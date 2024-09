Ascolti tv 21 settembre: Liorni torna e sfida Tu Si Que Vales

Fonte: IPA Marco Liorni

Nella serata di sabato 21 settembre la scelta d’intrattenimento si fa sempre più ampia e variegata. Rai1 lascia la prima serata a Marco Liorni, che debutta con Chi può batterci?: un nuovo show in cui il presentatore fa da padrone di casa a un mix di competizione, spettacolo e divertimento in cui gli spettatori in studio sono i protagonisti.

Un debutto che deve fare i conti con Tu Si Que Vales, storico talent in onda su Canale 5 e firmato Maria De Filippi che è arrivato alla sua undicesima edizione. Energia, esibizioni, conduttori e giudici pronti a sorprenderci ancora una volta in un programma ormai rodato.

Rai 3, invece, punta su Sophia! e Rete 4 su Freedom. Per la gioia dei più piccoli e non solo, Italia 1 lascia spazio a Cattivissimo me, film d’animazione che ha ancora oggi un enorme successo anche grazie agli iconici e giallissimi Minions. Ma quale programma ha vinto la sfida di ascolti?

Prima serata, ascolti tv del 21 settembre

Nella prima serata tv di sabato 21 settembre Marco Liorni approda su Rai1 con Chi Può Batterci? conquistando un buon risultato: il programma è visto da 2.117.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Non basta però per surclassare Canale5, che manda in onda la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales: il talent debutta raccogliendo l’attenzione di 3.636.000 spettatori con uno share del 28.5%.

Su Rai2 F.B.I. ottiene 864.000 spettatori pari al 5.2% e F.B.I. International 789.000 spettatori pari, anche in questo caso, al 5.2%. Su Rai3 Sophia! raggiunge 514.000 spettatori e il 3.3%, mentre 533.000 spettatori scelgono Freedom su Rete4 che totalizza il 4%.

Su Italia 1, i Minions di Cattivissimo me radunano 562.000 spettatori ottenendo il 3.6% di share, mentre La7 conquista 901.000 spettatori e il 5.7% con In Altre Parole.

Access Prime Time, dati del 21 settembre

Su Rai1 Stefano De Martino trionfa con Affari Tuoi che raduna 4.215.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5, invece, Paperissima Sprint arriva a 2.731.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai2 TG2 Post sigla 651.000 spettatori e il 3.9%, mentre su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine attira con le sue storie intriganti 945.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è seguito da 474.000 spettatori con il 2.9% e su Rete4 4 di Sera Weekend raduna 764.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 751.000 spettatori (4.5%) nella sua seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 498.000 spettatori pari al 3.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raggiunge 292.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv Preserale, dati del 21 settembre

Per quanto riguarda il preserale, Rai1 punta come sempre su Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottenendo un ascolto di 1.844.000 spettatori pari al 17.8%, mentre Reazione a Catena regista 2.712.000 spettatori pari al 21.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna raggiunge 1.771.000 spettatori e il 18.8%, mentre La Ruota della Fortuna coinvolge 2.440.000 spettatori, ovvero il 20.4%.

Su Rai2, TGSport Sera è visto da 221.000 spettatori (2.4%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 216.000 spettatori con l’1.9% e S.W.A.T. segna 334.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 264.000 spettatori, il 2.4%, e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 367.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.973.000 spettatori pari al 15%, mentre Blob segna 641.000 spettatori pari al 4.2%.

Terra Amara, su Rete4, intrattiene 496.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 la Superbike registra 253.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge 282.000 spettatori e il 2.8%.