Ascolti tv 28 settembre: la sfida è tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales

Il dancing show più famoso della tv è ripartito con una nuova stagione: con l’inizio di Ballando con le stelle la guerra degli ascolti si fa più difficile tra Rai e Mediaset, che nella serata di sabato 28 settembre si sono sfidate con due dei loro programmi più amati dal pubblico.

Su Canale 5 è infatti andato in onda Tu Sì Que Vales, lo storico talent firmato da Maria De Filippi giunto alla sue undicesima edizione, pronto a dare filo da torcere a Milly Carlucci e alle coppie che gareggiano sul palco tra un passo di salsa e uno di cha cha cha.

Rai 3 ha proposto il documentario una delle voci più belle della musica italiana, A modo mio. Patty Pravo, che ha raccontato la straordinaria carriera e la vita privata della “ragazza del Piper”. Su Rete 4 era in programma l’appuntamento con Roberto Giacobbo e il suo programma Freedom – Oltre il confine, mentre su Italia 1 imperdibile per le famiglie e tutti gli appassionati dei Minions il film d’animazione Cattivissimo me 2. Chi avrà vinto la gara degli ascolti?

Prima serata, ascolti tv del 28 settembre: Ballando con le stelle vince la sfida

Nella serata di ieri, sabato 28 settembre 2024, su Rai1 la prima puntata di Ballando con le stelle ha conquistato 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Su Canale5 la seconda puntata di Tu Si Que Vales ha raccolto davanti al video 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5% dalle 21:28 alle 00:56.

Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.2% e F.B.I. International 557.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 808.000 spettatori (5%). Su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo raggiunge 347.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine totalizza un a.m. di 405.000 spettatori (2.9%).

Su La7 In Altre Parole conquista 832.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 240.000 spettatori (1.5%). Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 318.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 28 settembre

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.899.000 spettatori con il 16.7%. Su Rai2 TG2 Post interessa 627.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.375.000 spettatori (7.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 669.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 674.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 609.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 395.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 664.000 spettatori (3.8%).

Ascolti tv Preserale, dati del 28 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 1.784.000 spettatori pari al 16%, mentre Reazione a Catena ha registrato 2.846.000 spettatori pari al 20.4%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.906.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.733.000 spettatori (20.7%).

Su Rai2 la finale di Supercoppa Femminile di Pallavolo sigla 416.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 411.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 696.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.144.000 spettatori pari al 14.5%, mentre Blob segna 804.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Terra Amara interessa 494.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 4 Hotel registra 304.000 spettatori con l’1.9% e sul Nove Fratelli di Crozza arriva a 428.000 spettatori (2.9%).