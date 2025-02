Ascolti tv del 3 febbraio, Il Conte di Montecristo, ultimo scontro col Grande Fratello

Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata de "Il Conte di Montecristo", mentre su Canale 5 c'era il Grande Fratello. Chi vince gli ascolti?

Fonte: Claudio Iannone Sam Claflin è Il Conte di Montecristo

Siamo giunti alla resa finale. Lunedì 3 febbraio, per l’ultima volta, Il Conte di Montecristo su Rai 1 si è scontrato in prima serata col Grande Fratello, su Canale 5, che puntata dopo puntata è sempre stato battuto negli ascolti tv.

Su Rai 1 si è conclusa la serie di grande successo, Il Conte di Montecristo, non senza polemiche, visto che il finale non è aderente al romanzo di Alexandre Dumas. E molti telespettatori hanno protestato per la banalità della soluzione trovata nella fiction.

Intanto, su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, che negli ultimi appuntamenti ha perso un po’ di pubblico, non il lunedì sera ma anche il giovedì.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 Massimo Giletti che ha presentato una nuova puntata de Lo stato delle cose con due importanti interviste: quella al magistrato Antonio Di Pietro sull’indagine a carico della premier Giorgia Meloni, e altri esponenti del governo, per la liberazione del generale libico Almasri e sullo scontro in corso tra magistratura e governo; e quella con il giornalista Michele Santoro sui molti e importanti temi che il nostro Paese deve affrontare.

Su Rete 4 è tornato il consueto appuntamento con Quarta Repubblica dove si è parlato dello scontro tra Governo e magistratura, dopo la decisione della Procura di Roma di iscrivere nel registro degli indagati il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il caso Almasri, e di immigrazione e sicurezza.

Corrado Augias su La7 ha condotto La torre di Babele. Al centro della puntata Bernini e Borromini, massimi esponenti del Barocco.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 3 febbraio