con il Grande Fratello e in tanti si chiedono: chi sarà l’eliminato del 16 gennaio? In realtà, come spiegato anche da Alfonso Signorini, nella nuova puntata del reality che andrà in onda su Canale 5 i concorrenti non si giocheranno la permanenza nella casa, ma l’immunità.

Una scelta che arriva dopo il televoto eliminatorio di giovedì che ha visto Helena Prestes abbandonare il reality. La concorrente però non è stata l’unica a lasciare il gioco: Jessica Morlacchi infatti ha scelto di abbandonare il GF perché contraria ai provvedimenti presi dal reality. Un colpo di scena che, di certo, porterà a numerose conseguenze nella nuova puntata dello show.

Grande Fratello, chi sono i nominati

Ma andiamo con ordine: chi sono i nominati del Grande Fratello? Si sfideranno al televoto per l’immunità Amanda, Lorenzo, Bernardo e Maxime. La puntata si preannuncia piuttosto ricca. Secondo le anticipazioni torneranno sia Jessica Morlacchi che Helena Prestes, intenzionate entrambe ad avere un confronto con gli inquilini del GF.

Ma queste non saranno le uniche visite nella casa di Cinecittà. Arriveranno sorprese e faccia a faccia anche per Tommaso Franchi, che incontrerà sua madre, e per Lorenzo Spolverato.

I riflettori saranno puntati anche sul rapporto fra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Nelle scorse puntate infatti lo stesso Alfonso Signorini ha provato a parlare con la ragazza, sottolineando quanto stia mettendo Tommaso al primo posto finendo per dimenticare sè stessa. Lei ha respinto le accuse, ma il discorso sarà approfondito ulteriormente.

Mentre Shaila Gatta è stata confermata come la preferita del pubblico e Amanda Lecciso sta rischiando di perdere tutti i suoi punti di riferimento, al Grande Fratello potrebbe arrivare un nuovo concorrente a rompere gli equilibri. Secondo alcune indiscrezioni presto Maria Teresa Ruta potrebbe fare il suo ingresso nello show, portando scompiglio e nuove consapevolezze.

Nel frattempo le liti e i confronti nella casa non si fermano e al centro del ciclone è finito anche Luca Calvani, accusato di aver infranto il regolamento. Parlando con Javier dell’addio di Helena infatti l’attore ha confidato al coinquilino: “Non preoccuparti, sta bene. L’ho sentita stamattina”. Un commento che è stato censurato immediatamente dalla regia che ha spostato l’attenzione su altri concorrenti, ma che non è sfuggita ai telespettatori che seguono il programma 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Il dibattito dunque è aperto e di certo ci sarà da discutere.

Cosa dicono i sondaggi

A dominare i sondaggi è Amanda Lecciso che – come svelano le percentuali di ForumFree – potrebbe ottenere l’immunità al prossimo televoto. La domanda posta al pubblico infatti è: “Chi vuoi salvare?”.

Al momento ha conquistato il 58,32% dei voti, seguita da Lorenzo Spolverato che ne ha ottenuto il 29,77%. Percentuali invece piuttosto basse (e dunque un gradimento minore) per Maxime Mbanda (6,20%) e Bernardo Cherubini (5,71%).

Il risultato del televoto consentirà di incoronare il preferito dal pubblico. I quattro concorrenti erano stati nominati dagli altri inquilini del GF nella scorsa puntata, senza sapere che fosse una nomination in positivo.

Javier Martínez e Pamela Petrarolo, già preferiti della casa, sono stati esclusi dalla possibilità di accedere alle nomination, proprio come Luca Calvani e Zeudi Di Palma che sono stati salvati dalle due opinioniste: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.