Ascolti tv 20 agosto: Ciao Darwin contro Master Crimes

Su Rai 1 va in onda "Master Crimes", in diretto contrasto con "Ciao Darwin" su Canale 5: gli ascolti tv di martedì 20 agosto

Fonte: Ansa Paolo Bonolis

Nella gara di ascolti di martedì 20 agosto 2024, in prima serata, su Rai 1 va in onda Master Crimes. Una serie tv che segue le indagini della brillante Professoressa di criminologia Louise Arbus, aiutata dai suoi studenti più brillanti. Su Rai 2 Negramaro Back Home, il film di Giorgio Testi, registrazione del concerto della band salentina a Galatina, il 12 agosto 2023. Su Rai 3 Filorosso Revolution, programma d’approfondimento condotto da Federico Ruffo con reportage e inchieste da tutta Italia. Rete 4 trasmette invece le bellezze di Planet Earth, mentre su Canale 5 vanno in onda le repliche del sempre apprezzato Ciao Darwin. Italia 1 punta sulle emozioni e l’adrenalina di My Spy.

Ascolti tv prima serata 20 agosto 2024

A vincere la gara di ascolti è Canale 5 con Ciao Darwin , che registra 1.572.000 telespettatori, con uno share del 15,17%. Su Rai 1 la serie Master Crime cattura l’attenzione di 1.676.000 telespettatori, con uno share 11,93%, e 1.233.000, 10,84%, in seconda serata. Su Rai 2 Negramaro Back Home – Ora so restare piace a 665.000 telespettatori, share 4,78%. Su Rai 3 Filorosso Revolution ha ottenuto nella presentazione 627.000 telespettatori, share 4,22% e nel programma 561.000, 4,97%. Su Italia 1 il film My Spy registra un netto di 1.177.000 telespettatori, share 8,59%. Su Rete 4 Planet Earth III – Le meraviglie della natura interessa 477.000 telespettatori, share 3,72%. Su La7 il film Il maratoneta ha ottenuto 539.000 telespettatori, share 4,19%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ha registrato 448.000 telespettatori, share 3,27%. Su Nove il film Il collezionista di ossa è stato visto da 407.000 telespettatori, share 3,31%.

Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.971.000, 19,05%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.268.000 telespettatori, share 14,55%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 668.000, 4,66% e a seguire Caro marziano 696.000, 4,63%; Le storie di Un posto al sole 782.000, 4,98%. NCIS su Italia 1 registra 1.155.000 telespettatori, share 7,45% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 625.000 telespettatori, share 4,07%, e 684.000, 4,38%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.143.000 telespettatori, share 7,27%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 628.000 telespettatori, share 4,07% e su Nove Cash or Trash ha registrato 530.000 telespettatori, share 3,43%.

Preserale, ascolti di martedì 20 agosto

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.950.000, 20,27%, e nel game un netto di 2.906.000, 24,36%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti1.378.000 telespettatori, share 15,39% e nel game un netto di 1.980.000, 17,39%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 489.000, 3,53%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 390.000 telespettatori, share 2,96%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 467.000 telespettatori, share 3,40%, mentre su La7 Padre Brown 114.000, 1,03%.