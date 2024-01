Memo Remigi torna in Rai dopo lo scandalo: ospite di BellaMa’

Dopo la cacciata per la palpata a Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno di oltre un anno fa, il cantante sta per tornare in televisione

Fonte: IPA Memo Remigi

Memo Remigi sta per tornare in Rai dopo lo scandalo che ha travolto la sua carriera oltre un anno fa, quando ha palpeggiato la collega Jessica Morlacchi durante una puntata di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Un gesto che costò caro all’85enne, che venne cacciato dalla Rai con effetto immediato. A quanto pare l’artista sarà ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa’.

Memo Remigi ospite di Pierluigi Diaco dopo lo scandalo in Rai

Come rivela in anteprima TvBlog, Memo Remigi tornerà presto in Rai: sarà tra gli ospiti di BellaMa’, il programma di Pierluigi Diaco in onda ogni pomeriggio su Rai2. Più precisamente la partecipazione avverrà nella puntata di venerdì 2 febbraio. Sarà la prima apparizione di Remigi sulla tv pubblica dopo il caso della palpata al sedere di Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costò la cacciata dalla Rai e da Oggi è un altro giorno, la trasmissione che Serena Bortone conduceva fino allo scorso anno sulla rete ammiraglia (sostituita poi da La volta buona di Caterina Balivo). All’epoca Viale Mazzini risolse il contratto di Memo parlando di “comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda”.

In realtà il ritorno sul piccolo schermo di Memo Remigi si sarebbe dovuto concretizzare qualche tempo fa. Il musicista era tra gli ospiti previsti della prima puntata stagionale de I fatti vostri, in onda lunedì 18 settembre 2023 su Rai2. La sua partecipazione, però, saltò all’improvviso, senza alcuna spiegazione ufficiale. Memo doveva presenziare pure a Domenica In di Mara Venier, nell’appuntamento del primo ottobre 2023 e in quello recentissimo del 28 gennaio 2024 ma l’invito non si è mai concretizzato. Per ora sembra certo l’intervento a BellaMa’, dove Memo dovrebbe parlare del suo libro dal titolo Sapessi com’è strano, uscito a marzo 2023.

Si tratta dell’opera nella quale Remigi si racconta “a tutto tondo per la prima volta, carriera e vita privata, passato e presente, con ricordi meravigliosi ma anche drammatici, con una voglia di vivere che anziché attenuarsi diventa sempre più travolgente, mantenendo quella leggerezza che lo rende un personaggio senza tempo”. Non è chiaro se si parlerà anche di Jessica Morlacchi che dopo il fattaccio non ha mantenuto alcun rapporto con Remigi.

“Sono una persona buona, ma questo non significa che sia ingenua. Quindi mi piacerebbe non sentir più parlare di complicità quando si tratta di mani addosso. Non confondiamo mai lo scherzo verbale con altro. Soprattutto in un momento come questo dove si parla purtroppo sempre di più di femminicidio e violenza sulle donne. Ricordiamoci di educare i nostri figli a come trattare le donne. Siamo alla deriva”, ha dichiarato qualche tempo fa l’ex leader dei Gazosa.

Anche Enrico Montesano è tornato in tv dopo le polemiche

Di recente è tornato in televisione anche Enrico Montesano, squalificato da Ballando con le Stelle dopo aver sfoggiato una maglietta fascista alle prove. L’attore romano è stato ospite di Francesco Giorgino a XXI Secolo, il nuovo programma di Rai1 in onda ogni lunedì in seconda serata. “È passato più di un anno e confesso che non so spiegarmi ancora perché è successa questa cosa – ha fatto sapere – mi è dispiaciuto molto perché ho patito molto questa lontananza da mamma Rai. Perché io sono nato in Rai, faccio parte anche io della famiglia e vorrei partecipare anche io alla grande festa dei 70 anni della tv”.