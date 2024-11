Fonte: IPA Nina Zilli e Pasquale La Rocca

Un cast studiato nei minimi particolari, una giuria compatta e una conduzione che ormai è diventata una grande certezza: Ballando con le stelle non è più la Cenerentola del sabato sera e non lo è da tempo. Da un lato per la capacità di Milly Carlucci di non perdere mai di vista la qualità e la solidità del gruppo e, dall’altro, per il pubblico che ha apprezzato l’apertura dello show verso contesti più moderni e sempre più smart, come il voto social che ha soppiantato da tempo l’anacronistico televoto a pagamento. Si parte subito con il blocco dei giovani talenti di Ballando on the road che introduce la gara, inaugurata da un defilatissimo Francesco Paolantoni.

Nina Zilli si ritira, voto: 8

Ci avevano provato ma, alla fine, hanno dovuto cedere il passo ai troppi infortuni di Nina Zilli. Pasquale La Rocca finisce in panchina per la seconda volta da quando ha debuttato a Ballando con le stelle e per il medesimo motivo: la sua ballerina deve riposare. Avevano provato a ritirarsi una settimana fa ma la giuria li aveva fatti desistere: oggi, però, non hanno potuto fare diversamente. L’artista piacentina si è congedata dalla competizione con un bellissimo medley dei suoi successi, senza ballare, quindi ogni parola è risultata superflua. Tornano per il ripescaggio, decisi a prendersi la finale. Per il momento, escono dalla gara.

Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni in versione zen, voto: 6

Ci stanno provando, e con tutte le forze. Francesco Paolantoni e la sua insegnante Anastasia Kuzmina vengono da un periodo particolarmente difficile in cui lui è sceso in pista dolorante per i diverticoli, senza mai convincere davvero la giuria circa il suo impegno nel ballo. È un comico e il suo fare gigioneggiante non piace proprio a tutti, malgrado lui insista nell’evidenziare quanto impegno ci sia nelle sue performance settimanali.

A testa bassa di fronte alla giuria, che ancora mette in dubbio i suoi malanni, che pare apprezzare un po’ di più i pochi passi mossi sulla pista. “I passi li hai fatti tutti”, dice con voce ovattata Ivan Zazzaroni, quasi a voler chiudere la partita prima del tempo e confermare che del suo futuro sulla pista del dance show non interessa a nessuno. Nemmeno a lui, verrebbe da dire, che però si sta divertendo e sta migliorando. Paolantoni è però destinato ad altri progetti. Peccato.

Massimiliano Ossini, il ballerino democristiano, voto: 5

Dov’era nascosto, finora, Massimiliano Ossini? Certamente è uno dei concorrenti che ci ha maggiormente sorpreso, migliorando puntata dopo puntata e superando perfino i suoi limiti che parevano insormontabili. Il limite però rimane un limite e oltre quello non si può andare. E si è visto nella sesta puntata. Il paso con Veera Kinnunen non era all’altezza delle sue possibilità e della sua bellezza innegabile (nel paso, conta pure il fisico, non neghiamolo) e il giudizio di Fabio Canino lo spiega in maniera cristallina: “Tu non balli male, ma balli democristiano”. Un interruttore on/off premuto in continuazione che guasta il percorso che finora era stato buono.

Ossini si è offeso, sentendosi sminuito nel suo impegno, e difendendo la sua esibizione davanti alla giuria che ancora non coglie le sue potenzialità. Ne ha dette di tutti i colori, perfino che ha dato tutto se stesso all’azienda (e che c’entrava), ha invitato Canino a scalare una montagna, ha spedito Selvaggia Lucarelli a rivedersi le puntate e ha ottenuto un buon consiglio da Carolyn Smith: “Devi lavorare di più”. 5 perché s’è arrabbiato: non si fa. Il ballo era bruttino.

Sonia Bruganelli pensa positivo, voto: 7

Finalmente è riuscita a divertirsi. Sonia Bruganelli è entrata nel mood del programma e sta iniziando a sciogliersi e, arrivati alla sesta puntata, ha spiegato alla giuria di essersi sentita bene in pista. La produttrice tv paga comunque il retaggio del passato e nessuno le crede davvero, tranne Alberto Matano che si è scatenato in un ballo inusuale che ha divertito molto il pubblico. Carlo Aloia, il suo ballerino, non accetta più le critiche e scatta: “Scusate, ma se c’è una cosa che Sonia ha, è la grazia”.

Guillermo Mariotto fa la sua parte e, agghindato con un turbante blu da monaco buddhista, dispensa commenti sull’esibizione di Bruganelli che viene smontata pezzo dopo pezzo tra un colpo di ventaglio e l’altro. E non c’è verso di fargli cambiare idea. Lei lo attacca pure: “Come posso prendere sul serio Mariotto col turbante?”. Niente, fine, sipario. La sua sorte è quindi ancora nelle mani del pubblico che una volta l’ha già salvata. A noi è sinceramente piaciuta, nonostante gli errori, e il tempo, e le gambe, e i piedi. Avanti così.

Edwige Fenech, un sogno in rosa, voto: 10

Chi siamo noi per non dare 10 a Edwige Fenech? Nessuno. La ballerina per una notte, accompagnata da Simone Iannuzzi, si è cimentata in uno splendido valzer su La vie en rose, interpretata magistralmente dalla Paolo Belli Big Band. La bellezza è rimasta immutata ma la nostalgia per un tempo che non tornerà si fa sentire. Lei ha parlato di tutti i grandi con i quali ha lavorato, da Lino Banfi a Renato Pozzetto, e quando le danno della sexy ride: “Io un sogno proibito? Ormai più che proibito”. E dire che per affermarsi nel cinema ha lottato, ha combattuto contro un mondo in cui i film erano fatti per gli uomini. E ci è riuscita. Oggi è felicemente nonna e del passato conserva un dolcissimo ricordo.

Anna Lou Castoldi balla i Måneskin, voto: 9

Sono i più forti di quest’edizione, non ce ne vogliano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti hanno ballato su The Loneliest dei Måneskin e dimostrano ancora una volta come una coppia coesa faccia la differenza. Lei è brava, è bella, è dolce e sta mostrando un lato di sé che in molti non conoscevano. L’età aiuta ed è innegabile, il tango era moderno e godibile nella maniera più pura del termine. Il dolore provato per gli insulti ingiusti ricevuti per il suo passato da adolescente ribelle e in cerca di una strada non sono che una ferita che appartiene al passato. E ora può ballare davvero libera.

Sembrava un gemellaggio tra i Bluvertigo e i Måneskin, infuso nel corpo di Anna Lou. E Morgan ci perdonerà per il colpo al cuore causato da questo paragone ma il percorso di sua figlia a Ballando con le stelle è talmente particolare che non possiamo fare a meno di pensare alle radici di questa ragazza. In lei c’è tanto di sua madre Asia Argento, alla quale somiglia perfino per l’impronta dentale, e la bravura nel ballo del suo papà che su quella pista aveva dimostrato di avere un grande senso del ritmo.

La rivincita di Federica Nargi, voto: 8

Federica Nargi ha dimostrato un grande talento nel ballo fin dalla prima puntata. Eppure, il punteggio della giuria non sempre rispecchia la qualità dell’esibizione che porta al centro della pista. Finalmente, con un samba veramente fatto molto bene, l’ex Velina riesce a portare a casa un discreto bottino. Paga di certo lo scotto dell’essere una bella donna e in forma: su di lei le attese sono sempre state altissime ed è naturale che la giuria richieda un livello superiore. E, stavolta, ci è riuscita: il risultato è di 50 punti.

La classifica della sesta puntata di Ballando con le stelle

Nessuna novità nella classifica che vede primeggiare ancora una volta Anna Lou Castaldi e Nikita Perotti. Stabili anche Sonia Bruganelli e Alan Friedman che, anche questa sera, si piazzano ai piedi della classifica per andare al televoto. A essere eliminata, con il 34% di voti, è la coppia formata da Alan Friedman e Giada Lini. Di seguito la classifica finale: