Anche le grandi dive possono essere fan sfegatate e, come tutte noi altre, nutrire una passione particolare per un volto visto in tv. Serena Grandi è appassionata della fiction Rai Il paradiso delle signore e, ancor di più, è legata al virile personaggio di Armando, interpretato da Pietro Genuardi. Ed è stato proprio l’attore a fargli una sorpresa durante la puntata di mercoledì 27 settembre de La volta buona.

Serena Grandi, l’inaspettato bacio Pietro Genuardi

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Serena Grandi ha mostrato il suo lato meno patinato, rivelando la grande passione per le fiction italiane, in particolare quella per Il paradiso delle signore. L’attrice non si perde mai una puntata e tra i suoi personaggi preferiti c’è quello di Armando. La passione per Armando corrisponde, per Serena Grandi, a quella per l’attore che l’interpreta, Pietro Genuardi, arrivato in studio a sorpresa.

“Sono venuto a posta per te” afferma l’attore entrando in scena e la diva, quasi arrossendo ma maliziosa chiede: “Sei molto carino, cosa fai stasera?”. A questo punto, il simpatico siparietto si infiamma e Genuardi stampa un grande bacio sulle labbra dell’attrice. Il pubblico è in delirio, ma Grandi assicura che si è trattato soltanto di “un bacio a stampo, di tipo cinematografico”. Insomma, mentre Genuardi torna a casa dalla moglie a beccarsi una bella ramanzina, Serena Grandi resta single.

L’attrice è infatti sola da un po’ di tempo e, più che a quelli di domani, ultimamente pensa agli uomini (e alle donne) del suo passato. Il preferito è Adriano Panatta: “Non l’ho mai dimenticato. Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ moscio’”.

Serena Grandi, amore di mamma

Di uomini Serena Grandi ne ha avuti tanti, ma il suo unico grande amore è il figlio Edoardo, cui è stata vicino anche nei momenti più difficili. Da ragazzo, il figlio dell’attrice è stato vittima di bullismo a causa del suo orientamento sessuale: “L’ho portato via da Roma, un contesto troppo forte”.

Grandi aveva già parlato dell’omosessualità del figlio e, ai microfoni di Bella Ma’ aveva raccontato: “Ho fatto coming out per lui e abbiamo sdoganato una cosa molto importante per quanto riguarda i messaggi che si devono dare alla società. Molte madri e molti padri hanno cacciato di casa i loro figli per via del loro orientamento sessuale. Io, invece, sono contenta perché lui è felice”.

Mamma orgogliosa, Serena Grandi ha infatti raccontato che il figlio Edoardo oggi “è felice perché innamoratissimo di un ingegnere spaziale che mi rende molto tranquilla. Lo adoro, chiamo più Roby che Edoardo”. Seppur Edoardo di chiamate dalla mamma ne riceva parecchie: “Quante volte lo chiamo? Tante, se non lo sento la sera non riesco a dormire bene”.

È un legame forte quello tra l’attrice è il figlio, nonostante il tempo che passa: “Mancano gli odori, mancano gli abbracci… che poi a un certo punto non li vogliono più. Però tu hai voglia di abbracciarli, di sentire l’odore, di toccare i capelli”. Parole sincere, commosse, che svelano il lato più tenero e materno di una donna cui il solo ruolo di seduttrice è sempre stato stretto. Dietro Serena Grandi, c’è molto di più.