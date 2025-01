Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Sabato 18 gennaio va in onda una nuova puntata di Verissimo: ritroviamo Silvia Toffanin con tantissimi ospiti in studio. La puntata va in onda alle 16:30 su Canale 5: vediamo le anticipazioni e tutti gli ospiti di oggi, tra cui Jessica Morlacchi, la concorrente del Grande Fratello che è stata al centro delle polemiche. Nella stessa puntata è presente anche Memo Remigi.

Verissimo, ospiti e anticipazioni del 18 gennaio 2025

Verissimo torna con una nuova puntata sabato 18 gennaio, un appuntamento imperdibile condotto da Silvia Toffanin. A partire dalle 16:30, tra gli ospiti è presente Memo Remigi, che rilascerà un’intervista, secondo le anticipazioni, molto intensa, in cui avrà modo di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della sua vita. Nella stessa puntata di Verissimo sabato 18 gennaio è presente anche Jessica Morlacchi: ricordiamo che Memo Remigi è stato allontanato dal programma di Serena Bortone, Oggi è un’altro giorno, proprio per quanto avvenuto con la Morlacchi.

In studio è presente anche Malena, Filomena Mastromarino, che ha scelto di intraprendere una nuova strada dopo essersi allontanata dal settore del porno. Tra gli altri ospiti sono attesi anche Francesco Paolantoni, che abbiamo avuto modo di apprezzare anche a Ballando con le stelle in veste di ballerino e concorrente, e Giordana Angi, l’artista che è nata ad amici e che sta conseguendo un successo a dir poco internazionale. In studio è presente la coppia Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga insieme alla piccola Camilla.

Riflettori puntati su Jessica Morlacchi, che ha scelto di abbandonare volontariamente la casa del Grande Fratello per quanto avvenuto con Helena Prestes. La Morlacchi ha avuto poi modo al GF di confrontarsi con la Prestes. “Non mi pento della mia scelta, ma mi sono accorta di aver lasciato il cuore in questa casa”. Ed è molto probabile che sarà anche oggetto di discussione nella puntata di Verissimo. Del resto, lo stesso Signorini aveva detto: “Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi”. La Morlacchi aveva scelto di abbandonare il gioco: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”.

Su Instagram, aveva messo un punto alle polemiche: “In questa magica avventura al Grande Fratello, ho semplicemente voluto essere me stessa. Voi siete riusciti a saper cogliere ogni sfumatura di me, dei miei pregi e anche dei miei difetti. Il mio grazie più grande va a tutti voi, che mi avete sostenuto: per gli aerei, le frasi bellissime, il supporto, il tempo e i soldi spesi per ogni televoto. Non do nulla per scontato”. La scelta di abbandonare è stata un po’ una sorpresa, perché in tanti si aspettavano in realtà delle squalifiche, che alla fine non sono avvenute.

Verissimo, a che ora va in onda e dove vederlo

La nuova puntata di Verissimo va in onda come di consueto su Canale 5 a partire dalle 16:30: è visibile anche su Mediaset Infinity in streaming e on demand. La conduttrice del talk show è Silvia Toffanin, che ha riscosso ancora maggiore successo con il programma in prima serata This is Me – lo Speciale Amici-Verissimo.