L’edizione 2024 di Tu Si Que Vales è arrivata, quasi, alle battute finali, visto che l’ultima puntata andrà in onda sabato 16 novembre 2024. Inutile dire, quindi, che l’episodio del 9 novembre 2024 dello show televisivo, la semifinale dell’edizione, è stato emozionante e sorprendente per i telespettatori, che con i giudici e i diversi concorrenti si sono divertiti e ha ricevuto, anche, degli spunti di riflessione.

Ilary Blasi torna in tv e fa una gaffe, voto: 8

In apertura di puntata, Giulia Stabile ha preso la parola e ha annunciato una speciale gara tra i giudici: “Sarete i concorrenti, ci saranno dei giudici speciali stasera”, introducendo gli ospiti di puntata: Christian De Sica, Ilary Blasi, Adriano Pennino e Peppe Vessicchio. Nello studio di Amici, quindi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi si sono sfidati a suon di lip sync.

Ma prima che la gara si avviasse, la padrona di casa, ha subito denunciato un broglio nella competizione: “C’è stato un tentativo di corruzione, io so per certo che la signora Ferilli ha mandato un WhatsApp”. Secondo Maria De Filippi, quindi, l’attrice aveva provato a corrompere Christian De Sica. Lei, però, non ha smentito quanto detto dall’amica, affermando di essere certa di vincere, in ogni caso, perché più brava di tutti.

Ma così non è stato perché, malgrado l’improbabile travestimento di Sabrina Ferilli da Pippo Franco e di Maria De Filippi e Rudy Zerbi da Ricchi e Poveri, a trionfare è stata Lucia Littizzetto che si è esibita su un medley di canzoni di Cristiano Malgioglio: “Il playback lo fa peggio di me, però, se ha vinto Trump posso vincere anch’io”.

Tra i vari giudizi, però, ha colpito particolarmente quello di Ilary Blasi che, appena ha preso il microfono, ha effettuato una gaffe: “Mi sono confrontata con il maestro Pennicchio”. La conduttrice televisiva ha colpito tutti anche per i collant bianchi da scolaretta, sfoggiati in modo assolutamente originale. Sempre unica.

Sabrina Ferilli gelosa di Sofia, voto: 9

Anche nella puntata del 9 novembre 2024 non sono mancati i siparietti tra Sabrina Ferilli e Giovannino, suo simpatico disturbatore da diverse edizioni. Ma, un terzo incomodo, si è insinuato in questa coppia platonica: Sofia, quella che l’attrice definisce la: “Fidanzata di Giovannino… Sofia lo sopporta sentimentalmente dietro le quinte”. La ragazza, durante l’episodio, ha perfino osato passare davanti a lei, mentre era inquadrata: “Coperta mentre parlavo… Due lezioni, l’ABC” e lei si è rifiutata di farla sedere accanto a lei: “Qui non si siede”.

Michele Molteni, l’ingegno dei giovani, voto: 10

Dopo tantissime occasioni in cui il mondo giovanile viene descritto in modo negativo, soprattutto in relazione al loro utilizzo dei social networks, nell’ultima puntata di Tu Si Que Vales c’è stato anche spazio per descrivere il lato positivo di questo rapporto, grazie a un concorrente: Michele Molteni. Il ragazzo si è presentato sul palco con una particolare auto, che aveva una casetta sul tetto.

Dopo aver mostrato tutti gli optional della sua creazione, con tanto patio e luce elettrica, il giovane ha spiegato che ha deciso di cominciare questa particolare attività durante il Covid e di essere diventato, in seguito, un tiktoker. Il suo obiettivo è quello di convincere tutti i suoi coetanei a sporcarsi le mani, piuttosto che perdere tempo coi giochi elettronici.

Francesca Mannino commuove tutti, voto: 10

Bellissimo il messaggio dato anche da Francesca Mannino, un’altra semifinalista dell’edizione attuale che ha lanciato un appello dal palco dello show televisivo. La cantante ha svelato di essere affetta da cecità e di aver ricevuto tantissime porte in faccia, chiedendo agli adetti ai lavori di comprendere che gli artisti disabili sono in grado di effettuare il proprio lavoro tanto quanto quelli normodotati.

Francesca Mannino ha raccontato la sua vita con molta ironia, raccontando il suo desiderio più grande: “Sogno i teatri più importanti del mondo”. I giudici si sono commossi dopo la sua esibizione e l’hanno spronata a vedersi, non solo come un’artista ma anche come una divulgatrice.