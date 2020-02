Leo, il figlio di Alessandro Gassman che canta a Sanremo 2020

editato in: da

Nato a Roma nel novembre 1998, Leo Gassman è uno dei cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston in occasione della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Figlio di Alessandro e nipote del grande Vittorio, il giovane, già noto per via della partecipazione alla dodicesima edizione del talent X Factor, gareggerà tra le Nuove Proposte con il brano Vai Bene Così, canzone che anticipa l’album di debutto Strike, in uscita il 7 febbraio 2020.

Appassionato di musica fin da piccolo, Leo Gassman ha portato avanti parallelamente gli studi scolastici e quelli in Conservatorio (poi abbandonati per via dell’eccessivo focus sulla musica classica), imparando a suonare sia il piano, sia la chitarra. Come poco fa accennato, il giovane cantante – che assomiglia tantissimo al padre – si è fatto conoscere al grande pubblico grazie a X Factor.

Leo Gassman si è presentato ai casting con un brano inedito dal titolo Freedom, che gli è valso la possibilità di entrare a far parte della rosa dei concorrenti del talent (il nipote dell’attore di capolavori come Profumo di Donna, Il Sorpasso e Riso Amaro è stato eliminato nel corso delle semifinali).

Figlio unico (la madre è l’attrice Sabrina Knaflitz), Leo Gassman si è presentato ai provini di X Factor senza dire nulla al celebre genitore. Alessandro Gassman si è aperto su questo aspetto durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel corso di questa confessione, ha rivelato di aver scoperto del superamento dei provini da parte del figlio quando il ragazzo si è presentato da lui con la faccia di chi “deve dire qualcosa”.

Più volte elogiato dal padre tramite Twitter – social che vede il figlio di Vittorio Gassman molto attivo – Leo Gassman ha un profilo Instagram seguito da oltre 180mila persone. Su questo social condivide soprattutto scatti finalizzati a promuovere la sua musica.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Nel corso della partecipazione a X Factor, il giovane cantante ha fornito qualche dettaglio in merito, parlando di una persona speciale che lo aspettava fuori. In occasione del quarto live della dodicesima edizione del talent, il figlio di Alessandro Gassman ha tolto ogni dubbio in merito alla sua situazione sentimentale facendo il gesto del cuore e indicando una ragazza presente tra il pubblico in studio, alla quale ha dedicato il brano Pianeti di Ultimo.

La conferma relativa alla presenza di una persona speciale al fianco del giovane artista è arrivata anche nelle scorse settimane, quando i reporter del settimanale Vero hanno paparazzato Leo Gassman in dolce compagnia in un parco di Roma.