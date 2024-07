Ascolti TV del 27 luglio, Scotti e Marcuzzi stracciati dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Fonte: IPA Gerry Scotti contro le Olimpiadi di Parigi 2024

Mentre gli occhi sono puntati sulle Olimpiadi di Parigi 2024 (seguite, come di consueto, dallo speciale Notti Olimpiche) che, come c’era da immaginarsi, attirano sia appassionati che curiosi sintonizzati su Rai 2, la “concorrenza” ha scelto di offrire al pubblico una controprogrammazione per tutti i gusti. Basti pensare a Rai 1 che, come lo scorso sabato, ha mandato in onda una replica di Boomerissima, l’allegro e variopinto programma di Alessia Marcuzzi che a quanto pare non è stato riconfermato per una terza stagione.

E se Rai 3 ripropone la fiction Carla, dedicata alla Fracci e con protagonista una eccellente Alessandra Mastronardi, Mediaset resta fedele alla “tradizione”: su Canale 5 è andata in onda, infatti, una nuova puntata (in replica, ovviamente) de Lo Show dei Record con il mitico Gerry Scotti, mentre su Italia 1 il pubblico poco interessato allo sport o agli show televisivi si è potuto immergere nelle atmosfere dell’intramontabile Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford.

Su Rete 4 è tornato in onda, infine, una delle pellicole più amate di Leonardo Pieraccioni: Io e Marilyn, divertente commedia dell’attore e regista toscano che qui interpreta il protagonista. Gualtiero, questo il suo nome, evoca accidentalmente lo spirito dell’iconica Marilyn Monroe e questo “spirito” comincia a interferire nella sua vita di tutti i giorni, con degli inaspettati rivolti positivi di cui farà tesoro.

