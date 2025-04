Fonte: IPA Paolo Bonolis

C’è grande stima reciproca tra Maria De Filippi e Paolo Bonolis, di fatto ormai gli unici due in grado di garantire numeri importanti in casa Mediaset, a prescindere dal progetto. Si sono ritrovati fianco a fianco in occasione di Avanti un altro! By Night, ma il loro rapporto professionale potrebbe proseguire altrove.

Tu si que vales, Paolo Bonolis nuovo giudice

Facendo gli onori di casa, Paolo Bonolis ne ha approfittato per esprimere tutto il proprio apprezzamento per Maria De Filippi. Una vera e propria dedica alla signora di Mediaset, o per meglio dire della Fascino.

“In un mondo televisivo dove quasi nessuno dice ciò che pensa, voglio dirti qualcosa cui tengo molto e che non ti ho mai detto. E ti dedico la canzone E Penso a Te”. Una breve esibizione, seguita dall’invito ufficiale in una puntata di Uomini e Donne.

La reunion sembra però avverrà in un altro lido, per la rassegnazione della fan Gemma Galgani. Parliamo di Tu si que vales. Paolo Bonolis dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giudice, il che potrebbe attirare un grande interesse sulla trasmissione. Del resto non è cosa usuale che il conduttore accetti un ruolo del genere, in un progetto non suo.

A lanciare la notizia è Hit, che spiega come al sabato sera Bonolis proseguirà la propria avventura su Canale 5 con un impegno inaspettato. Resta però da chiedersi quale sarà il giudice escluso dal quartetto:

“Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. Un nuovo probabile innesto fra i giudici del popolare varietà di Canale 5, che fa concorrenza a Ballando con le stelle”.

Una mossa chiave per intimorire Milly Carlucci e il suo team. Maria De Filippi dimostra inoltre, ancora una volta, di non temere minimamente di circondarsi di colleghi “ingombranti”, anzi. In studio si andrebbe a creare, dunque, un insieme di personaggi molto particolare e variegato:

Paolo Bonolis;

Rudy Zerbi;

Luciana Littizzetto.

I tre, in aggiunta alla stessa De Filippi, affiancherebbero poi la confermata giurata del popolo, ovvero Sabrina Ferilli. Non è da escludere, poi, un ritorno del comico Giovannino, rivale dell’attrice romana.

Il senso della vita

In alcuni periodi si era ipotizzato un destino differente per Paolo Bonolis, magari con un approdo in Rai. Il conduttore ha invece di recente confermato il rinnovo di contratto con Mediaset. Lo ha fatto in maniera indiretta, annunciando il ritorno di un progetto che gli sta molto a cuore: Il senso della vita.

“Il prossimo anno riprenderò una trasmissione, Il senso della vita, con una contemporaneizzazione del racconto”. Una trasmissione adorata, della quale si sente molto la mancanza. Aveva però un elevato costo, come raccontato tempo fa dallo stesso presentatore. Evidentemente il ritorno è stato al centro dell’accordo con Pier Silvio Berlusconi, che ha accettato volentieri una sua riconferma, considerando la centralità in termini di ascolti.