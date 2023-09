Sono trascorsi parecchi mesi da quando Memo Remigi è stato cacciato in tronco dalla Rai. Tutto è iniziato nello studio di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone che andava in onda nel pomeriggio di Rai 1: un video mostrava un comportamento molesto e disdicevole nei confronti di Jessica Morlacchi, sua collega tra gli “affetti stabili”. E a quel punto la decisione della rete è arrivata inesorabile. Da quel momento il cantante è sparito dalle scene, salvo qualche rara apparizione, ma adesso un’anticipazione di DavideMaggio svela il suo ritorno in tv, nel salotto di Domenica In.

Memo Remigi torna in tv a “Domenica In”

Ad anticiparlo è stato DavideMaggio: per Memo Remigi è tempo del ritorno in televisione, a tanti mesi di distanza dal caso Morlacchi che ne ha provocato la cacciata dalla Rai. Ed è proprio sul primo canale della rete che si prepara a ripercorrere quanto accaduto, raccontando ancora una volta la sua verità.

“Domenica sarà il giorno del rientro – si legge sul sito -. Dopo l’increscioso episodio, le polemiche e la cacciata da Oggi è un Altro Giorno, Memo Remigi sta per tornare a viale Mazzini. (…) L’ottantacinquenne avrà modo così di raccontarsi al cospetto di Mara Venier. Una lunga carriera in cui non è mancato un periodo di scarsa visibilità fino ad una ritrovata giovinezza – grazie alla partecipazione a programmi come Propaganda Live, Ballando con Le Stelle e Oggi un Altro Giorno – poi improvvisamente stoppata a causa di quanto accaduto lo scorso ottobre. Durante un promo della trasmissione di Rai 1, il cantante, pensando probabilmente di fare una cosa goliardica, ha palpato il sedere dell’opinionista Jessica Morlacchi. Allontanato in malo modo dalla Rai, Memo aveva paventato un’azione legale che, vista l’ospitata, si presume non sia in essere”.

Il caso Morlacchi e le accuse di molestie a “Oggi è un altro giorno”

Dice bene l’anticipazione. Per Memo Remigi il 2022 è stato un anno d’oro, ricco di lavoro in ambienti che avevano contribuito a donargli una sorta di seconda giovinezza. A quasi 90 anni il cantante di Erba era riuscito a fare breccia anche nel cuore di un pubblico giovane, al quale prima del suo ritorno in tv era praticamente sconosciuto. Un nonno buono, simpatico, goliardico. Forse un po’ troppo.

Il caso Morlacchi è stato sulla bocca di tutti per mesi perché proprio da quell’uomo agée presumibilmente più saggio di altri nessuno si sarebbe aspettato un comportamento molesto nei confronti di una giovane collega. Remigi è stato cacciato dal programma di Serena Bortone – quest’anno rimpiazzato dalla Balivo con La Volta Buona – senza alcun preavviso o possibilità di replica. Un modus operandi che è stato oggetto di critiche, ma anche una scelta inevitabilmente necessaria. Con le molestie non si scherza.

Memo Remigi non ha perso occasione per chiedere scusa alla Morlacchi, ha ammesso di essersi lasciato andare a quel gesto “stupido” – come lui stesso lo ha definito – con troppa leggerezza, ma la collega ha comunque espresso il suo dispiacere, ritenendo opportuno interrompere con lui qualsiasi rapporto. Un episodio increscioso, di quelli a cui il pubblico non dovrebbe mai assistere in un contesto televisivo (figuriamoci al di fuori) che, per volere di entrambi, a quanto pare non ha avuto un prosieguo nella aule di tribunale.