Grande Fratello, Stefania Orlando parla della separazione da Simone Gianlorenzi

Il ritorno di Stefania Orlando al Grande Fratello è stato ben accolto dal pubblico, memore della sua precedente esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Sempre molto schietta, non è una donna che le manda a dire ma quel che piace della conduttrice è anche la capacità di mettere a nudo le proprie fragilità, spezzando anche solo per un momento quella corazza di cui si fregia abitualmente. È quel che ha fatto a poche ore dal suo compleanno quando, chiacchierando con Bernardo Cherubini, non ha nascosto l’emozione nel parlare dell’ex marito Simone Gianlorenzi, dal quale si è separata ormai due anni fa e verso il quale nutre ancora affetto e rispetto.

Stefania Orlando in lacrime per l’ex marito

La fine di un matrimonio non è facile, su questo non vi è alcun dubbio. Eppure in certi casi far sì che le proprie strade si dividano è necessario, una scelta sofferta che può avvenire per moltissime ragioni: il sentimento si esaurisce, accadono brutti episodi e situazioni, talvolta insuperabili (basti pensare ai tradimenti, tanto per fare un esempio molto semplice). A volte semplicemente si cambia.

Stefania Orlando si è aperta su questo argomento, ritornando per un attimo col pensiero e le parole al matrimonio finito con Simone Gianlorenzi, col quale ha vissuto una lunga storia d’amore durata per ben 15 anni. “Mi sono separata due anni fa – ha detto chiacchierando con Bernardo Cherubini (fratello di Jovanotti) -. Però sto bene e con Simone, negli ultimi mesi, siamo riusciti a ritrovare una certa armonia. Nonostante ognuno abbia la sua strada, tra noi c’è ancora molto affetto. Per me lui rimane unico, un uomo come lui è davvero raro”.

All’inizio la rottura è stata dolorosa ed è proprio quando è arrivata al dunque, parlando dei motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi, che la Orlando non è riuscita a trattenere la commozione.

Perché Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi si sono separati

“Quando trascorri tanti anni insieme, può capitare che le strade si dividano a causa di necessità diverse – ha proseguito la Orlando nel suo racconto, concentrandosi sulle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio -. Simone ha sentito il bisogno di allontanarsi da questa situazione, e per quanto sia stato difficile, ho rispettato la sua decisione. Certo, posso avere delle responsabilità anch’io, ma lui era sicuro di voler fare questo passo. Io, invece, non ero pronta”.

Per lei non era ancora il momento ma alla fine, sebbene tutto ciò abbia portato i due a non parlarsi per diverso tempo, lasciando spazio al dolore, è rimasto un profondo amore. “Quando ami davvero una persona, vuoi vederla serena, anche se significa lasciarla andare. Lui è sempre stato presente nella mia vita, così come io nella sua, seppur in una forma diversa”, ha aggiunto parlando con Cherubini, spiegando che oggi finalmente sono riusciti a trovare un equilibrio.

Il dolore è passato e restano i ricordi degli anni vissuti al fianco di Simone Gianlorenzi: “Per quindici anni mi sono sentita davvero amata e rispettata. È stato un rapporto meraviglioso: ci siamo sostenuti, compresi e rispettati in tutto. L’amore vero è fatto di questo, e mi ritengo fortunata ad aver vissuto una relazione così”. E ancora: “Non ci sono più uomini come lui. L’amore può trasformarsi, cambiare forma, ma quello che abbiamo condiviso resterà sempre una parte importante di me”.

Stefania Orlando rivela di essere single

Non ci sono più uomini come Simone Gianlorenzi e probabilmente anche per questo “termine di paragone” inevitabilmente presente nella testa e nel cuore la bella Stefania non è riuscita a trovare un nuovo compagno. Non che sia d’obbligo s’intende, ma era stata lei stessa a dire in un’intervista di essere “pronta ad amare di nuovo“.

In effetti sembrava che fosse così. Pochi mesi fa si era vociferato – e poi era arrivata conferma – di una nuova love story con l’imprenditore Marco Zechini. “Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti”, aveva detto la Orlando ma le sue parole al Grande Fratello hanno rivelato che così non è andata. La conduttrice ha ammesso di essere single, quindi di non avere (più) un compagno ma anche di stare bene ed essere serena.