Ascolti tv 25 agosto, Carosello Carosone o Elvis: chi ha vinto

Nella prima serata di lunedì 25 agosto sono andati in onda diversi programmi, tra film e omaggi: su Rai1, l’appuntamento con Carosello Carosone ci ha portato sulla strada del successo di Renato Carosone, cantautore e pianista italiano. Su Rai2 continua Elsbeth, secondo spin-off di The Good Wife. Immancabile ormai Filorosso su Rai3, lo spazio di approfondimento condotto da Manuela Moreno. Canale5, invece, ha puntato tutto sullo spettacolo con la storia del Re del Rock ‘n’ Roll, ovvero Elvis, in prima tv. Chi ha vinto la sfida degli ascolti di lunedì 25 agosto? Ecco i dati prime time, access prime time e preserale.

Prima serata, ascolti tv del 25 agosto

La prima serata di lunedì 25 agosto ha visto il film Elvis con Austin Butler in prima tv su Canale 5 in testa agli ascolti, con 1.526.000 spettatori e il 13.6% di share. Su Rai1, l’appuntamento con Carosello Carosone ha appassionato 1.364.000 persone, (10.4%). Su Rai2, Elsbeth è stato seguito da 660.000 telespettatori (4.6%), mentre Italia1 con Chicago P.D. ha ottenuto 1.077.000 spettatori e l’8.1%.

Su Rai3, Filorosso si è attestato a 643.000 spettatori (5.6%). La commedia Poveri ma ricchi su Rete4 ha totalizzato 807.000 spettatori con il 5.9%. Su La7, Vajont – La diga del disonore ha totalizzato 655.000 spettatori (4.7%). A seguire, su Tv8 GialappaShow ha registrato 296.000 spettatori (2.3%) e sul Nove Little Big Italy si è fermato a 349.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time, dati del 25 agosto

Nell’Access Prime Time a dominare è Canale 5 con Gerry Scotti (anche se si avvicina la sfida con Affari Tuoi e Stefano De Martino): La Ruota della Fortuna continua a macinare numeri altissimi, con 4.444.000 spettatori e il 27.1% di share. Rai1 risponde con Techetechetè, che coinvolge 2.149.000 telespettatori (13.1%). Sul fronte dell’informazione, TG2 Post su Rai2 interessa 552.000 persone (3.3%), mentre su Rai3 Viaggio in Italia registra 758.000 spettatori (4.8%) e subito dopo il ritorno di Un Posto al Sole totalizza 1.141.000 fedelissimi (6.9%).

Buoni risultati anche per N.C.I.S. su Italia1, che tiene davanti allo schermo 979.000 spettatori (6%). Su Rete4, invece, 4 di Sera News ottiene 702.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 564.000 (3.4%) nella seconda. Su La7, In Onda segna 1.107.000 spettatori pari al 6.7%. In chiusura, 4 Ristoranti su Tv8 raccoglie 373.000 spettatori (2.3%), mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa totalizza 509.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 25 agosto

Nel preserale di Rai1 continua a brillare Reazione a Catena: la prima parte, L’Intesa Vincente, raccoglie 2.006.000 spettatori con il 20.1%, mentre il gioco principale cresce fino a 3.135.000 telespettatori (24.2%). Su Canale 5, Sarabanda – Prima Sfida intrattiene 1.507.000 persone (16.4%), per poi salire con la seconda parte a 2.039.000 spettatori (17.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera totalizza 287.000 e il 3.2%, The Rookie si attesta a 375.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. – Unità Anticrimine a 561.000 spettatori (3.9%).

Italia1 propone Sport Mediaset Mag, che segna 375.000 spettatori (3.6%), seguito da C.S.I. Miami con 461.000 spettatori (3.3%). Ottimi numeri per le news dei TGR su Rai3, seguite da 1.974.000 spettatori (14.8%), mentre Blob raggiunge 614.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 la soap La Promessa convince 744.000 spettatori (5.1%). Su La7, la replica di Famiglie d’Italia interessa 119.000 spettatori (1.1%). In chiusura, su Tv8 4 Hotel raccoglie 277.000 spettatori (2.1%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 381.000 spettatori (2.7%) dopo Little Big Italy, che invece è scelto da 227.000, con il 2.5% di share.