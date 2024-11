Ascolti TV del 9 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Fonte: IPA Ilary Blasi

Un sabato sera infuocato quello del 9 novembre, che ha visto scontrarsi ancora una volta due show di punta tra i più seguiti del piccolo schermo. Da una parte Tu Sì Que Vales della sempiterna Maria De Filippi su Canale 5 e dall’altra Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai 1, entrambi giunti alle battute finali. Mentre Milly premiava i vincitori di puntata – la coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla, tra i favoriti -, la Queen di Mediaset si destreggiava tra performance emozionanti e momenti divertenti, complice la presenza di Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, alle quali stavolta si è aggiunto un altro nome: Ilary Blasi ha intrattenuto il pubblico con la sua genuina goffagine a suon di battute e gaffe, come sempre.

Ma se a tenere banco è stato lo scontro tra le due signore della TV, d’altro canto la programmazione di questo sabato ha fornito al pubblico delle valide alternative. Chi non ama le battle a passo di danza o le performance di defilippiana memoria, ha potuto immergersi nelle storie di alcune pellicole diventate dei veri cult. Basti pensare agli eterni Bud Spencer e Terence Hill, in onda su Rete 4 con il film …Più forte, ragazzi!, che dal 1973 a oggi non ha perso un colpo. Qualche ora di sano divertimento, anche per i più piccoli, su Italia 1 che ha riproposto L’Era Glaciale – In rotta di collisione, quinto capitolo della saga che vede protagonista lo scoiattolo pasticcione Scrat, all’imperitura ricerca della sua amata ghiandola.

Ascolti prima serata, testa a testa tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

La settima puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.806.000 spettatori pari al 20.76% di share nel primo segmento Tutti in Pista, scendendo a 3.359.000 telespettatori pari al 24.36% di share nel corso della gara vera e propria. A tenergli testa, come sempre, Tu Sì Que Vales su Canale5, che ha raccolto davanti al video 3.538.000 spettatori con uno share del 25.07%, complice anche l’ospite speciale Ilary Blasi che non perde occasione di far sfoggio di battute e gaffe.

Non sono mancate le alternative agli show del sabato sera per il pubblico. Su Rai2 9-1-1 è stato seguito da 546.000 spettatori (2.96%), seguito da 9-1-1 Lone Star con 525.000 spettatori (3.12%). Su Italia1 L’Era Glaciale – In rotta di collisione ha collezionato un totale di 806.000 spettatori (4.56%) mentre su Rai3 Chuck ha raggiunto 180.000 spettatori (1.08%). Per gli amanti di Bud Spencer e Terence Hill, su Rete4 è andato in onda …Più forte, ragazzi! collezionando 534.000 spettatori (3.16%). La7 ha proposto una nuova puntata di In altre Parole, totalizzando 925.000 spettatori con il 5.26% di share. Infine 4 Hotel su TV8 è stato seguito da 199.000 telespettatori (1.2%) e sul Nove Accordi & Disaccordi da 392.000 spettatori con il 2.4% di share.

Access Prime Time, i dati del 9 novembre

Striscia la Notizia su Canale 5 ha collezionato 3.178.000 spettatori con il 17.35% di share, ancora in calo rispetto ai dati storici a cui il TG satirico di Antonio Ricci ci ha abituato negli anni. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.094.000 spettatori (6.04%).

Su Rai3 La Confessione è stato seguito da 664.000 spettatori con il 3.69% di share, in calo rispetto a 4 di Sera Weekend che su Rete4 ha radunato 832.000 spettatori (4.65%) nella prima parte e 786.000 spettatori (4.28%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 330.000 spettatori (1.8%), mentre sul Nove Chissà chi è ottiene 435.000 spettatori (2.4%) nella prima parte e 582.000 spettatori (3.2%) nella seconda.

Ascolti TV Preserale del 9 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 2.481.000 spettatori pari al 17.78% di share, mentre L’Eredità ha registrato 3.487.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale5 la replica di Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.653.000 spettatori (19.86%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.208.000 spettatori (20.96%).

Dopo TGSport Sera (308.000 – 2.5%) e Dribbling (334.000 – 2.56%), su Rai2 è stata la volta di S.W.A.T. con 325.000 spettatori e il 2.16% di share nel primo episodio e 487.000 spettatori con il 2.87% nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 483.000 spettatori (3.34%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 568.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con il TGR è stato seguito da 2.168.000 spettatori pari al 13.29% di share, seguito da Blob con 721.000 spettatori pari al 4.17% di share.

Su Rete4 La Promessa interessa 776.000 spettatori (4.55%), su La7 Famiglie d’Italia raggiunge 250.000 spettatori (1.69%), su Tv8 il match di rugby Italia-Argentina registra 219.000 spettatori con l’1.4% di share e, infine, Fratelli di Crozza sul Nove raggiunge 361.000 spettatori (2.2%).