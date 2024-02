Fonte: IPA Che fine ha fatto Marco Carta

Era il 2008 quando il nome di Marco Carta diventò noto al grande pubblico. Poco più che ventenne, dopo aver superato tutti i casting, entrò a far parte della scuola di Amici, ancora oggi ambitissima da chi come lui coltiva il sogno di diventare cantante o ballerino. Ma il talent non fu la fine della carriera di Carta, che continuò a far parlare di sé grazie alla partecipazione a diverse trasmissioni televisive e anche a qualche piccolo scandalo. Ecco che fine ha fatto il cantante ospite di Caterina Balivo a La volta buona.

Marco Carta, da Amici a Sanremo

Nel talent condotto e ideato da Maria De Fillippi, Marco Carta aveva riscosso un enorme successo grazie alla personalità mostrata a più riprese nelle varie liti che si sono susseguite con la maestra Grazia di Michele. Nonostante i rimproveri ricevuti e il suo istinto polemico, l’aspirante cantante sardo ha collezionato sempre più fans che, il 16 aprile 2008, lo hanno consacrato vincitore del programma.

Per Marco Carta inizia così una full immersion nel mondo della musica, grazie al suo primo album Ti rincontrerò, pubblicato nello stesso anno. A soli 10 giorni dalla sua uscita, il disco raggiunge il 3° posto della Classifica FIMI Artisti, vincendo successivamente il disco di platino per le 70.000 copie vendute. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo, gareggiando nella categoria Artisti. Il brano La forza mia riesce ad arrivare in finale e, con il 57,62% dei voti, vince la 59° edizione della manifestazione canora.

All’epoca fu una grande sorpresa, perché se oggi la strada che intercorre tra i talent e l’Ariston è spianata – basti pensare a Marco Mengoni o alla vincitrice di Sanremo 2024 Angelina Mango – quando al Festival partecipò carta i pregiudizi nei confronti degli artisti nati in tv erano ancora ben radicati.

Il ritorno ad Amici e i nuovi reality

4 anni dopo la vittoria sanremese, con TRL Awards 2011 e un disco d’oro in più per l’album Il cuore muove, torna alle origini partecipando allo spettacolo Amici Big. Qui, afferma ancora una volta la sua bravura vincendo anche questo contest tra i vincitori delle edizioni passate. Intanto pubblica un nuovo album, Necessità Lunatica, dal quale vengono estratti i singoli Scelgo te, Ti voglio bene e Fammi entrare. Questo suo nuovo lavoro discografico è affiancato da un tour di 9 date in giro per l’Italia inaugurato all’Alcatraz di Milano.

In seguito, Carta esce per un po’ dalle scene fino a quando, nel 2016, non partecipa come concorrete all’undicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Nonostante sia stato molto appoggiato dal pubblico, Marco Carta non è riuscito ad arrivare in finale, classificandosi 6°. Intanto ha inciso l’album Come il mondo, dal quale è stato estratto il singolo Non so più amare. L’anno dopo, un altro concorso televisivo e un’altra vittoria per Carta, che grazie alle magistrali imitazioni canore, si aggiudica anche il titolo di campione di Tale e quale show.

Lo scandalo della Rinascente

Seguiranno un paio di anni di silenzio, rotto da una controversa questione legale. Nel maggio 2019, Marco Carta viene arrestato per furto aggravato presso la Rinascente di piazza Duomo a Milano. L’accusa è quella di aver rubato, assieme a un’amica, tre magliette da uomo del valore complessivo di 1.200 euro. In seguito, il tribunale lombardo ha assolto il cantante “per non aver commesso il fatto”.