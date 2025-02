Stefania Orlando non ha mai dimenticato l'ex marito Simone e soffre per questo amore che, forzatamente, si sta tramutando in un'amicizia. Alle provocazioni di Iago, dunque, ha risposto con un "no grazie"

Non solo polemiche al Grande Fratello. Spazio anche per i sentimenti. Qualcosa bolle in pentola tra Stefania Orlando e Iago Garcia? Giunti quasi alla fine, pensare alla strategia sembra un po’ improbabile. Semplicemente qualcosa pare sia scattato ma, a sorpresa, la ben nota conduttrice ha messo le cose in chiaro in puntata, parlando del grande amore della sua vita.

Stefania Orlando e Iago

Stefania Orlando e Iago Garcia hanno trascorso del tempo in tugurio e la loro intesa sembra essersi accresciuta molto. Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune immagini, mostrandoli a cena, mentre parlano intimamente e bevono complici.

Qualcosa pare scattare, anche perché lui sa come sedurre. Si mostra particolarmente attento e un ottimo osservatore. Piovono complimenti da una parte e sguardi sorpresi e ammaliati dall’altra. Entrambi hanno ammesso d’essere affascinati ma, ovviamente, il pubblico si domanda se ci sarà dell’altro.

Lui cerca un rapporto vero, le spiega, mentre lei parla di “intesa mentale”. In puntata, però, ecco il passo indietro. Lui sottolinea quanto sia bello festeggiare anche l’amicizia: “Mi dispiace deludervi”. Incalzata da Signorini, la conduttrice ci tiene a precisare di non averci fatto neanche un pensiero: “Altrimenti ci avrei provato”.

C’è stato anche un bacio tra i due ma soltanto durante un gioco. La passione non è scattata, dunque, anche se resta l’idea che Iago attendesse un cenno, che però non è arrivato. Jessica Morlacchi non la pensa così, invece. Dal suo punto di vista, infatti, Stefania Orlando era molto naturale nel rapporto. Iago, invece, sembra ai suoi occhi star giocando: “L’ho visto in modalità ‘Il Segreto’”.

Il vero amore di Stefania Orlando

Condotta in Mistery, Stefania Orlando si è ritrovata a chiacchierare con Signorini, che le ha mandato un video tratto da un suo confessionale. La si vede raccontare del suo grande amore, Simone.

Spiega come Iago sia alla ricerca di una donna con la quale costruire una famiglia, il che rappresenta un ostacolo insormontabile. Lei non può dargli ciò che cerca, volendo unicamente un compagno. Al tempo stesso è ancora ancora legata al suo ex marito, con il quale da qualche mese si è ritrovata, nel tentativo di costruire un nuovo tipo di rapporto.

Un vuoto dentro enorme e una delusione cocente. Per amore lo ha lasciato andare, resasi conto di un malessere che non aveva intuito. L’amore però non è svanito, anzi.

Per Signorini lei non si ritiene ancora una donna libera: “Era ed è l’uomo più importante della mia vita, dopo un rapporto di 15 anni. Ha rappresentato per me un marito, amante, padre e figlio. (…) Ci siamo ritrovati pochi mesi fa come amici. Ci siamo detti che vogliamo far parte l’uno della vita dell’altra, e viceversa. Voglio viverlo senza aspettative”.

Una confessione che giunge al GF, che è stato proprio un elemento chiave nella rottura con Simone. Una volta uscita, infatti, lei voleva stare un po’ da sola, sentendosi destabilizzata. Alla fine è stata sorpresa nello scoprire la sua decisione.

Oggi fa un mea culpa: “Sono stata per mesi intrattabile e l’ho dato molto per scontato. Non riuscivo a rientrare nella realtà e mi infastidiva tutto ciò che mi stava intorno. Quando sono tornata quella di sempre, però, era lui a essersi allontanato. L’ho compreso, perché amare vuol dire lasciare liberi e volere la felicità dell’altro”.