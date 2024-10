Fonte: Ansa Maria De Filippi

La sfida degli ascolti tv del sabato sera è certamente la più avvincente dell’intera settimana. E sì, perché i competitor principali schierano le loro teste di serie. Da un lato, Milly Carlucci conduce la nuova edizione di Ballando con le stelle e dall’altro Tu sì que vales, con Maria De Filippi nella particolare giuria che conta sulla presenza di Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto. Commentatrice a bordo campo e capo-popolo è ancora Sabrina Ferilli, mentre su Rai1 – nel medesimo ruolo – è stata riconfermata Rossella Erra.

In queste prime settimane di messa in onda, la sfida è stata un testa a testa con il programma di Canale5 che non è mai riuscito a svettare davvero, perdendo addirittura la corsa nella puntata di debutto. Ballando ha rilanciato con l’ingaggio di Barbara D’Urso, che ha ricoperto il ruolo di ballerina per una notte, e proponendo una competizione sempre più avvincente.

Su Rai2 sono andati invece in onda i nuovi episodi di FBI, mentre Rai3 ha proposto lo speciale su Gabriella Ferri, intitolato proprio Gabriella. Italia1 ha invece mandato in onda CSI, mentre su Rete4 è stata trasmessa una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine con Roberto Giacobbo. Ma chi ha vinto la corsa allo share? Scopriamo tutti i dati degli ascolti tv del 12 ottobre.

Ascolti prima serata, testa a testa tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le Stelle

Ancora una volta è testa a testa tra Canale 5 e Rai 1. Da una parte Tu Sì Que Vales ha ottenuto 3.530.000 telespettatori con share del 25,71%, dall’altra Ballando con le Stelle ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista 3.950.000 telespettatori (22,41%) e poi nel programma un netto di 3.419.000 spettatori (25,86%).

Su La7 In altre parole è stato visto da 874.000 telespettatori (5,14%), su Rai 2 FBI ha collezionato 709.000 spettatori (3,96%) e FBI International 716.000 telespettatori (4,34%). Su Italia 1 il film L’era glaciale ha raccolto un netto di 687.000 telespettatori con share del 4,25%.

Su Rai 3 il documentario Gabriella su Gabriella Ferri ha conquistato 424.000 telespettatori con share del 2,47%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 404.000 (2,29%) mentre sul Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 391.000 telespettatori (2,50%). Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 365.000 (2,04%) e nel programma 349.000 telespettatori (2,77%).

Access Prime Time, dati del 12 ottobre

In access prime time su Canale 5 Striscia la Notizia (che ha mandato in onda un vecchio servizio su Affari Tuoi) ha registrato 3.212.000 telespettatori con share del 18,17%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 639.000 spettatori (3,58%) mentre su Rai 3 Blob ha registrato 623.000 telespettatori (3,69%) e Riserva indiana 390.000 (2,19%). NCIS su Italia 1 ha registrato 1.451.000 telespettatori con share dell’8,07% mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ha ottenuto nella prima parte 922.000 telespettatori con share del 5,37% e nella seconda parte 731.000 con share del 4,07%. Su Tv8 Alessandro Borghese e il suo 4 Ristoranti hanno registrato 520.000 spettatori (3,05%) e, infine, sul Nove Chissà chi è con Amadeus ha raccolto 533.000 telespettatori, con share del 2,99%.

Gli ascolti nel Preserale del 12 ottobre

Nel preserale se la giocano Reazione a catena su Rai 1, che ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.076.000 telespettatori (17,23%) e nel game un netto di 3.156.000 (21,39%) e La ruota della fortuna su Canale 5, che ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.976.000 telespettatori (17,54%) e nel game un netto di 2.908.000 (20,82%). Su Rai 2 Dribbling totalizza 265.000 spettatori (2,43%) e a seguire SWAT un netto di 420.000 (2,60%). Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 1.113.000 telespettatori con share del 6,47%, mentre La promessa su Rete 4 ha raccolto 681.000 telespettatori con share del 4,20%. Infine su La7 Famiglie d’Italia con Flavio Insinna ha collezionato 273.000 telespettatori, con il 2,06% di share.