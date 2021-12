Serena Grandi dalla Bortone: “Dopo i tradimenti ho amato anche le donne”

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Gradito ritorno nel salotto di Serena Bortone: la regina del pomeriggio di Rai 1 ha ospitato nel suo programma Oggi è un altro giorno Serena Grandi, che si è raccontata a tutto tondo, tra i successi della sua sfavillante carriera e le gioie e i dolori della sua vita.

Serena Grandi, l’amore con Beppe Ercole e una confessione inaspettata

Serena Grandi si è raccontata a 360 gradi, parlando ancora una volta dell’amore per Beppe Ercole e dei suoi tradimenti. L’uomo, scomparso nel 2010, è stato il marito di Serena Grandi dal 1987 al 1998. In diverse interviste l’attrice l’ha definito “Il suo unico grande amore”: sebbene il sentimento che li legava fosse intenso, il loro rapporto era piuttosto problematico, tant’è che la separazione tra i due avviene pochi anni dopo il matrimonio.

A incidere fortemente furono i numerosi tradimenti – anche con delle amiche della Grandi – scoperti quando il matrimonio era già finito: “Io non ho saputo niente fino a quando non ci siamo separati. Io invece non l’ho mai tradito, forse una volta col pensiero. Io sono monogama, sia nelle amicizie che con gli uomini”.

Durante la chiacchierata con la Bortone, l’attrice, pungolata dalla padrona di casa, ha fatto una confessione inaspettata: “Ho amato tante donne. Ho voluto provare, ero talmente tanto stanca degli uomini! Mi avevano raccontato che le donne che erano state tanto famose poi si congiungevano in qualche modo. Poi andò a finire male, e alla fine ho capito che sono etero”.

Serena Grandi, la famiglia e la fede

Per Serena Grandi ha avuto un’importanza fondamentale la madre, una donna bellissima che le è sempre stata accanto: “Lei era meravigliosa, ma voleva che i complimenti che me li meritassi”, ha ricordato. Se da un lato l’ex marito Beppe Ercole è stato “un disastro come padre”, dall’altro il legame col figlio Edoardo, nato nel 1989, oggi è indissolubile.

Non a caso lo ha definito più volte “l’Oscar più importante della sua carriera”. Non sempre il loro rapporto è stato semplice, ma oggi, che Edoardo ha deciso di vivere alla luce del sole facendo coming out, non potrebbe essere più felice: “L’ho accettato e poi non diventerò nonna, forse meglio, perché non ho pazienza, e poi vi immaginate i titoli dei giornali? Non li sopporterei”, ha detto scherzando.

Dopo una carriera ricca di successi e una vita fatta di alti e bassi come quella di tanti altri, Serena Grandi oggi è una donna in pace con sé stessa: “Ero una pecorella smarrita e oggi con la fede mi sono ritrovata a essere serena, proprio come il mio nome, a tutti i costi”. E ha concluso: “Ho avuto tutto, cosa dovrei avere di più? Ecco perché adesso voglio darmi agli altri”.