Ascolti tv del 26 ottobre: sfida accesissima per Ballando con le stelle

Sfida accesa per gli ascolti tv di sabato 26 ottobre tra "Ballando con le stelle" e "Tu sì que vales"

Fonte: Ansa Milly Carlucci

È ancora gara aperta per Milly Carlucci e il suo Ballando con le stelle: ogni sabato sera il noto show di Rai1 deve affrontare la concorrenza agguerrita di Tu sì que vales in onda su Canale5, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto in giuria.

Sabato 26 ottobre la conduttrice dell’amatissimo dancing show è riuscita a portare sul suo palco Elena Sofia Ricci, sublime ballerina per una notte, mentre il talent di Mediaset ha intrattenuto il pubblico con sorrisi e grandi emozioni dei concorrenti in gara.

E sulle altre reti? Rai2 ha proposto il programma Delitti di famiglia, mentre su Rai3 andava in onda La Confessione, condotto da Peter Gomez. In programma su Rete4 la commedia Non c’è due senza quattro, e su Italia 1 l’appuntamento era con L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Chi avrà vinto la sfida degli ascolti? Vediamo tutti i dati del 26 ottobre.

Ascolti in aggiornamento dalle 10 in poi