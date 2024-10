Fonte: IPA Nina Zilli

Cosa deciderà di fare Nina Zilli? Se lo stanno chiedendo con insistenza i fan di Ballando con le Stelle. Le sue condizioni fisiche sono molto serie e ha saltato anche un appuntamento televisivo. Confermato come stia ancora molto male e, anzi, rispetto all’ultima puntata del programma di Milly Carlucci il suo stato si è anche aggravato.

Nina Zilli lascia Ballando con le Stelle

È ormai da settimane che Nina Zilli si è infortunata. Un problema molto grave, che però non le ha impedito di cimentarsi in svariate coreografie, molto appezzate da pubblico e giuria. Dal suo punto di vista, però, quest’esperienza non è minimamente paragonabile a quella che aveva immaginato. Non è riuscita neanche a completare una puntata come avrebbe desiderato.

Considerando il grave dolore, ha di colpo annunciato di volersi ritirare. Lo ha fatto nel corso della puntata di ieri, sabato 26 ottobre, dopo essersi esibita al fianco di Pasquale La Rocca. Ha ricevuto un enorme supporto da parte del pubblico ed è stata convinta poi dai giudizi a restare.

Da casa tutto ciò è stato vissuto non al meglio, con accuse rivolte a chi siede dietro al bancone. Per il momento è ancora una concorrente del programma, salvata dalla classifica. I giudici ci hanno tenuto a ricordare come il ballo non sia limitato ai soli passi. È questione di emozioni trasmesse e lei, come detto, è riuscita a emozionare più di altri che possono realmente ballare.

“C’è rischio di peggioramento. Il medico mi ha prescritto riposo assoluto per due o tre settimane”. Non è ancora detta l’ultima parola sul suo possibile addio, ma tutto lascia pensare a un passo indietro.

L’intervento di Milly Carlucci

Anche Milly Carlucci sa bene come sia concreto il rischio che Nina Zilli si ritiri. Insieme agli autori ha infatti impedito che ci fosse un’altra eliminazione. Ad oggi sono stati espulsi dalla gara unicamente i Cugini di Campagna. Per il resto tutti sono stati salvati.

Nel corso della quinta puntata, nonostante le premesse, è stato svelato come non ci sarebbe stata un’altra eliminazione: “Gli autori mi dicono che, a causa degli infortuni e delle possibilità di ritiro in questa puntata, nonostante tutti gli annunci non eliminiamo nessuno. Dobbiamo conservarci un po’ il cast”.

Come sta Nina Zilli

Nina Zilli avrebbe dovuto prendere parte a Domenica In, come annunciato da Mara Venier. Ha voluto salutarla calorosamente, al punto che la cantante l’ha anche ringraziata sui social. Ivan Zazzaroni ha subito spiegato: “Si è rotta di nuovo. Tre costole, la febbre e il piede”.

Nello studio di Rai 1 si parla di lei, con Rossella Erra che, come fatto già da Fabio Canino e non solo, ha ricordato come alcuni concorrenti in passato si siano esibiti anche su sedie, materassini e non solo. Non occorre necessariamente stare in piedi, spiegano.

“Puoi fare coreografie che non ti mettono a rischio le costole e il piede, magari seduta. – ha spiegato il giudice – Qua abbiamo visto ballare su materassi, sedie, di tutto”. L’ultima parola non è stata ancora detta e su X, intanto, Nina Zilli ha scritto: “Grazie a tutti per il sostegno incredibile in queste puntate. Ci rivedremo presto”.