Fonte: IPA Ilary Blasi

Ultima sfida in tv tra Tu Sì Que Vales e Ballando con le stelle. I due programmi di punta di Canale5 si scontrano in una competizione all’ultimo punto di share, che Maria De Filippi ha favorito introducendo una giuria speciale in cui compare anche Ilary Blasi. La conduttrice romana ha infatti partecipato alle ultime due puntate del talent show, senza risparmiare giudizi piccati sulle esibizioni di Rudy Zerbi, mentre dall’altra parte le sfide di ballo si stanno facendo sempre più avvincenti e di una qualità altissima. In queste settimane, si è sempre verificato un interessante testa a testa: ma chi ha vinto l’ultima gara del 16 novembre?

Intanto, su Rai2 è andata in onda la semifinale di ATP Finals – Sinner-Ruud mentre su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, con la conduzione di Marco Tozzi. Rete4 ha invece proposto il film Chi trova un amico trova un tesoro mentre su Italia1 abbiamo visto Croods. Sul Nove, come di consueto, è stata trasmessa la replica di Fratelli di Crozza. Vediamo i risultati degli ascolti di sabato 16 novembre, in cui Mediaset ha trasmesso la finale di Tu Sì Que Vales.

Prima serata, ascolti tv del 16 novembre

Su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.689.000 spettatori pari al 19,4% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20,43 alle 21,10 e 3.393.000 spettatori pari al 24,8% dalle 21,14 alle 1,28. Su Canale5 la finale di Tú Sí Que Vales vinta da Matteo Fraziano ha raccolto davanti al video 3.378.000 spettatori con uno share del 24,7% dalle 21,16 alle 21,25.

Su Rai2 la semifinale di ATP Finals – Sinner-Ruud è la scelta di 2.174.000 spettatori pari all’11,3%. A seguire F.B.I. International arriva a 391.000 spettatori pari al 2,3%. Su Italia1 I Croods ha radunato 591.000 spettatori (3,3%). Su Rai3 il ritorno di Sapiens – Un Solo Pianeta raggiunge 567.000 spettatori e il 3,2%. Su Rete4 Chi trova un amico trova un tesoro totalizza un ascolto medio di 561.000 spettatori (3,3%). Su La7 In Altre Parole conquista 753.000 spettatori con il 4,1%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 284.000 spettatori (1,5%) nel primo episodio e 233.000 spettatori (1,6%) nel secondo episodio. Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 366.000 spettatori con il 2,2%.

Access Prime Time, dati del 16 novembre

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.068.000 spettatori con il 16,1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.385.000 spettatori (7,3%). Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 924.000 spettatori (5%) nella prima parte e 858.000 spettatori (4,4%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 429.000 spettatori pari al 2,3%. Sul Nove Chissà chi è ottiene un ascolto medio di 463.000 spettatori (2,4%) nella prima parte di 16 minuti e 592.000 spettatori (3%) nella seconda parte.

Ascolti tv Preserale, dati del 16 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di 2.640.000 spettatori pari al 18,4%, mentre L’Eredità ha registrato 3.851.000 spettatori pari al 23,5%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.565.000 spettatori (19,1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.489.000 spettatori (22%). Su Rai2 la finale dello Junior Eurovision Song Contest vinta dalla Georgia segna 283.000 spettatori con l’1,9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 635.000 spettatori (4,2%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 772.000 spettatori (4,5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.215.000 spettatori pari al 13,1%, mentre Blob segna 841.000 spettatori pari al 4,7% e Nuovi Eroi sigla 415.000 spettatori (2,2%). Su Rete4 La Promessa interessa 827.000 spettatori (4,7%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 249.000 spettatori (1,6%). Su Tv8 Cucine da Incubo registra 316.000 spettatori con il 2,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 430.000 spettatori e il 2,5%.