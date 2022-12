Memo Remigi e il rapporto con Jessica Morlacchi: “Cercherò di rimediare”

Si continua a parlare dello scandalo Rai che ha travolto Memo Remigi. A tornare sull’argomento è stato lo stesso artista che, ospite a Non è l’Arena di Massimo Giletti, ha ripercorso i momenti immediatamente successivi alla diffusione del video che metteva in luce la molestia nei confronti di Jessica Morlacchi. In trasmissione è anche intervenuto sulla sua collega, parlando dei rapporti con la cantante dopo il turbine mediatico che si è scatenato su entrambi.

Memo Remigi, le parole dopo lo scandalo

Per Memo Remigi si tratta di un periodo complicato: dopo il comportamento deplorevole nei confronti di Jessica Morlacchi il celebre cantautore è stato travolto da una gogna mediatica, con conseguenze anche per la sua carriera.

Il palpeggiamento nello studio di Oggi è un altro giorno ha subito modificato la sua immagine pubblica, tanto da essere allontanato dalla Rai senza alcuna remora. Remigi è tornato a parlare dello scandalo che l’ha travolto negli studi di Non è l’Arena. Ospite del programma di Massimo Giletti, il cantautore ha voluto chiedere nuovamente scusa alle persone coinvolte: “È un gesto che è stato fatto in un momento molto sbagliato. Che non dovevo fare. Ho chiesto scusa a tutti, a Serena Bortone, a Jessica Moralacchi, alla Rai. Sono gesti che, a volte, ti portano ad essere considerato quello che non sei. Li fai con molta leggerezza, incoscienza forse. Ci tengo a precisare che ho fatto questo gesto ovviamente stupido… Con Jessica c’è una grande complicità e una grande amicizia”, ha ribadito il cantautore.

Un gesto inqualificabile, lo sappiamo bene, che ha avuto ripercussioni oltre che sul suo percorso lavorativo, anche sul suo stato di salute: “Quando ho sentito l’annuncio, mi sono sentito male. Ho avuto dei problemi di salute. Una botta così non me la sarei aspettata. In 50 anni di carriera, anche io sono stato conduttore. In ogni programma avevo un senso di collaborazione e amici con il gruppo di lavoro. È stato uno sbaglio. Si può sbagliare una volta?! Mi sembra che ci siano altri eventi nel contesto dell’azienda che sono stati un po’ più pesanti del mio gesto”.

Memo Remigi e le parole su Jessica Morlacchi

Da quando è stato (giustamente) allontanato dalla Rai, Memo Remigi non ha mai smesso di chiedere scusa sia alla Morlacchi che a tutte le donne che si sono sentite offese dal suo gesto. Nel salotto di Massimo Giletti il cantautore è tornato a parlare proprio del rapporto con la sua ex collega.

Il suo obiettivo sarebbe quello di recuperare un legame fondato sull’amicizia: “Non l’ho mai cercata – ha confessato – Cercherò di rimediare. Il nostro rapporto è sempre stato ottimo. Non voglio rovinarlo. Le voglio bene. Ci incontreremo sicuramente altre volte. Le invierò un mazzo di rose rosse. Con Jessica c’è sempre stata una complicità, un cameratismo tra di noi. È sempre stata alla mano, accondiscendente, molto disponibile”. Per poi aggiungere: “Non è stata una molestia”.

La Morlacchi però non la pensa certo allo stesso modo. Se da un lato ha deciso di non denunciarlo, dall’altro le scuse di Remigi sono state un po’ troppo tardive: ““Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico”.