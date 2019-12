Jessica Morlacchi a Storie Italiane: “Dopo anni di buio, sono rinata”

editato in: da

Jessica Morlacchi, classe 1987, è ricordata da tutti come la cantante dei Gazosa. Definita bambina prodigio e dotata di indiscutibile talento, il suo percorso sembrava essere in discesa. Poi, però, la sua carriera è stata frenata da qualcosa. La cantante, intervistata da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha parlato della sua esperienza con gli attacchi di panico.

Chi li conosce, lo capisce bene. Gli attacchi di panico, quando non si è in grado di gestirli, possono diventare veramente paralizzanti. Lo sa Jessica Morlacchi, che ha parlato del periodo buio della sua vita a Storie Italiane. L’ex cantante dei Gazosa, infatti, ha vissuto momenti duri che, per lungo tempo, non è riuscita a comprendere.

Io ho iniziato a soffrire di ansia e di attacchi di panico da giovanissima, avevo 14 anni. Ha iniziato a cambiarmi la vita – ha affermato Jessica – venivo da un percorso bellissimo, ero la cantante dei Gazosa. Lì per lì non capivo il perché degli attacchi di panico. Ce lo chiedevamo tutti, sia io che la mia famiglia.

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, quindi, gli attacchi di panico non colpiscono soltanto chi sta affrontando periodi tristi e difficili della vita. Jessica, al contrario, era nel suo momento migliore. Rispondendo ad Eleonora Daniele, ha raccontato cosa ha provato e le sue sensazioni:

Sono momenti ingestibili perché non ci capisci niente. Ero stordita, non sentivo le gambe, avevo un blocco allo stomaco e vedevo sfocato. La tua vita diventa ingestibile, non riesci a programmare un viaggio o prendere un treno. Per me era diventato impossibile fare le cose normali, figurati cantare. Ho dovuto accantonare tutto per forza.

Jessica, però, trasmette anche un messaggio di speranza, utile soprattutto a chi pensa di non poter affrontare ansia ed attacchi di panico. Lei, infatti, ha imparato a gestirli, sta molto meglio ed è pronta a prendersi la sua rivincita:

Ho avuto un attacco di panico ultimamente, ma è stato bellissimo perché l’ho saputo gestire.

La cantante, raccontando la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a mettere da parte la sua passione, ha affrontato un argomento delicato come quello dell’ansia e attacchi di panico. Il modo migliore, probabilmente, per esorcizzare il timore e per trasmettere un messaggio positivo e di incoraggiamento.