Si rinnova lo scontro del sabato, nella serata certamente più ambita per gli ascolti tv dell’intera settimana. Quella del 2 novembre ha visto fronteggiarsi ancora una volta Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales, i due programmi di punta in onda su Rai1 e su Canale5. Milly Carlucci ha costruito un cast di tutto rispetto, mentre sul fronte Maria De Filippi, la liturgia è quella di ogni anno. Ma quale show hanno preferito i telespettatori? In queste settimane abbiamo assistito a diversi testa a testa, con la sola prima puntata che ha visto trionfare il dance show della prima rete contro la trasmissione Mediaset.

Su Rai2 è invece andato in onda Delitti in famiglia, mentre Rai3 ha proposto il film Rachel. Miami Supercops, invece, per Rete4, mentre su Italia1 abbiamo visto L’era glaciale 4. Sul Nove, subito dopo il consueto appuntamento con Chissà chi è di Amadeus, abbiamo assistito a una nuova puntata di Accordi e Disaccordi, condotto da Luca Sommi e con la partecipazione di Marco Travaglio. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti tv? Vediamo tutti i dati di sabato suddivisi per fascia.

Prima serata, ascolti tv del 2 novembre: la sfida è aperta

Nella serata di ieri, sabato 2 novembre, la sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi e la sua squadra è tesissima: su Rai1 la sesta puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.834.000 spettatori pari al 21.3% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:44 alle 21:10 e 3.390.000 spettatori pari al 25.9% dalle 21:14 alle 1:21.

Su Canale5 la settima puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.409.000 spettatori con uno share del 24.9% dalle 21:17 alle 00:59 (Buonanotte di 16 minuti a 1.060.000 e il 19%). Su Rai2 Delitti in Famiglia – Il Caso Delfino è la scelta di 279.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha radunato 826.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 Rachel raggiunge 339.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete4 Miami Supercops totalizza un a.m. di 493.000 spettatori (3%). Su La7 In Altre Parole conquista 850.000 spettatori con il 4.9%. Su Tv8 le qualifiche di Formula 1 siglano 344.000 spettatori (1.9%), mentre sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 354.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 2 novembre

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.159.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 440.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.215.000 spettatori (6.8%).

Su Rai3 La Confessione è seguito da 759.000 spettatori con il 4.3% e 704.000 spettatori con il 3.9% nell’ultima parte chiamata Finale. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 888.000 spettatori (5%) nella prima parte e 747.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte.

Mentre su Tv8 GialappaShow Remix è seguito da 391.000 spettatori pari al 2.2%, sul Nove Chissà chi è, sotto la guida Amadeus, dopo la prima parte di 20 minuti (414.000 – 2.3%), ottiene un a.m. di 534.000 spettatori con il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 novembre

Su Rai1 l’ultima puntata di Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.349.000 spettatori pari al 17.3%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.462.000 spettatori pari al 21.8%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.222.000 spettatori (17.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.195.000 spettatori (20.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (272.000 – 2.2%) e Dribbling (347.000 – 2.7%), Gormiti – The New Era segna 137.000 spettatori con l’1% nel primo episodio e 130.000 spettatori con lo 0.8% nel secondo episodio, mentre S.W.A.T. 200.000 spettatori con l’1.2% nel primo episodio e 328.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 473.000 spettatori (3.3%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 604.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.359.000 spettatori pari al 14.3%, mentre Blob segna 871.000 spettatori pari al 5%.

Su Rete4 La Promessa interessa 775.000 spettatori (4.5%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 261.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Ristoranti registra 411.000 spettatori con il 2.5% e infine sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 328.000 spettatori e il 2%.