Matteo Fraziano, chi è il vincitore di Tu sì que vales 2024

Fonte: IPA Maria De Filippi

La finale di Tu si que vales 2024, andata in onda il 16 novembre su Canale 5, ha regalato emozioni indimenticabili e una vittoria dal sapore unico. A conquistare il pubblico e il titolo di vincitore assoluto dell’edizione 2024 è stato Matteo Fraziano, artista delle ombre cinesi che ha incantato con il suo talento.

Con un’esibizione ricca di magia e poesia, Matteo Fraziano ha portato a casa i 100mila euro in gettoni d’oro, premio messo in palio dal programma. Il pubblico da casa, attraverso il televoto, ha decretato il trionfo di un artista che ha dimostrato come l’arte possa emozionare anche nella sua forma più pura e minimalista.

Il percorso di Matteo Fraziano a Tu sì que vales

Fin dalla sua prima esibizione, Matteo Fraziano, classe 2001, ha saputo conquistare i giudici e il pubblico con la delicatezza e la precisione della sua arte. Le sue ombre cinesi sono molto più di semplici immagini proiettate: sono racconti visivi capaci di trasmettere emozioni profonde. Il giovane artista, autodidatta, ha raccontato di essersi avvicinato a questa disciplina appena due anni fa, coltivando il suo talento con dedizione e passione.

Durante la sua esibizione iniziale, Matteo Fraziano ha trasformato le sue mani in animali, strumenti musicali e persino artisti iconici, come Mahmood e Gigi D’Alessio. L’emozione del pubblico in studio era palpabile, e Maria De Filippi non ha esitato a premiarlo con la clessidra, regalandogli un posto diretto in finale.

La magia della finale: tra emozioni e spettacolo

Nella serata conclusiva, Matteo Fraziano ha superato brillantemente ogni sfida, arrivando a contendersi il titolo con altri tre finalisti: i Ssaulabi, gli Hakuna Matata e The Phobias. La sua esibizione finale è stata un tripudio di creatività e sentimento: tra le ombre create dalle sue mani sono apparsi personaggi iconici come Franco Battiato e John Lennon. Con grande maestria, ha reso omaggio a questi artisti, riproducendo persino dettagli come gli occhiali di Lennon o il profilo inconfondibile di Battiato.

La serata è stata arricchita dalla partecipazione di ospiti come Ilary Blasi e Gaia, che hanno portato ulteriore brio alla competizione. La conduzione di Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martín Castrogiovanni ha contribuito a mantenere alta l’energia, mentre i giudici – Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli – hanno commentato con entusiasmo le performance dei finalisti.

La dedica alla famiglia e le parole dopo la vittoria

Prima di salire sul palco per la sua ultima esibizione a Tu sì que vales, Matteo Fraziano ha mostrato ancora una volta tutta la sua umiltà e il profondo legame con le sue radici. Il giovane artista ha svelato che, nel caso il suo sogno si fosse realizzato, avrebbe dedicato la vittoria alla sua famiglia, confessando emozionato: “È soprattutto merito loro se sono arrivato fin qua“. Una dichiarazione di amore e riconoscenza che ha toccato il cuore del pubblico e dei giudici, confermando la sua autenticità.

Anche durante le fasi più intense della competizione, Matteo non ha nascosto l’emozione. Incalzato da Maria De Filippi prima della manche iniziale, ha dichiarato con sincerità: “Io sono contentissimo di essere qui, a prescindere da quello che succederà più avanti. Sono contento che un numero di ombre cinesi sia arrivato in finale e di mostrare che quest’arte ha ancora tanto da dare. Quindi spero di appassionare tante altre persone e di essere arrivato al pubblico”. Un messaggio che ha sottolineato il suo obiettivo principale: non solo competere, ma lasciare un segno con la sua arte.

Al momento della proclamazione, quando i conduttori Martín Castrogiovanni e Giulia Stabile hanno annunciato il suo nome come vincitore, Matteo è apparso sopraffatto dalla gioia. Con il suo sorriso inconfondibile e una semplicità disarmante, ha ringraziato tutti con poche parole, ma cariche di emozione: “Il livello è altissimo, gli artisti sono stati bravissimi e io non posso dire altro che grazie“. Una chiusura perfetta per un percorso indimenticabile, fatto di passione, talento e gratitudine.