Amici, Flavia sospesa. Nina Zilli attacca Anna Pettinelli: “Quella è anima”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Nina Zilli

La puntata di Amici andata in onda domenica 21 dicembre ha lasciato un segno indelebile tra telespettatori e fan del talent show. Al centro della scena, ancora una volta, c’è stata Flavia, giovane cantante della scuola, alle prese con uno dei momenti più delicati della sua esperienza: la sospensione della maglia da parte di Anna Pettinelli. Un gesto che ha scosso non solo il pubblico, ma anche la rete, generando discussioni e interventi a sorpresa, tra cui quello di Nina Zilli.

Amici 25, Flavia sospesa da Anna Pettinelli

Tutto è cominciato poco prima dell’ultima esibizione di Flavia ad Amici 25. Anna Pettinelli, storica insegnante di canto del programma di Maria De Filippi e personalità nota per il suo giudizio schietto diretto, ha deciso di interrompere l’allieva, accusandola di non riuscire a trasmettere emozione nei brani.

“Secondo me non riesci a tirare fuori la testa dal buco dell’inespressività. Ti contesto il fatto che non riesci a tirare fuori un’emozione. Avevi canzoni in cui era impossibile non tirare fuori quell’emozione che ti è stata contestata tante volte, io non l’ho vista. Mi devi riconsegnare la maglia, te la sospendo”, ha dichiarato con un tono decisivo.

Flavia, seppur visibilmente scossa, ha voluto difendere il proprio percorso, sottolineando l’impegno, la passione e l’intensità che mette nella musica.

“Non condivido, mi dispiace. Ho 19 anni e vivo sempre in ballottaggi e sfide. Non ho mai tolto dalla musica e dalla vita l’emozione. Ci ho sempre messo passione, ho avuto problemi con ansia e agitazione, però tutte le lezioni con i vocal coach sono andate bene”, ha replicato, mostrando un equilibrio tra fragilità e determinazione che ha colpito il pubblico.

Nonostante la sospensione, Flavia ha voluto esibirsi ugualmente, scegliendo la canzone Sola di Nina Zilli. Il brano è stato eseguito con la forza emotiva che le è propria, ma alla fine l’allieva ha lasciato lo studio in lacrime, salutando i presenti con un commosso “Buon Natale”. Un saluto simbolico e delicato che ha sottolineato quanto profondamente la giovane viva la musica come esperienza personale e autentica.

Amici 25, l’intervento di Nina Zilli

L’episodio non è passato inosservato all’autrice del brano, Nina Zilli, che ha preso parola sui social per difendere Flavia e chiarire la sua visione artistica.

“Io l’ho scritto al piano questa canzone, svarionando tra le note. Va cantata sputando l’anima. Va cantata come piace a chi la canta, vocalizzata come si crede. Si sputa l’anima quando si canta l’anima”, ha spiegato, opponendosi direttamente al giudizio di Pettinelli.

La Zilli ha sottolineato la differenza tra la tecnica pura e l’autenticità emotiva, evidenziando come l’arte non possa essere confinata alla perfezione formale: “Non sta urlando, scusate, quella è anima e sapete che c’è? Non siamo più abituati a sentire l’anima, sentiamo perfezione finta sempre. Siamo dentro al rigo e invece bisogna cercare di uscirne, sempre, anche se sembra sbagliato a tanti”.

Il confronto tra Pettinelli e Flavia, e il successivo intervento di Nina Zilli, ha acceso il dibattito su ciò che significa cantare davvero: non solo eseguire note perfette, ma trasmettere emozione, mettersi a nudo, rendere ogni parola e ogni respiro parte di sé.

In un talent show che spesso misura il valore attraverso standard televisivi e parametri di giudizio tecnico, questo ultimo episodio ha ricordato a tutti che la musica è soprattutto passione, fragilità e autenticità.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!