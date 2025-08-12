Chi ha vinto la sfida di ascolti tv dell'11 agosto: su Rai1 è andato in onda il film Io sono Mia, su Canale5 il concerto-evento di Annalisa

IPA Serena Rossi

Chi ha vinto la sfida di ascolti dell’11 agosto 2025? Su Rai1 è andato in onda in replica il meraviglioso film dedicato a Mia Martini – Io sono Mia – interpretata dall’attrice Serena Rossi; Canale5 prosegue con gli appuntamenti musicali e dà spazio alla musica con l’evento Annalisa – Tutti in Arena, la replica del concerto che è stato registrato all’Arena di Verona lo scorso anno. Rai2 ha proposto lo spin-off di The Good Wife, Elsbeth, e su Rai3 è andato in onda il talk show condotto da Manuela Moreno, Filorosso. Ecco i dati dell’11 agosto, tra prima serata, access prime time e preserale.

Prima serata, ascolti tv dell’11 agosto

Lunedì 11 agosto 2025, la sfida in prima serata ha visto Rai1 proporre la replica di Io sono Mia, con Serena Rossi, che ha conquistato 1.594.000 spettatori con il 13,4% di share. Su Canale5, invece, Annalisa – Tutti in Arena ha intrattenuto 1.606.000 spettatori, ottenendo il 14,6%.

Su Rai2, lo spin-off Elsbeth ha registrato 553.000 spettatori pari al 4,3%, mentre Italia1 con Chicago P.D. ha catturato l’attenzione di 996.000 persone (7,5%). Su Rai3, Filorosso ha raggiunto 670.000 spettatori con il 6,5%. Rete4 con il film Kursk si è fermata a 506.000 spettatori (4,2%).

Tra le altre reti, La7 con 50 volte il primo bacio ha coinvolto 456.000 spettatori (3,5%), Tv8 con GialappaShow ha divertito 408.000 persone (3,6%) e sul Nove Little Big Italy ha totalizzato 335.000 spettatori con il 2,6%.

Access Prime Time, dati dell’11 agosto

Nella fascia dell’access prime time di lunedì 11 agosto 2025, Techetechetè su Rai1 ha intrattenuto 2.327.000 spettatori, pari al 15,9% di share. Canale5 continua a dominare con La Ruota della Fortuna, seguita da 3.888.000 spettatori e capace di ottenere il 26,6%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha registrato 913.000 spettatori (6,3%), mentre su Rai3 Viaggio in Italia ha coinvolto 693.000 persone (5%), seguito da Fin Che la Barca Va con 573.000 spettatori (3,9%).

Rete4 con 4 di Sera News ha raccolto 684.000 spettatori (4,8%) nella prima parte e 590.000 spettatori (4%) nella seconda. Su La7 In Onda ha conquistato 1.052.000 spettatori, pari al 7,2%. Sul fronte delle altre reti, Tv8 con 4 Ristoranti ha totalizzato 449.000 spettatori (3,1%), sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha ottenuto 514.000 spettatori con il 3,5%.

Preserale, dati dell’11 agosto

Proseguiamo con i dati del preserale dell’11 agosto 2025. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha appassionato 1.896.000 spettatori (20,4% di share), mentre la fase successiva di Reazione a Catena ha raggiunto 2.726.000 spettatori con il 24,3%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.301.000 spettatori (15,5%), saliti poi a 1.818.000 spettatori (17,3%) nella parte principale del quiz.

Rai2, dopo il TGSport Sera, che ha totalizzato 366.000 spettatori con il 4,4% di share, ha proposto The Rookie, seguito da 375.000 spettatori (3,7%), e N.C.I.S. – Unità Anticrimine, che ha raccolto 430.000 spettatori (3,5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag è stato visto da 417.000 spettatori (4,4%), seguito da C.S.I. Miami con 439.000 spettatori con il 3,7% di share. Rai3 con i TGR ha informato 1.688.000 spettatori (14,9%), e invece Blob ha ottenuto 686.000 spettatori (5,4%). Su Rete4 La Promessa ha interessato 588.000 spettatori, totalizzando uno share del 4,8%.

La7, con la replica di Famiglie d’Italia, ha totalizzato 128.000 spettatori (1,3%). Tv8 ha registrato 306.000 spettatori (2,6%) con 4 Hotel. Sul Nove, dopo Little Big Italy, che è stato seguito da 243.000 spettatori con il 2,7%, Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha coinvolto 363.000 spettatori con il 2,9%.