Ascolti tv 5 ottobre: Ballando con le Stelle con Barbara D’Urso sfida Mediaset

Fonte: Ansa Milly Carlucci

Il sabato sera degli italiani in TV è una certezza in autunno, quando riprende la consueta programmazione delle Reti: su Rai1 è andata in onda la seconda puntata di Ballando con le Stelle, che ha ospitato Barbara D’Urso in veste di “Ballerina per una notte”. Una certezza (infranta, poiché ha vinto Tu Sì Que Vales) sotto questo punto di vista, considerando che la conduttrice manca in TV da tempo e che torna in Rai per la seconda volta dopo l’addio a Mediaset e l’intervista a Domenica In da Mara Venier.

Nella guerra dello share, ecco gli ascolti TV di sabato 5 ottobre 2024: su Rai3 è andata in onda La nostra Raffaella, mentre su Rete 4 Freedom. Su Canale5, Tu Sì Que Vales è uno dei programmi più amati, e su Italia1 Cattivissimo me 3. Scopriamo tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 5 ottobre 2024: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Sabato 5 ottobre 2024, la seconda puntata di Ballando con le Stelle è stata vista da 3.799.000 spettatori con il 21.5% di share nella parte Tutti in Pista, e poi dalle 21:26 alle 1:14 da 3.221.000 spettatori (24.4%). Anche Canale5 con la terza puntata di Tu Sì Que Vales non è stato da meno, con 3.500.000 spettatori con uno share del 25.4%. Rai2 ha totalizzato 784.000 spettatori pari al 4.3% con F.B.I. e 662.000 spettatori con F.B.I. International. Rai3 con La Nostra Raffaella ha conquistato 433.000 spettatori e il 2.5%. Invece, Rete4 con Freedom 451.000 spettatori (3.1%). 728.000 spettatori (4.2%) hanno invece scelto Italia1 con Cattivissimo me 3. La7 con In Altre Parole è la scelta di 982.000 spettatori, con 5.7% di share. Nove con Accordi & Disaccordi ha totalizzato 268.000 spettatori con l’1.7%. 4 Ristoranti su Tv8 è piaciuto a 331.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time, dati del 5 ottobre 2024

Veniamo ai dati dell’Access Prime Time del 5 ottobre 2024. Canale5 con Striscia la Notizia ha incollato allo schermo 2.897.000 spettatori con il 16.4%. Rai2 TG2 Post è stato scelto da 689.000 spettatori (3.9%). Rai3 con Sapiens – Un Solo Pianeta è stato apprezzato da 421.000 spettatori con il 2.4%. Rete4 con 4 di Sera Weekend ha totalizzato 984.000 spettatori (5.7%), questo dato nella prima parte, e poi nella seconda 833.000 spettatori (4.7%). Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine è sempre una certezza con 1.215.000 spettatori (7%). Sul Nove, Amadeus con Chissà Chi è ha radunato 552.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 5 ottobre 2024

Veniamo agli ascolti tv del preserale del 5 ottobre 2024. Rai1 con Reazione a Catena – L’Intesa Vincente è stata la scelta di 2.028.000 spettatori pari al 17.5%. Invece, Reazione a Catena è stato seguito da 3.145.000 spettatori con il 22.1% di share. Passiamo a Canale 5, con la replica di Gira La Ruota della Fortuna, che ha totalizzato 1.951.000 spettatori (18.3%). Invece, La Ruota della Fortuna ha tenuto banco nella guerra degli ascolti con 2.682.000 spettatori (ovvero il 20% di share). Passiamo a Rai2 con TGSport Sera che invece è piaciuto a 353.000 spettatori (3.4%), N.C.I.S. Los Angeles è stato visto da 308.000 spettatori con il 2.4% mentre S.W.A.T. ha totalizzato 461.000 spettatori con il 2.9%. Rai3 con TGR è stato seguito da 2.319.000 spettatori pari al 15.5% e Blob da 735.000 spettatori con il 4.4% di share. Rete4 con La Promessa si è fermato a 655.000 spettatori (4.1%). Italia1 con Studio Aperto Mag è stato seguito da 441.000 spettatori (3.6%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine da 494.000 spettatori (3.2%). Tv8 è la scelta di 299.000 spettatori con il 2.1% con 4 Hotel, Nove con Fratelli di Crozza di 387.000 spettatori e il 2.5%.