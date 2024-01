Fonte: Getty Images Marco Predolin, che fine ha fatto

Chiunque abbia mai guardato la televisione negli Anni ’80 non può non ricordarne il volto: Marco Predolin era uno dei signori del piccolo schermo, che teneva gli italiani incollati al suo sorriso con trasmissioni passate oggi alla storia. Da allora parecchia acqua è passata sotto i ponti e, ormai lontano dai riflettori (ma non del tutto) Predolin gestisce un ristorante con la moglie.

Marco Predolin, il re della tv Anni ‘80

Classe 1951, Marco Predolin era un giovane figlio dei fiori. Aveva una band che si chiamava I fiorellini e, con indosso sgargianti camice a fiori si esibiva su navi da crociera in giro per il mondo. Imparò l’inglese e la skill linguistica gli procurò, al suo ritorno, l’accesso nel mondo della radio. Il successo arrivò come speaker di Radio Montecarlo.

L’esperienza radiofonica gli aprì le porte della televisione. Approda a Canale 51, dove conduce una trasmissione con Memo Remigi e, in seguito, affianca Walter Chiari in un quiz. Sono gli Anni ’80 e per Predolin è il momento della svolta: non era famoso ma riesce a farsi scegliere da Paolo Limiti per la trasmissione di Rete 4 M’ama non m’ama. E Poi arriva l’arcinoto Gioco delle coppie.

“Allora c’erano solo sei reti, – ha raccontato Predolin a Repubblica – quando andavi in onda ti guardavano milioni di persone. Però io quel successo non l’ho vissuto bene perché non potevo più fare quello che mi pareva”. Il successo gli sta stretto, così come la rigidità chiesta da un nuovo direttore dei programmi Mediaset. Predolin, che in quel momento era l’equivalente dell’epoca di Gerry Scotti, lascia il suo posto. Era convinto di trovare le porte della Rai aperte, ma sulla rete nazionale non c’era posto per lui e il re della tv perde trono e corona.

Dalle televendite ai reality

“Sono finito a fare le televendite di padelle e materassi per le tv minor” ha raccontato, non privo di rammarico Marco Predolin. “Non sono un invidioso però ho pensato tante volte, anche oggi, che, se avessi fatto il bravo, al posto di Paolo Bonolis o Gerry Scotti ci sarei potuto essere io”.

E invece, alla fine, l’unico modo per tornare in televisione, per Predolin è stato partecipare come concorrente a un paio di reality, “per fare un po’ di cassa o come dico io non per soldi ma per denaro”. Nel 2004 partecipa a La Talpa, nel 2017 è la volta del Grande Fratello Vip – dal quale viene espulso per una bestemmia – e nel 2023 sbarca all’Isola dei Famosi. Oggi, senza nuovi reality in vista, Predolin si dedica al suo ristorante di Porto Rotondo, che gestisce assieme alla moglie.

L’amore con Michelle Hunziker

Dal 2019, Marco Predolin è felicemente spostato con Laura Fini, conosciuta proprio nel locale che oggi gestiscono assieme. Fini non appartiene allo showbiz, così come le due precedenti compagne del conduttore da cui ha avuto tre figli: Alan, Gilda e Bianca. Una donna davvero famosa però c’è nel passato di Predolin. Si tratta di Michelle Hunziker, con cui il conduttore, all’apice del successo, intrattenne una liaison provata a tenere segreta, perché all’epoca lui aveva già 43 anni e lei era invece ancora minorenne.