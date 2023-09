Tra gli ospiti di Domenica In, storica trasmissione della domenica Rai condotta da Mara Venier, non sarà incluso Memo Remigi. Il cantante era previsto in scaletta ma, all’ultimo momento, il suo nome è stato depennato dalla lista. A dare la notizia è stato TvBlog, che ha contattato il diretto interessato per chiedere chiarimenti, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

Domenica In: il caso Memo Remigi

Il blog di gossip e spettacolo diretto da Davide Maggio, nei giorni scorsi aveva dato per certa la presenza di Memo Remigi tra gli ospiti del salotto domenicale di Mara Venier. A meno di 24 ore dalla messa in onda, però, il nome del cantante idolo degli anni ’80 è scomparso dalla scaletta di Domenica In. Così come, pochi giorni prima, è accaduto per la prima puntata della nuova stagione de I fatti vostri.

Annunciato come partecipante alla trasmissione, Remigi è stato escluso all’ultimo momento. Il cantante avrebbe dovuto inaugurare, lunedì 18 settembre, lo spazio del Caffè nella trasmissione del mattino di Rai 2 condotta quest’anno da Tiberio Timperi, affiancato da Anna Falchi e Flora Canto.

Memo Remigi, lo scandalo a Oggi è un altro giorno

Vien da pensare che la Rai stia allontanando Memo Remigi a seguito dello scandalo avvenuto l’ottobre dello scorso anno durante il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Allora, il cantante fu accusato dalla cantante Jessica Morlacchi di averla palpeggiata in studio. Una molestia in diretta che Remigi ha poi successivamente ridotto a una “pacchettina portafortuna”.

Per il cantante, ha commentato sulle pagine di Chi, si è trattato di un “gesto senza malizia, scherzoso” e pensava che la vittima “avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere”. Al contrario, e comprensibilmente, Morlacchi ha troncato ogni contatto con Remigi e lo stesso ha fatto la conduttrice del programma Serena Bortone. Adesso, sembra che le conseguenze del suo gesto siano arrivate a una tale entità da intaccare la carriera televisiva di Remigi nel suo complesso.

Il complicato rapporto di Memo Remigi con le donne

D’altronde, Memo Remigi non è mai stato bravo a rapportarsi con le donne. Sempre su Chi, come se nulla fosse, Remigi raccontò di quella volta che provò a baciare Orietta Berti sul set di un fotoromanzo: “La baciai tirando fuori la lingua. ‘Oddio, no!’ esclamò schifata, come se avesse visto il diavolo. Mi è sempre piaciuto scherzare”. E chiamiamolo scherzo…

Un’altra collega a non digerire la compagnia di Remigi fu l’attrice Rosanna Schiaffino che, dopo aver vissuto una storia d’amore con il cantante, scoprì che quest’ultimo era già sposato e intratteneva anche una relazione con l’allora neppure ventenne Barbara D’Urso (Remigi aveva quasi il doppio della sua età). “Fu una tournée devastante. – ha raccontato Remigi – Sul palco Rosanna mi faceva i dispetti: una volta doveva baciarmi e mi morse il labro fino a farlo sanguinare; un’altra volta doveva tirarmi, per finta, un bicchiere di whisky e, invece, mi fece la doccia”. Quando la vittima degli “scherzetti” è lui, Remigi smette di sdrammatizzare.

Chi ci sarà allora a Domenica In?

Confermata l’assenza di Memo Remigi, resta comunque ricca la rosa di ospiti della prossima puntata di Domenica In. A rispondere alle affettuose domande di zia Mara, la prima domenica di ottobre ci saranno la showgirl Pamela Prati, l’attrice Giulia Bevilacqua e il comico Enrico Brignano. Slittata a data da definirsi, invece, l’ospitata del pornodivo Rocco Siffredi.