Grande Fratello, la punizione dopo gli scontri: Jessica abbandona la casa

Una puntata del Grande Fratello tosta, per usare le parole di Alfonso Signorini, e non ci si poteva aspettare nient’altro. Il presentatore ha deciso di iniziare il nuovo anno con una necessaria strigliata agli inquilini, varcando la porta rossa e guardandoli negli occhi. Alla fine, poi, ha promesso conseguenze per i responsabili.

Il discorso di Alfonso Signorini

Non è cosa comune che Alfonso Signorini entri nella casa del Grande Fratello, tutt’altro. Ha però deciso di farlo perché la situazione è senza dubbio degenerata. Una condizione tale da aver, probabilmente, fatto scomodare nuovamente Pier Silvio Berlusconi. Sappiamo infatti che il reality di Canale 5 è grandemente attenzionato ormai da anni.

“Da un po’ di tempo ci sono episodi che, francamente, hanno oltrepassato il limite. Non potevamo stare a guardare”. Dei provvedimenti sono stati presi e manca soltanto l’annuncio ai diretti interessati.

Le immagini accompagnano il suo discorso, evidenziando come Ilaria abbia aggredito fisicamente Helena per una frase sui suoi figli (in seguito Calvani sottolinea, ripetutamente, come le parole fossero riferite a ciò che lei aveva detto ai suoi figli). Per quanto riguarda Jessica Morlacchi, il GF non la ritiene vittima innocente, come parte del pubblico.

Il suo comportamento è stato definito “stalking verbale” nei confronti di Helena che, furiosa, le ha lanciato contro un bollitore. Immagini rapidamente virali, per le quali le tre saranno punite. Una convivenza poco dignitosa, sottolinea, al netto di una brutta figura fatta da tutti, perché ogni inquilino ha permesso che si arrivasse a questo punto. In questo, però, c’è un passo indietro della produzione, evidentemente. Certe dinamiche erano note e nessun passo reale è stato fatto per evitare quanto accaduto.

Tutti colpevoli

Alfonso Signorini ci tiene a sottolineare le colpe di tutti. Si ha però la netta sensazione che in studio si tenda a guardare le cose dal punto di vista di Helena (in questo caso specifico). Tanto è stato detto, con toni eccessivi, e molte pressioni violente, per quanto verbali, sono state attuate.

Ilaria ha mal digerito il commento della concorrente, che non era sui suoi figli. Durante le nomination si è stupita della domanda intima fatta a loro: “Papà mi sta tradendo?”. La sua reazione è stata violenta, fuori controllo e inaccettabile, con tanto di calci a Lorenzo, che ha tentato di evitare lo scontro.

Ammonita anche Shaila per i suoi modi e frasi: “Helena è putrida dentro”. Al tempo stesso Jessica Morlacchi è stata richiamata per le sue pressioni e responsabilità. Per quanto spesso operi dietro le quinte, ha di fatto incitato Ilaria Galassi a parlare con Helena. Una miccia accesa, dunque, per poi evitare il peggio e tutelarsi dietro un “non fare stupidate”. Tutte colpevoli, dunque, salvo Pamela Petrarolo, tornata in casa e di colpo separata nel destino dall’amica Ilaria, considerando l’accaduto. Le conseguenze di una non ricadranno ovviamente sull’altra.

La decisione del Grande Fratello

Prima di annunciare le scelte del Grande Fratello, spazio all’ultimo confronto di serata, quello tra Helena e Jessica. Nessuna delle due fa un passo indietro, con Alfonso Signorini che analizza e lancia accuse. La più forte è questa: “Questa frase non ti sembra un po’ razzista?” Il riferimento è a quel vecchio “torna nella giungla“, che si collega al più recente “torna a casa tua”.

Sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi, però, tendono a prendere un po’ più le parti della Prestes. Per quanto quest’ultima sia criticabile, anche in merito alle frasi sessiste sottolineate dalla Luzzi, la Morlacchi viene definita una bulla: “Neanche i cani si trattano così”.

Con una busta tra le mani, Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento del Grande Fratello: “Grande Fratello, qualche mese fa, vi ha cercato e scelto per le vostre storie e quello che siete, pregi e difetti inclusi, e lo rifarebbe ancora. Sappiamo bene che in quella casa, dopo 4 mesi, la convivenza diventa molto difficile. Legami che diventano fortissimi e contrasti che possono diventare insanabili. Tutto questo fa parte del gioco. Diventa però impossibile e sbagliato consentire che vi confrontiate in modo irragionevole e aggressivo, nei gesti e nelle parole, come nei momenti che tutti abbiamo visto. Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi”.

Ilaria – “La tua reazione si è trasformata in un’aggressione e niente può giustificarla”;

– “La tua reazione si è trasformata in un’aggressione e niente può giustificarla”; Jessica – “Hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti”;

– “Hai attaccato e provocato Helena con espressioni estremamente offensive e ci sono parole che possono fare male quanto determinati gesti”; Helena – “Hai reagito alle continue provocazioni con toni eccessivi e con un gesto violento e per questo assolutamente inaccettabile”.

Pochi quelli intervenuti per evitare che la situazione degenerasse, sottolinea il comunicato. Un segnale della deriva della casa. “In questo caso così particolare, per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico la possibilità di decidere il vostro destino. Tenendo conto di questi fatti, ma anche di tutta la vostra avventura e della vostra storia personale”

Tutte in nomination d’ufficio, insieme ai nominati di stasera, senza diritto di voto. Un’ammonizione finale prima della squalifica definitiva.

Jessica abbandona il Grande Fratello

Dinanzi al comunicato del GF, Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la casa. In piena polemica con l’analisi dei fatti, si è confrontata duramente con Alfonso Signorini, ritenendo ingiusto che le sue parole vengano poste sullo stesso piano di azioni violente: “Le mani sempre in tasca, diciamolo a tutt’Italia”.