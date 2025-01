Una puntata tutt’altro che semplice, quella di mercoledì 8 gennaio 2025 del Grande Fratello. Del resto si è trattato di un appuntamento che ha avuto inizio con l’ingresso in casa di Alfonso Signorini. Gli scontri avvenuti hanno spinto la produzione a prendere una decisione. Tra l’avvio e l’apertura della lettera, però, ne sono accadute di cose.

Il discorso di Signorini. Voto: 7

Positivo l’approccio alla questione da parte di Alfonso Signorini. Sono tutti responsabili, al netto del fatto che Ilaria, Helena e Jessica meritino un provvedimento serio. L’intera casa deve rispondere dell’accaduto, dal momento che nulla è stato fatto per evitare che la situazione degenerasse.

Un approccio che, però, libera eccessivamente la produzione da responsabilità. Quanto avvenuto nel corso delle settimane, che ha portato a quanto visto, era sotto gli occhi di tutti, letteralmente: “Non si doveva arrivare a questo punto di non gestibilità e non dignità. Siete persone pensanti e intelligenti”.

Ilaria, Helena e Jessica. Voto: 1

Tante grida e poche prese di coscienza. Alle immagini passate, trasmesse per supportare le analisi di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, si susseguono quelle in diretta, decisamente poco piacevoli.

Ilaria è l’unica a riconoscere le proprie colpe. Ha perso la calma e ha scatenato un parapiglia che poteva avere conseguenze più serie. Helena e Jessica, invece, non fanno passi indietro. Si nega la gravità di gesti e parole, si pretende di non dover condividere gli spazi con l’altra, pur essendo la convivenza forzata alla base del reality e, in generale, si gioca a un “massacra l’altra” pubblicamente, invece di guardarsi allo specchio.

Non si ottengono risultati e dallo studio si tenta di restare in equilibrio, redarguendo però soprattutto Jessica Morlacchi. È chiaro come per la produzione lei abbia avuto un ruolo chiave in tutte le situazioni createsi. Le provocazioni sono poste sullo stesso piano delle azioni violente, anche se in casa c’è chi sostiene che le tante pressioni della Prestes non sono state considerate nei mesi.

L’amore di Stefania Orlando. Voto: 7

Non era forse la serata giusta per affrontare un tema delicato come quello della fine di un amore. La storia di Stefania Orlando e del’ex Simone è stata usata come riempitivo in attesa di svelare la decisione del Grande Fratello.

Di fatto una strategia alla pari del salottino creato con Maria Monsé e sua figlia. La Orlando è però onesta e regala un momento di estrema fragilità. Il suo messaggio chiave è questo: “Quando si ama, si vuole la felicità dell’altro. Per me la cosa principale era che lui ritrovasse la sua serenità”. In una società come quella in cui viviamo, ciò rappresenta una lezione fondamentale.

Il provvedimento del Grande Fratello. Voto: 0

La decisione del Grande Fratello è incomprensibile. Si è optato per una semplice nomination, al netto della discussione e della “ammonizione finale prima della squalifica”. Divieto di nominare altri e rischio d’eliminazione al fianco di altri concorrenti. Tutto nelle mani del pubblico, che non ha neanche la possibilità di spedire fuori più persone alla volta.

L’addio di Jessica Morlacchi. Voto: 8

Jessica Morlacchi ha da tempo perduto la propria serenità. La cosa è evidente e in casa ha di fatto messo in piedi un sistema per riuscire a liberarsi di Helena Prestes. Luca lo ha detto chiaramente e la “spinta” a Ilaria per avere un confronto con l’altra inquilina lo dimostra.

Al netto di tutto, però, il Grande Fratello ha deciso di porre sullo stesso identico piano delle provocazioni verbali (parte del gioco e proposte da tanti altri concorrenti) e delle azioni violente, di Ilaria e Helena (che il bollitore fosse realmente indirizzato a Jessica o meno, poco cambia nella logica del gesto e nel rischio potenziale).

Allontanarsi volontariamente è stata dunque una scelta ammirevole. Se si è in totale disaccordo e si accusano malesseri di tale portata, è tempo di prendersi delle responsabilità, rischiare di perdere del denaro e fare un passo indietro. Alla fine il GF ha avuto la sua eliminazione, che tra una settimana potrebbe divenire doppia, senza dover far nulla. Delle tre figure “problematiche”, dunque, ne resterà forse soltanto una.