Fonte: IPA Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 27 febbraio 2025 del Grande Fratello, definendo lo stesso show televisivo come folle visto che, ancora una volta, in pochi giorni è successo di tutto nella casa più spiata d’Italia. Infatti Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno deciso di lasciarsi, dopo una lite accesa, e anche tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma gli animi sono ancora tesi.

Beatrice Luzzi di parte. Voto: 3

Nell’ultima puntata del Grande Fratello non sono mancati gli scontri e i confronti accesi tra i diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Helena Prestes, nell’episodio precedente del reality show, si è vista soffiare il posto da finalista dell’edizione da Jessica Morlacchi e questo l’ha fatto cadere in alcuni giorni di sconforto.

Ma alcune sue coinquiline sono sembrate piuttosto felici di quanto è accaduto, tanto che Alfonso Signorini ha definito le loro dichiarazioni come dure. In particolare il conduttore televisivo ha attaccato una dichiarazione di Chiara Cainelli che affermava che le regine vengono impiccate: “Espressione infelice”. Quando la ragazza ha affermato che non voleva far passare il messaggio che è passato, il conduttore è sbottato contro di lei: “Questo significa prendere per i fondelli il pubblico ragazzi, ma basta… Ma perché dici sta scemenza?”.

Ma anche per Shaila Gatta, il presentatore ha avuto parole molto dirette: “Fate sempre il gesto d’uscire ma chissà come mai non uscite mai”. Le dichiarazioni dirette del conduttore televisivo non hanno risparmiato nemmeno Beatrice Luzzi che, effettivamente, nel corso della serata, ha attaccato diverse volte Helena Prestes, tanto da portare Alfonso Signorini a insinuare: “Mi sembri un po’ prevenuta nei confronti di Helena”. L’opinionista sembra essersi ormai schierata contro la concorrente brasiliana.

Shailenzo che tempismo. Voto: 0

A un mesetto dalla finale, il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è entrato in crisi e i due hanno deciso di lasciarsi e di farlo in un modo teatrale, come è stata, d’altronde, tutta la loro storia, sempre esagerata, sopra le righe e quasi urlata. Anche in questo presunto capitolo finale i due hanno alzato la voce, lanciato oggetti e accuse molto importanti: “Questo volevi, il tuo video ce l’hai”.

Fa in ogni caso riflettere il fatto che la coppia abbia deciso di allontanarsi proprio in questo momento, in cui i due concorrenti devono provare a raggiungere la vittoria finale. Che sia una strategia per correre da soli e vedere chi dei due in fin dei conti è più forte?

Zeudi Di Palma menzognera? Voto: 6

Nel corso della precedente puntata del Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata “smascherata” dalla produzione del reality show che ha svelato un suo like a un post che vedeva protagoniste Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo che lei aveva affermato più volte di non sapere nulla sul flirt delle due ex concorrenti.

Adesso l’ex Miss Italia è stata nuovamente messa davanti alla verità, visto che è stato mandato in onda un video in cui svelava ad Javier Martinez la sua attrazione naturale per gli uomini: “Biologicamente io sono attratta da te”, dopo settimane in cui dichiarava il contrario. Si è parlato molto anche del suo orientamento sessuale, messo in dubbio da Helena Prestes, che non crede alla sua attrazione per le donne.

Ma la modella si è difesa con forza dagli attacchi della coinquilina: “Senza farmi domande hai parlato del mio personale… Sono sinceramente sconcertata e delusa da Helena, ancora una volta ha tirato fuori frasi sul mio personale… Una cosa è un gioco, una cosa è la vita”. Helena Prestes ha rivelato di essersi sentita completamente tradita da Zeudi De Palma e che non pensa di sbagliare: “Io non scredito nessuno, io do la mia opinione”.

Amanda Lecciso, passo falso decisivo. Voto: 5

La puntata del 27 febbraio 2025 del GF ha visto l’eliminazione di Amanda Lecciso, che si trovava in casa fin dai primi giorni. La sorella di Loredana Lecciso ha pagato, probabilmente, lo scotto di non aver scelto Mariavittoria Minghetti nell’ultima catena di salvataggio, preferendole Stefania Orlando.

Jessica Morlacchi, infatti, ha definito questa sua decisione come la prova del nove del fatto che lei sia stata falsa con la dottoressa. La concorrente, dal canto suo, ha spiegato quanto accaduto, affermando che per due mesi il loro rapporto si era interrotto. In ogni caso, dopo mesi in cui è stata salvata dal pubblico da casa, adesso, Amanda Lecciso ha dovuto lasciare definitivamente il reality show.