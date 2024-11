Fonte: Getty Images Sabrina Ferilli

Il 16 novembre 2024 è andata in onda la puntata finale dell’edizione 2024 di Tu Sì Que Vales, che ha assegnato 100.000 euro in gettoni d’oro al vincitore. Anche se l’appuntamento era molto importante, non sono mancanti i momenti d’intrattenimento e quelli dedicati alla gara tra gli amati giudici della trasmissione televisiva.

Ilary Blasi, tranchant come sempre, voto: 10

Come nella puntata della semifinale, anche in quella del 16 novembre 2024, Ilary Blasi è stata una degli ospiti vip, in veste di giudice speciale. Insieme ad Adriano Pennino, Giovannino, Christian De Sica e Giuseppe Vessicchio, la conduttrice televisiva ha valutato le esibizioni dei normali giurati del programma televisivo. Gerry Scotti, infatti, si è trasformato in Vasco, mentre Luciana Littizzetto ha vestito i panni di Loredana Bertè, con tanto di parrucca azzurra, adornata da alcune stelle marine. Ma i più sorprendenti di tutti sono stati Maria De Filippi e Rudy Zerbi, che sono diventati Tony Effe e Gaia, e Sabrina Ferilli, che si è esibita su un medley di Renato Zero.

Ilary Blasi, elegantissima in aderente abito nero longuette, tranchant come sempre, ha dato i suoi giudizi sull’esibizione dei colleghi senza mezzi termini, affermando che Rudy Zerbi ha penalizzato molto Maria De Filippi e che, di certo: “Tu sei Samba, perché di sesso neanche l’ombra”. Dello stesso parere, anche Christian De Sica che non ha apprezzato per nulla la parrucca del giurato: “Tu devi stare sempre senza capelli”.

A chiudere la serata, l’annuncio del vincitore: Matteo Fraziano si è aggiudicato il titolo di vincitore di Tu sì que vales 2024, lasciando il pubblico entusiasta.

Sabrina Ferilli, incontenibile in diretta, voto: 6

Sabrina Ferilli ha vinto la gara di playback dei giudici del programma televisivo, grazie a un’esibizione coinvolgente su un medley di successi di Renato Zero, visto che l’attrice si è lasciata andare anche a una coreografia. Ma l’artista ha colpito anche per il suo look, composto da una tutina aderente giallo acceso, decorata da dei triangoli verdi brillanti e accompagnata da scarpe in tinta.

La puntata finale del programma televisivo era in diretta e Sabrina Ferilli si è lasciata andare a diverse uscite colorite, come lei stessa ha ammesso: “Rischia che andiamo tutti in carcere domani e che Pier Silvio ti fa… Paura che io dica delle cose… Non le può tagliare”. L’attrice ha anche ironicamente attaccato l’amica Maria De Filippi per aver chiamato, durante la sua esibizione, la cantante Gaia: “Sulla canzone tua l’hai fatta venì, mica sulla nostra”. Mentre la conduttrice televisiva ha denunciato, ancora una volta, i suoi tentativi di corruzione su Christian De Sica.

Non sono mancati, ovviamente, anche gli scambi con Giovannino, immancabili in ogni puntata dello show televisivo, ma anche con la fidanzata di lui, Sofia: “Sofia non ballava e lui sembrava una zanzara”. Quando il piccolo disturbatore si è trasformato, per magia, in un avvenente giovane, ancora una volta l’attrice ha avuto la battuta pronta, per rispondere a chi le diceva di non considerare solo il suo aspetto esteriore: “Che me frega dell’interno all’età mia”.

Suore di Bologna, rivelazione, voto: 10

Tra i sedici finalisti del programma televisivo, anche le Suore di Bologna che hanno ballato e cantato in gruppo per uno scopo benefico: “Vorremmo aiutare questo paesino del sud della Puglia ad acquistare un bus per disabili”. Gerry Scotti ha particolarmente apprezzato la loro esibizione che, di certo, ha intrattenuto il pubblico in studio e a casa: “Tutti mi chiedevano di voi. Avete colpito, perlomeno per la vostra simpatia e per il vostro coraggio”.

Colombia Salsa Style in The Mask, voto: 7

Tra i primi a esibirsi, nella puntata del 16 novembre 2024 di Tu Si Que Vales, i Colombia Salsa Style, 7 ballerini che hanno mostrato ai giudici delle acrobazie pazzesche, interpretando il protagonista del famoso film: The Mask. Alcuni di loro, infatti, sono stati lanciati in aria dai compagni, grazie a una piattaforma. Alla fine del ballo, Gerry Scotti ha svelato che non li ricordava così bravi e Luciana Littizzetto ha aggiunto che lei non li ricordava proprio per la loro simpatia, visto che avevano metà corpo svestito.

Sebas e Sonia sorprendenti, voto: 10

Tra i più bravi della puntata troviamo Sebas e Sonia, coppia di acrobati che hanno volteggiato in aria grazie a delle corde, realizzando acrobazie che facevano mancare il fiato, sulle note di una canzone di Irama. Il tutto condito da una vasca piena d’acqua, da cui partivano le performance degli artisti. Pazzesco il finale dell’esibizione con l’acrobata donna che si lascia andare per cadere in braccio al compagno e scambiarsi, in seguito, un bacio.

Sabrina Ferilli li ha definiti immensi, mentre Maria De Filippi ha affermato di non aver mai visto niente del genere prima, visto che si trattava di evoluzioni impressionanti, che mettevano anche paura. Luciana Littizzetto ha voluto sottolineare, invece, la maggiore difficoltà della performance data dalla scivolosità dell’acqua.

Ssaulabi e il loro karaté acrobatico, voto: 9

Sono tornati sul palco di Tu Si Que Vales, per disputare la finale, anche i Ssaulabi, che hanno mostrato una performance di karaté acrobatico in cui tutti insieme effettuavano le stesse mosse e, saltando, rompevano le famose tavolette utilizzate in questo sport, mentre volteggiavano in aria. Giulia Stabile ha trovato la loro esibizione molto adrenalinica, mentre Gerry Scotti ha parlato di una disciplina meravigliosa.

Ruben e Ivan, moderni, voto: 7

A Tu Si Que Vales vengono mostrate numerose esibizioni che riguardano diversi campi artistici e non. Hanno avuto accesso nella puntata finale dell’edizione 2024 anche Ruben e Ivan, che hanno fatto una dimostrazione di parkour saltando da dei palazzi finti e da cubi colorati. Le acrobazie del duo sono state giudicate da Gerry Scotti come molto moderne e metropolitane, mentre Luciana Littizzetto ha affermato che si sono superati rispetto alla loro prima esibizione in gara, che già sembrava molto originale.

La scuderia di Gerry Scotti non delude mai, voto: 10

Come ogni anno, anche in quest’ultima edizione dello show televisivo Gerry Scotti ha preso sotto la sua ala protettrice diversi talenti, che sono stati inclusi nella sua scuderia. Tre di questi artisti sono stati protagonisti anche della puntata finale, in una gara a parte: “Ho 3 pepite che il mondo m’invidia”. Tra di loro, particolarmente rivelante è sembrato il ballerino Domenico, che il conduttore televisivo ha definito un’étoile. Rudy Zerbi, invece, ha affermato che, a suo dire, il giusto posto per l’artista era: “Fuori dallo studio”.