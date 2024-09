Tu Si Que Vales, pagelle della prima serata: Sabrina superlativa (10), Rudy il più oggettivo (6)

Tu Si Que Vales inaugura la sua undicesima edizione. Giudici più divertenti che mai in total black e battute esilaranti tra Ferilli e Littizzetto

Fonte: IPA Tu Si Que Vales, le pagelle della prima puntata: Ferilli è 10

Questa sera, Tu Si Que Vales ha segnato il ritorno in grande stile dei programmi autunnali firmati Maria de Filippi su Canale 5, inaugurando la sua undicesima edizione. In diretta dagli studi Titanus Elios di Roma, il trio di conduttori composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ormai rodato, ha saputo mantenere l’energia giusta per accompagnare il pubblico attraverso una sequenza di esibizioni che spaziano dal sorprendente all’incredibile.

Sul fronte dei giudici, che si sono presentati in total black, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi hanno saputo gestire il mix tra competenza e intrattenimento, dosando con maestria i momenti di serietà e leggerezza. Sabrina Ferilli, regina indiscussa della giuria popolare, ha nuovamente guidato i 100 membri in studio, contribuendo a delineare il destino dei partecipanti con il suo consueto tocco di ironia.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: 10 per l’amicizia

Il rapporto tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è ormai uno degli elementi più amati di Tu Si Que Vales. Durante l’esibizione di Marcelito Pomoy, Maria, nel commentare la sua decisione, ha dichiarato con enfasi: “Io non sono un ca**o di nessuno”. La reazione di Sabrina è stata immediata e ironica: un sonoro “Wow” che ha fatto scoppiare tutti in una risata.

Il botta e risposta tra le due si è fatto ancora più spassoso quando De Filippi ha punzecchiato l’amica: “Ma tu ne dici di peggio!” E la Ferilli, sempre pronta, ha risposto: “Ma che ca**o vuoi da me? Mi si stava staccando una ciglia, e ho fatto ‘wow’.”

Questi battibecchi spontanei regalano momenti di leggerezza e comicità, dimostrando quanto la loro amicizia contribuisca a mantenere alto l’intrattenimento dello show. Un duo irresistibile che merita un 10 per il coinvolgimento e le risate.

Rudy Zerbi: il giudice più controverso della serata (6)

Se Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno conquistato il pubblico con la loro complicità, Rudy Zerbi ha suscitato qualche polemica. Sempre preciso e diretto, il produttore musicale ha mantenuto il suo consueto approccio distaccato.

La freddezza di Zerbi e il suo continuo ribadire di essere un professionista del settore musicale non hanno convinto il pubblico, che ha espresso il proprio disappunto sui social, dove le critiche sono arrivate a valanga.

Zerbi, però, rimane fedele a sé stesso e al suo ruolo, dando un 6 per l’oggettività e per la coerenza con la quale affronta ogni esibizione, anche se il pubblico sembra preferire un po’ più di emozione e meno distacco.

Gerry Scotti: lo “zio” che non delude mai (8)

Gerry Scotti, con il suo inconfondibile stile affabile, ha saputo come sempre regalare momenti indimenticabili. Quando Marceau Bidal ha incantato il pubblico con un’esibizione poetica, Gerry non ha perso tempo: ha scelto di usare la sua clessidra per dargli una meritata chance di accedere alla finale. Un gesto che ha confermato il suo lato empatico e la capacità di riconoscere il talento puro.

Ma il vero momento clou è arrivato con il siparietto comico che ha visto Rudy Zerbi chiuso in una bara e Gerry seduto sopra di essa, esclamando con tono ironico: “Ho aspettato tutta la vita per questo!” A rendere il tutto ancora più surreale, Maria De Filippi al volante di un’auto funebre, mentre Luciana Littizzetto cercava di “salvare” Rudy, e Sabrina Ferilli, imperturbabile, si limitava a godersi la scena.

Luciana Littizzetto: la regina delle battute (9)

Con il suo inconfondibile accento torinese e una prontezza di spirito che non delude mai, Luciana Littizzetto ha saputo regalare anche questa sera alcune delle battute più esilaranti e inaspettate. Sempre precisa nei suoi interventi, ha alleggerito i momenti più intensi con il suo humor tagliente e irriverente, facendo centro con ogni battuta.

Il culmine è arrivato durante l’esibizione dei Colombia Salsa Style: alla vista dei loro fisici scolpiti, Luciana ha chiesto un pennarello per scrivere il suo numero sui pettorali dei ballerini, scatenando risate in studio. Sabrina Ferilli non è stata da meno, accettando un ballo sensuale con uno dei concorrenti e commentando ironicamente il “contatto diretto”, scherzando sulla “grande intimità” del momento. “La mia dose di ormoni è a posto”, ha concluso Littizzetto, tra l’ilarità generale.