Ascolti tv del 19 ottobre: gara avvincente tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Fonte: Ansa Milly Carlucci

È innegabile, il sabato sera la gara per gli ascolti tv è quella più coinvolgente per gli spettatori. Immancabile su Rai1 l’appuntamento con Milly Carlucci e Ballando con le stelle, che anche in questa nuova edizione sta portando sul palco i grandi personaggi del piccolo schermo, pronti a mettersi in gioco tra un passo di salsa e uno di cha cha cha.

La padrona di casa per la puntata del 19 ottobre è riuscita a portare nel suo show Raoul Bova, strappandogli anche la promessa di partecipare alla prossima edizione del programma. La gara tra Rai e Mediaset si gioca con Tu sì que vales in onda su Canale5: la competizione tra talenti, che vede Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto in giuria, cerca ogni settimana di vincere contro il suo diretto concorrente, arrancando un po’ negli ascolti.

Mentre Rai2 ha proposto la serie tv FBI, su Rai3 andava in onda La Confessione, condotto da Peter Gomez. In programma su Rete4 il film Pari e dispari, mentre su Italia 1 l’appuntamento era con L’era glaciale 2 – Il disgelo. Chi avrà vinto la sfida? Ecco tutti i dati degli ascolti tv del 19 ottobre.

Ascolti prima serata, sfida aperta tra Ballando con le Stelle e Tu Sì Que Vales

Sfida accesissima tra Rai e Mediaset: nella serata di ieri, sabato 19 ottobre, su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 20.7% di share nel segmento Ballando… tutti in pista spettatori pari al 22.8%, mentre su Canale5 la quinta puntata di Tu Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.652.000 spettatori con uno share del 24%, vincendo (anche se di pochissimo) la gara degli ascolti.

Su Rai2 F.B.I è la scelta di 753.000 spettatori pari al 3.9% e F.B.I. International 635.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato 886.000 spettatori (4.7%), mentre su Rai3 la prima puntata de La Confessione raggiunge 472.000 spettatori e il 2.5%.

Su Rete4 Pari e dispari totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 889.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 212.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 225.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 318.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, i dati del 19 ottobre

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.899.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 532.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.241.000 spettatori (6.6%) e su Rai3 Riserva Indiana è seguito da 471.000 spettatori con il 2.5%.

Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 800.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 775.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 466.000 spettatori (2.4%).

Gli ascolti nel Preserale del 19 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto di 2.181.000 spettatori pari al 16%, mentre Reazione a Catena ha registrato 3.063.000 spettatori pari al 19.3%. Su Canale5, in replica, Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.280.000 spettatori (18%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.983.000 spettatori (19.6%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (249.000 – 2.1%) e Dribbling (355.000 – 2.8%), N.C.I.S. Los Angeles sigla 355.000 spettatori con il 2.4% e S.W.A.T. segna 496.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene 496.000 spettatori (3.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raggiunge 576.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.377.000 spettatori pari al 14.6%, mentre Blob segna 708.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Rete4 La Promessa interessa 682.000 spettatori (3.9%). Su La7 Famiglie d’Italia gioca con 273.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 le Prove di Formula 1 registrano 460.000 spettatori con il 3.7% e 760.000 spettatori con il 4.2% e sul Nove Fratelli di Crozza raggiunge 432.000 spettatori e il 2.5%.