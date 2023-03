Serena Grandi: “Ho avuto 100 uomini ma un solo grande amore”

Fonte: IPA Serena Grandi e i suoi 100 uomini

Sex symbol senza tempo, Serena Grandi ha compiuto 65 anni il 23 marzo e, per l’occasione, ha deciso di festeggiarsi rilasciando un’intervista esclusiva a Un Giorno da Pecora, programma radiofonico di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

L’attrice, durante la lunga chiacchierata, ha fatto una calda confessione sulla sua vita privata confessando l’esatto numero (più o meno) di uomini che ha avuto, per poi fare anche alcuni nomi e cognomi.

Serena Grandi: “Ho avuto cento uomini e un grande amore”

65 sono gli anni che Serena Grandi ha compiuto il 23 marzo anche se, ai microfoni del programma Radiofonico Un Giorno da Pecora, se n’è data uno di più. Oltre al tenero lapsus, l’attrice e indimenticabile sex symbol si è aperta con i conduttori di Rai Radio1, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ai quali ha confessato alcuni dettagli del proprio passato sentimentale.

“Ho avuto un centinaio di uomini” – ha infatti ammesso la Grandi – “Se guardo il mio database è così”. Forse proprio a causa di questa collezione di maschi che le sono di certo bastati, oggi Serena si è detta innamorata dell’amore ma, se proprio dovesse cedere, al massimo uscirebbe “solo col criminologo Garofalo, con cui parlerei di crimine” da grande appassionata del tema e oggi scrittrice di libri crime.

Oltre a dare il numero degli uomini con cui è stata, Serena Grandi senza alcun pelo sulla lingua ha ammesso anche che, tra i tanti, solo uno le è rimasto davvero nel cuore. “Adriano Panatta (con cui è stata legata per sei anni, ndr) non l’ho mai dimenticato. Quando l’ho conosciuto io aveva 30 anni, era un figo pazzesco. Era simpatico, trasgressivo, molto meglio di Berrettini, che mi pare un po’ ‘moscio’”.

Oltre che del tennista, la Grandi – che in passato ha confessato di aver avuto anche esperienze saffiche – ha ancora un bel ricordo anche di un altro suo ex, ossia il giocatore della Lazio Giorgio Chinaglia: “Era un altro grandissimo figo, peccato però che aveva un solo problema. Alzava il gomito, e quando lo faceva era duro condividere alcune cose”.

Serena Grandi e i suoi 100 uomini: “Ad Agnelli avrei detto di no”

Nonostante la lista di ex fidanzati, Serena Grandi si è sposata solo una volta con l’arredatore e antiquario Beppe Ercole, da cui ha avuto anche un figlio, Edoardo, e se c’è un uomo al quale non avrebbe sicuramente ceduto (e secondo gli annali del gossip effettivamente non l’ha fatto) questo è Gianni Agnelli.

“Per lui sarei stata una delle tante. Io non sono una delle tante, nemmeno per Agnelli. L’unico che non mi ha fatto sentire così davvero è stato mio marito, scomparso dieci anni fa”. Amatissima da tutti gli uomini, soprattutto negli anni ’80, ce n’è uno che a quanto pare è stato immune al suo fascino: Silvio Berlusconi.

“Con me non ci ha mai provato. Ai tempi in cui l’ho conosciuto però ero sposata e un uomo serio non ci prova in questi casi. Comunque, firmai un contratto con lui per tre film e mi disse che sarei diventata una star del cinema”. Alla fine davvero la Grandi una star del cinema lo è diventata, proprio grazie al maestro dell’erotismo Tinto Brass che tra qualche giorno (il 26 marzo) compirà 90 anni e al quale Serena ha augurato: “Che resti com’è sempre stato, il vero cinema me lo ha insegnato lui”.